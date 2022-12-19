Snapchat Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

Birçok platformun taklit ettiği Snapchat, sürekli kullanıcılarına sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcı sayısını önemli ölçüde artıran platformda bazen istenmeyen kişilerle karşılaşabiliyoruz. Sizi rahatsız eden ya da paylaşımlarınızı görmesini istemediğiniz kişileri engelleyerek platformu kendiniz için daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Snapchat’te Kişi Engelleme

Snapchat’te kişi engelleme işlemi için aşağıda sıralayacağımız adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak Snapchat uygulamasını açınız.

Ekranın sol üst köşesinde konumlanan profil resminize basınız.

Ekrana gelen sayfa üzerinden “Arkadaşlarım” seçeneğine tıklayınız.

Daha sonra liste içerisinden engellemeyi düşündüğünüz kişinin profiline dokununuz.

Ekranın sağ üst köşesinde “…” üç nokta yer alıyor. Öncelikle üç nokta sembolüne tıklanmalıdır. Ardından “Arkadaşları Yönet” butonuna basılmalıdır.

“Engelle” seneğine tıklandıktan sonra ekrana uyarı penceresi gelecek. Bu pencerede “Engelle” yazısı var. “Engelle” yazısına tıklanınca kişi otomatik engellenmiş olur.

Snapchat kişi engelleme işlemi sonrasında;

Siz engellediğiniz kişinin hikayelerini o da sizinkini göremez.

Arkadaş listesinde artık yer almaz.

Sizi arkadaş olarak ekleyemez.

Size anlık olarak mesaj ve görüntü atması engellenmiş olur.

Snapchat Engelleme Nasıl Anlaşılır?

“Snapchat’te engelleyince bildirim gider mi” ya da engelleme nasıl anlaşılır gibi sorular yukarıda belirttiğimiz adımları yaptıktan sonra birçok kişi tarafından merak ediliyor. Eğer Snapchat kişi listenizde olan bir kişiyi artık göremiyorsanız hesabını kapatmadıysa sizi engellemiştir.

Snapchat’te engellenip engellenmediğinizi öğrenmek için arama ekranı üzerine kişinin platformda kullandığı ismi ya da kullanıcı adını aratınız. Arama ekranında arkadaşınızın ismi çıkmazsa başka bir Snapchat kullanıcısının hesabından aynı aramayı yapınız.

Başka hesap üzerinden arama yaptığınızda o kişinin ismi platformda varsa o zaman engellenmişsinizdir. Fakat başka hesap üzerinden arama yaptığınızda kişiye ait hesap görünmüyorsa Snapchat hesabını kapatmış anlamına gelir.

Snapchat’te herhangi bir kullanıcının hesabınızı engelleyip engellemediğini öğrenmek için son yöntem olarak sohbet geçmişinize bakabilirsiniz. Engelleyip engellemediğini merak ettiğiniz kişiyle yakın zamanda mesajlaştıysanız mutlaka sohbet geçmişine bakınız. Mesajların olduğu alanda sohbet ekranı yoksa kesin olarak kullanıcı sizi engellemiştir.

Snapchat kişi engelleme hakkındaki detayların yanı sıra Okundu Bilgisi Göndermeden Snapchat Nasıl Okunur?” hakkında bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.