Başarısızlık Hikayeleri: HTC Nasıl Battı?

1997 yılında hayatımıza girmişti. Hatta ilk dokunmatik panellerini üretmişti. En iyi tasarımlarla gelen HTC yeni bir çağın başlangıcı olacaktı. İlk Android telefon HTC sayesinde çıkmıştı. Daha sonraları bu işletim sistemi Google tarafından satın alınacaktı. İşte her şey teknoloji devrinde değişecekti. Peki, lider neden battı? HTC nasıl battı? Gelin, yakından bakalım.

HTC Neden Battı?

Apple, her zamanki gibi telefon dünyasını şekillendirecekti. Öyle ki günümüzde çentikli, 2 kameralı telefonların atası olarak bilinir. (2 Kameralı telefonların asıl atası HTC’idi. Ancak bu lakabı iPhone alacaktı.) Apple ne yaparsa diğer markalar da neredeyse aynılarını yapar.

HTC Tayvan’da kurulmuş bir şirketti. Kendi telefonunu üretmiş ve dokunmatik, Android işletim sistemine sahip bir telefon ile karşımıza geliyordu. Aynı zamanda Windows Mobile işetim sistemi de HTC telefonlarda bulunuyordu. Tabi Microsoft telefon piyasasında neden başarılı olamadı? yazımıda hangi sebeplerden başarısız olduğu söylemiştik. Gelgelelim HTC neden neden battı?

HTC diğer telefon markalarına kıyasla pazarlamadan dolayı kaybetmişti. Birden fazla serisi bulunuyor kaliteli telefonlar üretiyordu ama bir sorun vardı. Rakipleri pazar yarışını bırakmıyordu. Özellikle Samsung ve Apple sürekli olarak kapışıyordu. HTC ise daha sessizdi. İşte HTC’yi batıran sorunların başında pazarlama yer alıyordu.

HTC daha sonraları pazarlama tekniğini değiştirmişti. Ancak artık her şey çok geç olmuştu.

En İyi HTC Telefonlar

HTC Desire 12+

HTC U12+

HTC Desire 20 pro

HTC U11+

HTC’nin son telefonları arasında Desire 12+ bulunuyor. 6 inç ekran ve 13 MP + 2 MP kamera özelliği ile gelmektedir. Öne çıkan en önemli özelliği ise 8 çekirdek işlemci bulunuyor.

Çift ön kamerası bulunan ve çift arka kamerası bulunan telefon, kabul edilebilir özelliklere sahip. Aynı zamanda şık bir tasarıma sahip olan telefon odaklamada başarılı duruyor.

5 bin mAh bataryası ve NFS özelliği ile birçok telefonlar başa baş giden Desire 20 pro, 4 arka 1 ön kamerasıyla toplam 5 kamera sunuyor.

Canlı bir ekrana sahip olan telefon aynı zamanda 6 inç’lik bir büyüklüğe sahipti. Batarya kapasitesi ise diğer cihazlara göre düşük olduğunu söylebiliriz.

Bu içeriğimizde HTC neden battı? Sizler için anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.