Sigarayı Bırakmanıza Yardımcı Olacak En İyi Android Uygulamaları

Sigarayı bırakmaya karar vermek, sigarayı bırakmaktan daha zordur ama siz zor olanı başardıysanız yani sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz en önemli adımı atmışsınız demektir. İkinci adım, bunu uygulamaya geçirmektir. Öncelikle kendinize şu soruyu sormalısınız: Sigarayı neden bırakmak istiyorsunuz? Sigarayı sevdikleriniz için mi, maddi yönden tasarruf etmek için mi yoksa sağlığınızı düşündüğünüz için mi bırakmak istiyorsunuz?

Hem maddi hem manevi olarak oldukça zararlı olan sigara bağımlılığından kurtulmak için teknolojiden yardım alabilirsiniz. Bu uygulamalar, sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzda görülen değişiklikleri ve bazı istatistiki veriler sunar. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak uygulamalarda yer alan başarılar sistemi, motive olmanıza olanak sağlar. Bu yazıda, sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak en iyi Android uygulamalarını derledik.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan Sigara Bırakma Yardımcısı uygulamasında günlük içilen sigara, bir paketteki sigara sayısı, sigara içilen yıl, paket başına fiyat, sigara bırakma tarihi ve para birimi soruları yer alıyor.

Soruları yanıtladıktan sonra Sigarayı Bırakma Yardımcısı, sigarasız geçirilen süre, bu süre zarfında tasarruf edilen para, bu süre içerisinde kaç tane sigara içmediğinizi ve belki de en önemlisi sigarayı bıraktığınız günden itibaren ömrünüzü kaç dakika uzattığınıza dair istatistik bulunuyor.

Sigara Bırakma Yardımcısı uygulamasında ek olarak, “Ben başarılıyım!”, “Her gün kazanıyorum!” ve “Sağlıklı bir yaşam seçtim!” gibi motive edici sözler yer alıyor. Sigara Bırakma Yardımcısı’nın ödüller bölümünde sigarasız geçirdiğiniz süre zarfında tasarruf ettiğiniz para miktarını ve bu para ile neler satın alabileceğinizi görebiliyorsunuz. Uygulamanın sağlık bölümünde ise sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişiklikleri gösteren verileri görebiliyorsunuz.

Sigarayı bıraktıktan sonra aklınıza sigaranın gelmemesi için bir şeyler ile oyalanmanız gerekir. Sigara Bırakma Yardımcısı ise oyalama bölümü ile tam da bu sorunu ele alıyor. Uygulamanın oyalama bölümünde aynı kartları birleştirerek oynayabileceğiniz mini bir oyun bulunuyor.

QuitNow’a giriş yaptığınızda öncelikle sigarayı bırakmak gibi zor bir karar aldığınız için “Tebrikler!” mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Daha sonra QuitNow, sigara bağımlısı olduğunuz dönemde günlük kaç adet sigara içtiğinizi, sigara paketinizde kaç adet sigara bulunduğunu, normalde sigara paketinizin fiyatının ne kadar olduğunu, kaç yıldır sigara içtiğinizi ve sigarayı ne zaman bıraktığınızı soruyor.

Soruları cevapladıktan sonra uygulama, “Sigarasız gün sayısı”, “İçilmeyen sigara”, “Kurtarılan para” ve “Kurtarılan zaman” olmak üzere bir istatistik tutuyor. Verilerinizi çevrimiçi olarak yedeklemek isterseniz, Facebook ile giriş yapabilirsiniz.

QuitNow’da “5 sigara içilmedi”, “Hayatınızın 60 dakikasını kurtardınız”, “1 gündür sigara içilmedi” gibi olmak üzere toplamda 70 adet başarı kilidi bulunuyor. Bu başarı kilitleri motive olmanız açısından oldukça etkili olabilir.

QuitNow’da sigarayı bırakmış kişilerden oluşan bir topluluk bulunuyor. Burada sigarayı bırakan kişilerle sohbet edebilirsiniz. QuitNow’da, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişimleri içeren bir sağlık bölümü de bulunuyor. Bu bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayandığını belirtelim.

Sigaraya Son, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans projesi olarak hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Uygulamanın tamamen bilimsel araştırmalara dayanarak geliştirildiği iddia ediliyor. Uygulamaya giriş yaptığınızda “Bırakma tarihi”, “Günlük içilen sigara adedi”, “Bir paket sigara tutarı”, “Bir paketteki sigara adedi”, “Bir sigarayı içme süresi”, “Katran”, “Nikotin” ve “Zifir” soruları yanıtlamanız gerekiyor. Soruları yanıtladıktan sonra diğer uygulamalarda olduğu gibi istatistiki verilerle karşılaşıyorsunuz.

Sigaraya Son uygulamasında da başarılar bölümü bulunuyor. Başarılar kısmında bazı bilimsel bilgiler yer alıyor. Örneğin, sigarayı bıraktıktan yirmi dakika sonra nabız, kan basıncı, el, ayak ve vücut ısısı normale döndüğü, yirmi dört saat sonra ise karbonmonoksit gazının hızla azaldığını ve vücuttan nikotin atımının başlandığı belirtiliyor.

Sigaraya Son uygulamasının bilgiler bölümünde “Sigara içilen ortamda bulunmanın zararları nelerdir?”, “Sigaranın bebek ve çocuklar üzerinde etkileri nelerdir?”, “Sigarayı bırakamıyorum ne yapmalıyım?”, “Sigaraya ne kadar bağımlıyım?” ve “Sigarayı bırakma sürecinde nikotin isteği ile nasıl baş edilebilir?” gibi oldukça önemli soruların yanıtı bulunuyor. Sigaraya Son uygulaması ile bu konu hakkında kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir ve uygulamada yer alan başarı kilitleri ile kendinizi motive edebilirsiniz.

Beat Smoking, günde kaç adet sigara içtiğinizi, ne kadar bağımlı olduğunuzu ve şu anda ne hissetiğinizi soruyor. Soruları yanıtladıktan sonra bir sayaç ile karşılaşıyorsunuz. Bu sayaç, nikotin isteğinizin tavan yapacağı zamanı gösteriyor. Bu sayacın nikotin atağına karşı hazırlıklı olmanız açısından oldukça önemli bir detay olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sayacın alt kısmında ise “Sigara içmek istiyorum” yazısının yer aldığı bir buton bulunuyor. Eğer “Sigara içmek istiyorum” butonuna basarsanız uygulama, sizi bu karardan vazgeçirmek için uğraşıyor.

Beat Smoking’de nikotin bağımlılığı sayacı da mevcut. Bu sayaç %99 ile başlıyor. Beat Smoking, sigaradan kurtulmak için bu sayacı %50 seviyesine düşürmeniz gerektiğini belirtiyor. “Sayacın bilimsel açıklamasını öğren” yazısının yer aldığı butona dokunarak konu ile ilgili bilimsel açıklamaya göz atabilirsiniz.

Sigarayı bırakan insanların akıllarına sigaranın gelmemesi için bir şeyler ile oyalanması gerekir. Beat Smoking, bu soruna çözüm olarak kişinin yürüyüşe çıkması, şekersiz naneli sakız çiğnemesi ve haberlere göz atması gibi çeşitli aktiviteler yapmasını öneriyor. Önerilen aktivitelerin insan vücuduna ne faydası olduğu da yazıyor.