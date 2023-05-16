Bulut tabanlı ekip iş birliği uygulaması Slack’te kanallar oluşturularak personellerin çalışmaları daha kolay yönetilir. Slack üzerinde kanal ismi verilen özel alanlar oluşturularak konuşmalar onların üzerinde gerçekleşir. Sanal ofis olarak tabir edebileceğimiz Slack kanallarından çeşitli sebeplerle kişiler silinebilir. Biz de sizlere Slack’te bir kanaldan kişi silme nasıl yapılır sorusunun cevabını verdik.

Slack Kanalından Kişi Silme

Slack kanalından kişi silme işlemleri mobil cihazlarla gerçekleşmiyor. Yalnızca Windows / Web ve Mac cihazlardan Slack’teki kanallar silinebilir. Silme işlemini sadece kanalın yöneticileri yapabilir.

İlk olarak Slack uygulaması açılır.

Kullanıcının kaldırılacağı kanala tıklanır.

Sohbet kutusunun sağ üst köşesinde yer alan “Üyeler” simgesi seçilir.

İsim üzerine gelinerek “Kaldır’a” dokunulur.

“Tekrar Kaldır” sekmesine tıklanarak işlem onaylanır.

Slack kanalından bir kişinin çıkarılması için başka yöntem daha vardır. Bunun için kişinin çıkarılacağı kanala; “/[email protected][insert üye adı] daha sonra “Enter” ya da kağıtlı uçak simgesine tuşlanır.

Slack Kanalında Kişiyi Kimler Silebilir?

Slack kanalından kişi silme işlemini üç kişi yapabilir.

1. Çalışma Alanı Yöneticisi

Çalışma alanı sahibi hem çalışma alanının hem de üyelerin yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla “Çalışma Alanı Yöneticisini” görevlendirebilir. Çalışma alanı yöneticileri sadece konuklarla üyeleri devre dışı bırakabilir.

2. Çalışma Alanı Birincil Sahibi

Çalışma alanı birincil sahibi; Slack çalışma alanını oluşturan ayrıcalıklı kişilerdir. Çalışma alanı birincil sahibi; misafirleri, üyeleri, çalışma alanı yöneticileri ve çalışma alanı sahiplerini kanaldan silebilir.

3. Çalışma Alanı Sahibi

Çalışma alanı sahibi; çalışma alanını silme ve sahipliğini devretme dışında birçok işlemi gerçekleştirebilir. Üyeleri, çalışma alanı yöneticilerini ve konukları devre dışı bırakabilir.

“Slack Kanalından Kişi Kaldırılınca Haberi Olur mu?” sorusunun cevabı da çok merak ediliyor. Slack kanalından silinen kişiye bildirim gitmez. Fakat silinen kişi çalışma alanına girmeye kalktığında durumu hemen fark eder. Kanaldaki diğer kişilere de silinen kişiyle ilgili bildirim gönderilmez.

Slack Çalışma Alanı Nasıl Silinir?

Web ya da masaüstü uygulamasından çalışma alanı açılır.

“Ayarlar ve Yönetim” alanına gidilir.

“Çalışma Alanı Ayarları” seçilir.

“Çalışma Alanını Sil” kısmına kadar imleç aşağıya kaydırılır. Fakat çalışma alanı daha silinmemelidir.

“Verilerinizi Dışa Aktarın” seçilir.

“Dışa aktarma tarih aralığı” belirlenir.

“Dışa Aktarmayı Başlat” tuşlanır.

Dışa aktarma işleminin tamamlanmasının ardından devam edilerek silinmesi planlanan çalışma alını belirlenir. Daha sonra silme işlemi gerçekleşir.

“Çalışma Alanını Sil” butonu seçilir.

Çalışma alanını silmenin neleri kapsadığını belirten kutu işaretlenir.

Slack şifresi girilir.

“Evet, Çalışma Alanımı Sil” seçilerek diğer adıma geçilir.

Tekrar silme işlemi için onay verilip adımlar tamamlanır.

Slack’in sunduğu bu kanallardan kişi silme işlemi iş yerlerinde projelerin gizliliği açısından çok önemlidir. Peki, siz; gizlilik, güvenlik vb. avantajlar sağlayan Slack ve diğer uygulamalardaki kişiyi silme işlemi hakkında ne düşünüyorsunuz?