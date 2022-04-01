The Amazing Spider-Man ile Örümcek Adam bilgisayarlarımıza konuk oluyor.

Can Erdil Şentürk - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Amazing Spider-Man ünlü süper kahraman Örümcek Adam'ın hayranıysanız kaçırmamanız gereken bir aksiyon oyunudur.

Açık dünya tabanlı bir Örümcek Adam oyunu olan The Amazing Spider-Man bize Manhattan'ın yüksek gökdelenleri arasında ağlarımızı kullanarak serbestçe süzülme ve Örümcek Adam hikayelerindeki tehlike ve suç dolu dünyanın içerisinde geçen bir serüvene dahil olabilme imkanı veriyor. The Amazing Spider-Man'de gerçek adı Peter Parker olan kahramanımıza eşlik ederek onun masum insanları tehdit eden suçluları yakalamasına ve etkisiz hale getirmesine yardımcı oluyoruz. Bu iş için örümcek duyularımızın ve ağlarımızın yanında yakın dövüş yeteneklerimizi ve çevikliğimizi de kullanmamız gerekiyor. Fantastik yapısı ile oyuncuları kendine hayran bırakan yapım deli gibi satmaya devam ediyor.

The Amazing Spider-Man Özellikleri

HD kalitede grafikler,

Birbirinden farklı kötü karakterler,

Çarpıcı aksiyon sahneleri,

Sürükleyici oynanış,

Kaliteli ses efektleri,

Üç boyutlu zengin içerik,

The Amazing Spider-Man'de yer alan açık dünya oyunculara büyük özgürlük sunuyor. Oyunda oyuncular hangi görevleri yapabileceklerini kendileri belirleyebiliyorlar. Dilerseniz ana hikaye görevlerini yapabilir, dilerseniz Manhattan sokaklarındaki suçluları etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu yan görevler oyuna renk katıyor ve oyunculara gerçek bir Örümcek Adam dünyasında yer aldıklarını hissettiriyor.

The Amazing Spider-Man İndir

Steam üzerinde Windows platformu kullanıcılarına sunulan The Amazing Spider-Man aldığı güncellemeler ile HD grafiklerini iyileştirdi. Birbirinden farklı tehlikeli kötü karakterlerinde yer aldığı oyunda, Örümcek Adam olarak rol alacak, kötülüğe karşı dur demeye çalışacağız.

The Amazing Spider-Man güzel üç boyutlu grafikleriyle görsel olarak tatmin edici bir kalite sunuyor. Kahramanımız için farklı kostümleri açabiliyoruz ve bu kostümleri kullanabiliyoruz. The Amazing Spider-Man'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: