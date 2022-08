Akıllı telefonların yeni yeni hayatımıza girdiği yıllar da birçok uygulama ve platformu da beraberinde getiriyor ve bu platformların birbirleriyle bir yarış haline girmesine neden oluyordu. Neredeyse her kitle için bir internet platformu oluşmuş ve insanlar her platformda üyelik oluşturmuştu. Ekip çalışması için en uygun platformlardan biri olan Slack de 2013 yılında hayatımıza girmiş ve birçok kullanıcının çalışma platformu olmuştu.

İnsanlar bir süre sonra çok fazla platforma üye olduklarını ve çoğunu kullanmadıklarını fark etti. Ancak kullanmadıkları platformlarda kişisel verilerinin bulunmasından rahatsız oldukları da bir gerçek. Her gün gittikçe daha da popülerleşen Slack, 12 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip. Fakat Slack uygulamasını artık kullanmıyor olabilir ve hesabınızı kapatmak istiyor olabilirsiniz. Peki Slack hesap silme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Slack Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Slack hesabınıza giriş yapın.

Daha sonra sağ tarafta bulunan profil fotoğrafınıza tıklayın.

"Profile" seçeneğini seçin.

Aşağıda bulunan "üç nokta" butonuna tıklayın.

"Account settings" seçeneğini seçin.

Açılan sayfadan en alt kısma gelin.

"Deactive account" seçeneği olacaktır.

Bulunan kısımda "delete the workspace" adlı kısma tıklayın.

Yeni açılan sayfada en alta gelin.

"Delete Workspace" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Açılan sayfada sözleşmeyi kabul edin.

İlgili butona Slack şifrenizi girin.

"Yes, delete my workspace" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Tarayıcınız da açılan pencereden "Tamam" seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Slack uygulaması Türkiye üzerinde birçok şirket tarafından kullanılıyor olsa da Türkçe dil desteği sağlamamakta. Bu durum rakiplerine kıyasla büyük bir dezavantaj sağlıyor. Kanadalı bir geliştirici tarafından oluşturulan platform, adını; "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" cümlesinin kısaltmalarından almaktadır. Türkçe anlamı ise: Tüm konuşma ve bilgilerin aranabilir günlüğü anlamına gelmektedir. Sanal dünyada bulunan her platform gibi Slack'da siber saldırıya mağruz kalmış kullanıcı verilerini tehlikeye atmıştı.

Bu içeriğimizde Slack hesap kapatma işlemi nasıl yapılır? Adlı soruya cevap verdik. Sizler Slack kullanıyor musunuz, sizce Slack'dan daha iyi platformlar hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Signal hesap kapatma nasıl yapılır? Adlı içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.