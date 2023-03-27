Snapchat Kısayol Oluşturma: Toplu Snap Atmanın En Kolay Yolu

Snapchat, kısayol oluşturma özelliği sayesinde kullanıcıların yalnızca birkaç adımla toplu Snap gönderebilmesine imkân tanıyor. Üstelik kısayol da çok kolay bir oluşturulabiliyor. Hazırladığımız rehberde söz konusu işlevin nasıl kullanılacağını açıkladık.

Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Snapchat'te toplu Snap atma işleminin yapılabilmesini sağlayan kısayol isimli bir özellik mevcut. Bu özelliği kullanarak bir grup oluşturabilir ve Snap gönderirken o grubu seçerek toplu paylaşım yapma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Snapchat Kısayol Oluşturma Adımları

Snapchat'i açın.

Hesabınıza girin.

Bir Snap oluşturun.

"İleri" butonuna dokunun.

Ekranın üstündeki "Şuna Gönder" kutucuğuna basın.

"Kısayol Oluştur" butonuna dokunun.

"Tamam" butonuna basın.

"Emoji Seç" seçeneğini seçin.

Bir emoji belirleyin.

Kısayola eklemek istediğiniz kişileri seçin.

"Kısayol Oluştur" butonuna basın.

Snapchat, konum ekleme dahil olmak üzere pek çok özellik sunuyor. Popüler sosyal medya uygulamasında toplu olarak Snap göndermek isteyen kişiler için de bir özellik mevcut. Snapchat kısayol özelliği açma işleminin nasıl yapıldığını görsellerle adım adım açıkladık.

Snapchat'te toplu snap atma işleminin yapılabilmesine olanak tanıyan kısayol özelliğini kullanabilmek için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra aşağıdaki görseldeki gibi bir arayüz ile karşılaşacaksınız. Çember şeklindeki butonuna basarak bir Snap oluşturun.

Çember şeklindeki butonuna bastıktan sonra fotoğraf çekilecektir ve Snap paylaşılmaya hazır hâle gelecektir. Bu aşamada İleri butonuna basmanız gerekiyor.

Açılan sayfanın üst kısmında konumlanan "Şuna Gönder" kutucuğuna basın.

Söz konusu butona bastığınız takdirde kutucuğun altında yeni seçenek çıkacak. "Kısayol Oluştur" butonuna dokunmanız gerekiyor.

Açılan sayfada kısayol özelliğine dair bazı bilgiler içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereyi kapatmak için "Tamam" butonuna basın. Son olarak emoji ve kişileri belirledikten sonra "Kısayol Oluştur" butonuna dokunun.

Sıkça Sorulan Sorular

Popüler sosyal medya uygulamasının kısayol özelliğiyle ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Snapchat Kısayol Kaç Kişiyi Destekliyor?

Sosyal medya hizmeti Snapchat'in kısayol özelliği 200 kişiyi destekliyor. Yani bu özelliği kullanarak en fazla 200 kişi ekleyebilirsiniz.

Snapchat Kısayollar Nerede?

Daha önce oluşturduğunuz kısayola erişmek için bir Snap oluşturun ve "İleri" butonuna basın. Ekranın üst kısmından kısayol için belirlediğiniz emojinin üzerine dokunun.

Snapchat Kısayollar Nasıl Düzenlenir?

Mobil cihazınızda yüklü olan Snapchat'i açın ve bir Snap oluşturun. "İleri" butonuna dokunun ve hemen ardından üst kısımdaki "Kısayollar" butonuna basın.

Bu yazıda Snapchat kısayol özelliği açma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak Snapchat'te toplu Snap atma işlemini pratik bir şekilde yapabilirsiniz.