Günümüzde iletişimde kalmak için pek çok uygulama kullanılıyor. Her uygulamanın kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bazı uygulamalar belirli bir kesim tarafından kullanılabiliyor. Bu yazımızda değineceğimiz Slack ise genellikle şirketler tarafından kullanılıyor. Slack nedir ne değildir öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Slack Nedir?

Slack, bulut tabanlı bir haberleşme uygulamasıdır. Slack kelime anlamı olarak gevşek, laçka gibi anlamlara gelse de esasında Slack’in buradaki anlamı farklıdır. S-L-A-C-K, Searchable Log of All Conversation and Knowledge ibaresinin baş harflerinden üretilmiş bir kelimedir. Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulmuş olup genellikle özel şirketlerin bünyesinde çalışan kişilerin iletişimde kalabilmesi için kullanılır.

Pandemi ile birlikte remote ve evden çalışma daha da yaygınlaştığı için Slack gibi iletişim uygulamalarına olan ilgi ve rağbet de artmış bulunmakta. Uzaktan çalışırken kullanılabilecek en iyi uygulamalardan biri olan Slack son dönemlerde oldukça popüler. Hal böyle olduğundan pek çok yeni çalışan da Slack nedir, nasıl kullanılır merak ediyor.

Eğer iş hayatına atıldıysanız ve işvereniniz sizden Slack kullanmanızı istiyorsa hızlı bir şekilde Slack nasıl kullanılır öğrenmeniz gerekiyor. Özel şirketlerde iletişim oldukça önemli bir bileşen olduğu için sık sık Slack üzerinden diğer çalışma arkadaşlarınızla iletişimde olmalısınız.

Slack Nasıl Kullanılır?

Slack’i bilgisayarınıza indirdikten sonra uygulamayı çalıştırın.

Yükleme adımını tamamladıktan sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra hesabınıza giriş yapın. (Hesabınız yoksa hemen kendinize yeni bir hesap oluşturun.)

Slack kullanılmaya hazır.

Slack’i indirmek ve kullanmaya başlamak oldukça kolay. Daha öncesinde Discord ya da benzeri bir uygulama kullandıysanız işiniz oldukça kolay. Slack’in Discord’a çok benzeyen bir yapısı bulunmakta. Sol tarafta bulunan kanallardan birine girip konuşmaya başlayabilirsiniz. Kanallar arasında kolaylıkla gezebilirsiniz ve rahatlıkla organize olabilirisniz.

Pek çok firma, şirket içi yazışmalarını Slack üzerinden organize ediyor çünkü Slack oldukça basit ve öğrenmesi kolay bir uygulama. Şirketinizin ilgili Slack grubuna girmek için işvereninizin davet linkine tıklayarak ekip arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Slack ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki Slack nedir ne değildir öğrenmiş oldunuz. Sizin şirketiniz iletişim için hangi uygulamayı kullanıyor? Siz Slack'ten memnun musunuz?