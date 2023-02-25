Başarısızlık Hikayeleri: LG Neden Telefon Piyasasında Battı?

LG bildiğiniz gibi bir zamanlar telefon piyasasında bulunuyor ve birçok markaya rakip oluyordu. Ancak zamanlar diğer markalar gibi sonuç hüsranla bitti. Peki, LG neden telefon piyasasında başarısız oldu? Gelin, yakından bakalım.

LG Neden Telefon Piyasasında Başarısız Oldu?

LG bilindiği gibi farklı telefonlarla karşımıza geliyordu. En çok sevilen modelleri ise Samsung S serisine rakip olan G sersiydi.

Ancak LG, bir süre sonra Android yerine Windows işletim sistemi kullacaktı. Bu LG için büyük bir hata olacak ve olmuştu da hatta Microsoft Nokia ve kendini de telefon piyasasında batırmayı başarmıştı.

O yıllar Android ve iOS işletim sistemi popülerdi. LG rakiplerine kıyasla belki de aralarında sıyrılmak için farklı yollar deniyordu. Ancak bu büyük bir hataydı. Android ve iOS çoktan dünyanın en iyi mobil işletim sistemleri olmuştu.

Teknoloji devi televizyon olarak günümüzde hala noldukça popüler. Fakat ekran konusunda Samsung büyük bir ivme kazandığı için Samsung ön planda diyebiliriz.

En İyi LG Telefonlar

LG V60 ThinQ 5G

LG G7 İnceQ

LG Kanat 5G

LG V60 ThinQ 5G

5G özelliğine sahip ve 8 GB RAM'e sahip olan telefon, aynı zamanda 6.8 inç'lik ekranıyla da dikkat çekiyor.

LG G7 İnceQ

6.1 inç ekran aynı zamanda 4 GB RAM'e sahip olan cihaz, tam bir fiyat performans ürünü. Zamanına göre iyi bir telefon olmuş olsa da artık sahada diğer markalar bulunmakta.

LG Wing

Çift ekrana sahip olan ve biri 90 derece diğeri ise 180 derece olan bir telefon ile karşımıza gelen LG, son zamanların en ilginç telefonlarından birini ortaya koydu. Öyle ki tasarımı ile çok fazla dikkat çekiyor.

Bu içeriğimizde telefon devi LG neden ve nasıl battı? Sizler için açıkladık. Peki, sizler LG'nin bir gün bu piyasaya geri döneceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Nokia nasıl battı? Meraklıları içeriğimize göz atabilir.