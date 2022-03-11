Spiderman'ın ikinci filminin oyunu...

Tamindir - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Filmleri ve çizgi filmleri ile büyüdüğümüz Spider Man'in oyununda kendiniz Spider Man oluyorsunuz ve Dünya'yı kötülüklerden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Piyasaya çıkış tarihi itibari ile sahip olduğu grafikler oldukça kaliteli ve etkileyici. Örümcek Adam macerasını bilgisayarlara getiren başarılı oyun, dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayrana sahip. Çarpıcı grafik açılarına ek olarak titizlikle hazırlanmış ses efektleri de oyuncuları etkileyen özellikler arasında yer alıyor.

Oyunun hikayesinde bir kaza sonucu acımasız bir yaratığa dönüşen doktoru durdumanız gerekiyor. Yoksa doktor tüm dünyayı yok edecek. Spider Man olarak önünüze çıkan tüm engel ve zorlukları aşarak doktorun yaptıklarına bir son vermeniz gerekiyor.

Oynanışı ve hikayesi ile sizi oyuna bağlayan Spider Man 2'nin macera oyunu demosunu sitemiz üzerinden ücretsiz indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Eski bir oyun olmasına rağmen klasikler arasına girmeyi başaran Spider Man 2'yi daha önce oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim.