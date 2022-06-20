Snapchat Nedir, Nasıl Kullanılır?

2011 Yılında ilk kez hayatımıza giren Snapchat; Evan Spiegel, Bobby Murphy, Daniel Smith, Leo Noah Katz ve David Kravitz ekibi tarafından geliştirilmiştir. Kullanıcıların birbirleri ile fotoğraf, video, yazılı metin gönderme ve arama yapma özelliği sunmaktadır. Hikayeler eklenilebilen bu uygulamada başka nasıl özellikler var yani Snapchat nedir gelin beraber bakalım.

Snapchat: Özel olarak 1 ile 10 saniye arası hikayerin paylaşıldığı, paylaşılan gönderilerinin en fazla iki defa gönderildiği ayrıca 24 saat süre boyunca herkese açık hikayelerin paylaşıldığı bir sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar özel olarak gelen gönderileri 1 ve 10 saniye arası hikayeleri istediği kadar görebilir ancak hikayeyi kapattıktan sonra sadece bir defa görüntüleme hakkına sahip olunmaktadır yani totalde kullanıcı gönderiyi iki defa görme hakkına sahiptir. Herkese açık bir şekilde paylaşılan hikayeler ise 24 saat boyunca istediğiniz kadar görüntüleyebilirsiniz.

Snapchat ST Ne Demek?

Günümüzün halen en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Snapchat, ST özelliği nedir? Snapchat ST kelimesi; "Streak" kelimesinin kısaltmasıdır. Streak kelimesinin Türkçe karşılığı bulunmamakta ve Snapchat ile ortaya çıkmıştır. Zamanla diğer sosyal medya uygulamarından biri olan Instagram içinde kullanılmaya başlandı. Kullanıcıların üç gün üst üste birbirleriyle etkileşimini ifade eden bu sözcük Snapchat streak olarakda isimlendiriliyor.

Snapchat Nasıl Kullanılır?

Hikaye özelliğinin atası Snapchat, doğrudan hikaye paylaşımları yapabileceğiniz, mesajlar gönderebileceğiniz ve arama gerçekleştirebileceğiniz bir platformdur. Snapchat uygulamasını açtığınızda sizi kamera açık bir şekilde karşılayacaktır. Peki ya Snapchat nasıl kullanılır? Aşağıda listeleme şeklinde detaylandırdık.

Uygulamayı açın.

Kamera butonunun yanındaki emojiye tıklayın.

İstediğiniz efektlerden birini seçin.

Video ya da fotoğraf çekin.

Sağ altta bulunan; "Gönder" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan hikayem ya da göndereceğiniz arkadaşlarınızı seçin.

Seçtikten sonra sağ altta bulunan butona tıklayın.

işlem tamamlanmış olacaktır.

Uygulamayı açtığınızda sağ kaydırarak popüler Snapchat videolarını görebilir. Sola kaydırdığınızda sohbetlerinizi bulabilir. Sol alt kısımda bulunan; "Harita" seçeneğine tıklayarak arkadaşlarınız konumunu görebilirsiniz son olarak sağ yukarıda arkadaş ekle seçeneğinden kullanıcı adı girerek veya rehberinizi bağlayarak arkdaş ekleyebiliriniz. Snapchat hesabınızı kapatmak istiyorsanız eğer, Snapchat hesabı nasıl silinir içeriğimize göz atabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlere Snapchat nedir ve nasıl kullanılır anlattık. Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle belirtmeyi unutmayın.