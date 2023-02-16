Prefabrik Ev Nedir? Satın Alınır mı?

Betonarme yapılara kıyasla çok daha güvenli olması nedeniyle ilgi odağı hâline gelen prefabrik ev nedir? Hazırladığımız yazıda prefabrik yapılar hakkında merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

2023 yılının şubat ayında meydana gelen deprem felaketin ardından güvenlik nedeniyle prefabrik evlere olan talepte artış yaşandı. Bununla beraber prefabrik yapılar hakkında pek çok sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, prefabrik evlerin avantajı ve dezavantajı nedir?

Prefabrik Ev Nedir?

Temel kazısına gerek duymayan prefabrik evlerin pencere ve kapı dahil olmak üzere tüm parçaları fabrikada üretilir. Üretilen parçalar, arsaya götürülür ve monte edilir. Aslında bunu lego parçalarına benzetebiliriz. Önceden tasarlanmış olan lego parçalarını birleştirerek bir yapı oluşturabilirsiniz.

20. yüzyılın başlarından beri var olan bu yapıların tamamı tek katlı değildir. Tüketicilerin isteğine göre iki katlı olarak da yapılabilir. Kat sayısının yanı sıra odaların yerleşimi ve yapının büyüklüğü de önceden belirlenebiliyor.

Prefabrik evlerde tıpkı betonarme yapılardaki gibi ısı ve ses yalıtımı yapılabilmesi ciddi bir avantajdır. Söz konusu evlerde kanalizasyon ve elektrik tesisatı da mevcut. Böylelikle iki önemli konuda da herhangi bir problem yaşanmıyor.

Ev inşa etmek için harcanan süreyi önemli ölçüde kısaltan prefabrik evler yaklaşık olarak bir hafta içinde istenen konuma kurulabiliyor. Elbette bu süre, yapının özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

İstediğiniz zaman prefabrik evlerin sökülmesini ve farklı bir konumda tekrar kurulmasını sağlayabilirsiniz. Peki, prefabrik ev nasıl yapılır?

Prefabrik Ev Nasıl Yapılır?

Fabrikada üretilen parçaları monte etme aşamasına geçmeden önce zemin betonu hazırlanır. Betonu dökmeden önce zemin düz hâle getirilir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra drenaj sistemi yapılır ve ardından beton dökülür.

Bir sonraki adımda su ve elektrik tesisatı çekilir. Isı ve ses yalıtımı da yapılabilir ancak bunlar tüketicilerin isteğine bağlıdır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra parçalar monte edilmeye başlanır. Prefabrik evler ortalama olarak 40 ila 60 yıl bir ömre sahiptir. Kullanılan malzemenin kalitesi, yapının ömrüne etki eder.

Prefabrik Ev Satın Alınır mı?

Prefabrik evlerin inşaat süreci gerektirmemesi, yalıtımı desteklemesi, istenilen zamanda sökülüp farklı bir konuma kurulabilmesi dahil olmak üzere çeşitli avantajları bulunuyor. Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda prefabrik ev satın alınabilir. Prefabrik ev için bazı belgelere ve imar iznine sahip olmanız gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Prefabrik Ev Almak Mantıklı mı?

Prefabrik evlerin pek çok avantajı bulunuyor. Bu avantajlardan bazıları ısı ve ses yalıtım desteği, istenilen zamanda sökülebilmesi, inşaat gerektirmemesidir. Bu nedenle bir araziye sahip olan kişiler için prefabrik ev satın almak mantıklıdır.

Prefabrik Eve Elektrik ve Su Veriliyor mu?

Özellikle son zamanlarda talep artışının yaşandığı prefabrik evlere elektrik ve su veriliyor ancak bunlar için abonelik ve ev ruhsatı gerekiyor. Ruhsata sahip olan kişiler elektrik ve su aboneliği alabilir.

Prefabrik Ev Fiyatı Ne Kadar?

Prefabrik evlerin fiyatı malzeme kalitesine, kat sayısına ve yapının büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Şu anda 100 metre kare tek katlı prefabrik ev 316 bin TL, 128 metre kare büyüklüğünde iki katlı prefabrik ev ise yaklaşık 490 bin TL'ye bulunabiliyor.

Bu yazıda prefabrik ev nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Ayrıca Japonya'daki binalar nasıl bu kadar sağlam sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.