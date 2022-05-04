Kullanıcıların fotoğraf ve video çekerek hikayelerinde paylaşabildiği ve üzerine çeşitli emoji veya notlar ekleyerek birbirleriyle paylaşabildiği platform olan Snapchat, son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri. Peki, Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Snapchat’in en avantajlı temel özelliği; belirlediğimiz süre kadar görüntülenecek fotoğraf veya videonun, karşı tarafın görmesinden sonra tamamen yok edilmesi diyebilirim. Karşı tarafın ekran görüntüsü alması durumunda bile bize uyarı gönderen Snapchat, özellikle gençlerin sık kullandığı bir platform. Bir süredir kullandığımız Snapchat’ten memnun kalmadıysak ya da artık kullanmak istemiyorsak Snapchat hesabımızı nasıl silebiliriz? Uygulama içerisinde maalesef böyle bir seçenek yok, fakat anlatacağımız adımları izlediğinizde hesabınızı tamamen silebilirsiniz.

Hiç şüphesiz Snapchat’in popülaritesini kaybetmesinde en büyük etken Instagram ve Facebook’un kendilerine kattığı hikaye özelliği oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram’ım hikaye özelliği ve post özelliğinin bir arada olması Snapchat’e olan ilgiyi azalttı.

Snapchat Hesabı Nasıl Silinir?

Buradaki Snapchat hesap silme linki ne tıklayın.

ne tıklayın. Kullanıcı adınız ve şifrenizle uygulamaya giriş yapın.

Ardından Snapchat hesap silme sayfasına girin.

Tekrardan kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Hesabınıza bağlı olan e-mail hesabına gönderilen şifreyi yazın.

Ekrana gelen sayfadan hesap silme seçeneğine tıklayın.

Onayınızın ardından Snapchat hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

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