Snapchat Plus Nedir? Ücretli Abonelik Nasıl Yapılır?

Popüler sosyal medya platformu Snapchat'i kullanıyorsanız Snapchat Plus'ın (diğer adıyla Snapchat+) tam olarak ne işe yaradığını merak ediyor olabilirsiniz. Peki, Snapchat Plus nedir? Bu yazıda söz konusu abonelik sistemine ilişkin merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Günümüzde artık her sosyal medya platformu kendi abonelik sistemini sunmaya başladı. Z kuşağının en çok kullandığı uygulamalar arasında yer alan Snapchat de 2022 yılı içerisinde platforma bir abonelik sistemi dahil etmişti.

Beraberinde çeşitli avantajlar getiren Snapchat+, aktarılan son bilgilere göre 3 milyon kişi tarafından tercih ediliyor. Hazırladığımız yazıya göz atarak milyonlarca kişinin tercih ettiği abonelik sistemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Snapchat Plus Nedir?

Snapchat Plus, sosyal medya deneyimini önemli ölçüde iyileştiren ücretli abonelik sistemidir. Snapchat+ olarak isimlendirilen abonelik sistemine dahil olan kullanıcılar ekstra özelliklere erişebiliyor. Bu, uygulamayı daha işlevsel hâle getiriyor.

Sosyal medya uygulaması üzerinden belirli bir ücret karşılığında Snapchat+ aboneliği alabilir ve avantajlardan yararlanabilirsiniz. Peki, Snapchat+ aboneliği ile birlikte hangi özellikler elde edilebiliyor?

Snapchat Plus Özellikleri Neler?

Sohbet duvar kâğıtları

Özel uygulama simgesi

Güneş Sistemi

1 Numaralı Kanka

Görüntüleme Emojisi

Hikâye Tekrar İzleme

Snapchat+ Rozeti

Bitmoji Arka Planları

Öncelikli Hikâye Yanıtları

Popüler sosyal medya platformunda yer alan abonelik sistemine dahil olduğunuzda özel, deneysel ve henüz sunulmamış işlevlere erişebilirsiniz. Bunlar arasında Snapchat+ rozeti, Öncelikli Hikâye Yanıtları, 1 Numaralı Kanka dahil olmak üzere pek çok işlev dikkat çekiyor.

Abonelik ile beraber gelen özellikler, tüm kullanıcıların sosyal medya uygulamasını keyifli bir şekilde kullanabilmesine imkân tanıyor. Örneğin uygulama simgesini özelleştirebilir, sohbetlerin duvar kâğıdını değiştirebilir, arkadaşlarınızı 1 Numaralı Kanka olarak işaretleyebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Görüntüleme Emojisi isimli özellik, Snap'lerinizi görüntüleyen arkadaşlarınızın görmesini istediğiniz bir emoji seçebilmeniz de mümkün. Peki, Snapchat+ aboneliğinin fiyatı ne kadar?

Snapchat Plus Fiyatı Ne Kadar?

Şu anda milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Snapchat Plus aboneliği için aylık 76,99 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Aboneliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Snapchat Plus Aboneliği Nasıl Alınır?

Snapchat uygulamasını açın.

Profil simgesine basın.

Profil sayfasındaki "Snapchat+" butonuna dokunun.

"Abone ol" butonuna basın.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Snapchat'in abonelik sistemini almak için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın. Bir sonraki adımda profil simgesinin üzerine dokunarak profil sayfasını görüntüleyin. Profil sayfasında yer alan "Snapchat+" butonuna basın.

Açılan sayfa üzerinden "Abone ol" butonuna dokunun.

Bu yazıda Snapchat+ nedir sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Söz konusu abonelik sistemi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.