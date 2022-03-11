Spider Man 2
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 512,545
- DOSYA BOYUTU 164.65 MB
- Üretici Activision
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Spiderman'ın ikinci filminin oyunu...
Filmleri ve çizgi filmleri ile büyüdüğümüz Spider Man'in oyununda kendiniz Spider Man oluyorsunuz ve Dünya'yı kötülüklerden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Piyasaya çıkış tarihi itibari ile sahip olduğu grafikler oldukça kaliteli ve etkileyici. Örümcek Adam macerasını bilgisayarlara getiren başarılı oyun, dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayrana sahip. Çarpıcı grafik açılarına ek olarak titizlikle hazırlanmış ses efektleri de oyuncuları etkileyen özellikler arasında yer alıyor.
Oyunun hikayesinde bir kaza sonucu acımasız bir yaratığa dönüşen doktoru durdumanız gerekiyor. Yoksa doktor tüm dünyayı yok edecek. Spider Man olarak önünüze çıkan tüm engel ve zorlukları aşarak doktorun yaptıklarına bir son vermeniz gerekiyor.
Oynanışı ve hikayesi ile sizi oyuna bağlayan Spider Man 2'nin macera oyunu demosunu sitemiz üzerinden ücretsiz indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Eski bir oyun olmasına rağmen klasikler arasına girmeyi başaran Spider Man 2'yi daha önce oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
Spider-Man 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 5,457
- DOSYA BOYUTU 793.00 MB
- Üretici Activision
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Spider-Man 2, İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin resmi oyunudur.
Spider-Man 2, İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin resmi oyunudur. Örümcek Adam kostümümüzü giyip New York şehrini kuşatan kötülere karşı mücadele verdiğimiz oyunda özel efektler oldukça etkileyici.
İnanılmaz Örümcek Adam serisinin 2. oyununda Times Square’den Central Park’a 6 farklı bölgede maceradan maceraya koşuyoruz. Hareketli sahnelerin eksik olmadığı bu açık dünya oyununda hem grafik, hem ses hem de animasyonların kalitesi ilk bakışta gözümüze çarpıyor. Her yönden etkileyici olan bu yapımda oldukça fazla yan görev bulunuyor. Bu görevler esnasında Venom, Green Goblin, Electro ve Avcı Kraven gibi ün salmış kötülerle karşılaşıyor, gerek ağımızla gerekse de kombo hareketlerle kötülerin saldırılarını durdurmaya çalışıyoruz. Ağımızı fırlatarak, New York şehrinde yüksek binalar arasında sallanarak dolaşıyor, duvarlara tırmanıyoruz.
Filmden uyarlanan orijinal hikayeye sahip oyunda görevleri tamamladıkça Örümcek Adamın farklı kostümlerini de deneme şansı buluyoruz. Sembiyot Örümcek Adam ve Demir Örümcek Adam gibi filmden ve çizgi filmden tanıdığımız tüm kostümler oyuna aktarılmış.
Gerek sokak serserileriyle gerekse de süper kötülerle karşılaştığımız oyunda tamamlayacağımız tüm görevler farklı renkler ile harita üzerinde gösteriliyor. Şehir sorunları, araba hırsızlığı, soygun, intihar ve daha onlarca sorunu çözerek puan kazanıyor, bu puanlarlar da yeteneklerimizi (güç, dayanıklılık gibi) geliştiriyoruz. Tabii ki bu sorunları çözmeden puan kazanmanız da mümkün. Ancak hem pahalı olduğundan hem de oyundan zevk almanızı engellemesi yönünden gerçek para kullanmamanızı öneririm.
Spider-Man 2’nin tüm Windows Phone’lu cihazlarda aynı performansı sunmadığını bir mobil oyun için üst seviye fiyat etiketine sahip olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu durum tabii ki Spidey hayranlarını etkilemeyecektir.