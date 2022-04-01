The Amazing Spider-Man
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 26,199
- Üretici Activision
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The Amazing Spider-Man ile Örümcek Adam bilgisayarlarımıza konuk oluyor.
The Amazing Spider-Man ünlü süper kahraman Örümcek Adam'ın hayranıysanız kaçırmamanız gereken bir aksiyon oyunudur.
Açık dünya tabanlı bir Örümcek Adam oyunu olan The Amazing Spider-Man bize Manhattan'ın yüksek gökdelenleri arasında ağlarımızı kullanarak serbestçe süzülme ve Örümcek Adam hikayelerindeki tehlike ve suç dolu dünyanın içerisinde geçen bir serüvene dahil olabilme imkanı veriyor. The Amazing Spider-Man'de gerçek adı Peter Parker olan kahramanımıza eşlik ederek onun masum insanları tehdit eden suçluları yakalamasına ve etkisiz hale getirmesine yardımcı oluyoruz. Bu iş için örümcek duyularımızın ve ağlarımızın yanında yakın dövüş yeteneklerimizi ve çevikliğimizi de kullanmamız gerekiyor. Fantastik yapısı ile oyuncuları kendine hayran bırakan yapım deli gibi satmaya devam ediyor.
The Amazing Spider-Man Özellikleri
- HD kalitede grafikler,
- Birbirinden farklı kötü karakterler,
- Çarpıcı aksiyon sahneleri,
- Sürükleyici oynanış,
- Kaliteli ses efektleri,
- Üç boyutlu zengin içerik,
The Amazing Spider-Man'de yer alan açık dünya oyunculara büyük özgürlük sunuyor. Oyunda oyuncular hangi görevleri yapabileceklerini kendileri belirleyebiliyorlar. Dilerseniz ana hikaye görevlerini yapabilir, dilerseniz Manhattan sokaklarındaki suçluları etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu yan görevler oyuna renk katıyor ve oyunculara gerçek bir Örümcek Adam dünyasında yer aldıklarını hissettiriyor.
The Amazing Spider-Man İndir
Steam üzerinde Windows platformu kullanıcılarına sunulan The Amazing Spider-Man aldığı güncellemeler ile HD grafiklerini iyileştirdi. Birbirinden farklı tehlikeli kötü karakterlerinde yer aldığı oyunda, Örümcek Adam olarak rol alacak, kötülüğe karşı dur demeye çalışacağız.
The Amazing Spider-Man güzel üç boyutlu grafikleriyle görsel olarak tatmin edici bir kalite sunuyor. Kahramanımız için farklı kostümleri açabiliyoruz ve bu kostümleri kullanabiliyoruz. The Amazing Spider-Man'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Service Pack 3 yüklü Windows XP, Service Pack 2 yüklü Vista ve üzeri
- 2.6 GHZ Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 6000+ işlemci
- 3 GB RAM
- Nvidia GeForce 7600 GT veya AMD/ATI Radeon x1800 GTO ekran kartı
- DirectX 9.0c
- 7500 MB boş depolama alanı
- DriectX 9.0 uyumlu ses kartı
- Oyunu yükleyebilmek ve aktifleştirebilmek için internet bağlantısı
The Amazing Spider-Man
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 108,886
- Üretici Activision
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The Amazing Spider-Man'i muhteşem grafikleriyle artık Android işletim sistemi yüklü cihazınızda oynayabilirsiniz.
Gameloft tarafından geliştirilen The Amazing Spider-Man'i artık, Android işletim sistemi yüklü mobil cihazınızla da oynayabilirsiniz.
2012'nin mobil platformda en beklenen oyunu olan Amazing Spider-Man'e, Google Play Store'dan $6.99 ödeyerek sahip olabilirsiniz. Filmin hikaye sırasıyla ilerleyen oyunda, Spider-Man önce Lizard ve daha sonra diğer düşmanlarıyla karşılaşıyor. 25'ten fazla görevi gerçekleştirerek hikayeyi tamamlayın.
New York şehrinde binadan binaya zıplayın, ağlarınızı kullanarak şehirde uçmanın tadına varın.
Oyun size kendi atak stilinizi oluşturmanız ve geliştirmeniz için imkan sağlıyor.
3D grafikleriyle harika bir oyun görüntüsü sağlayan oyunu oynarken oldukça zevk alacaksınız.
The Amazing Spider-Man
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 5,721
- Üretici Activision
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The Amazing Spider-Man resmi örümcek adam oyunudur
The Amazing Spider-Man 2012 yılında çıkış yapan aynı ada sahip sinema filminin Gameloft tarafından geliştirilmiş ve iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazlar üzerinde oynanabilen resmi mobil oyunudur.
Örümcek Adam efsanesini parmaklarımızın ucuna taşıyan resmi Spider Man oyunu sinema filminde yer alan hikayede başrolü üstlenmemize izin veriyor ve bizi inanılmaz bir maceranın içerisine sürüklüyor. The Amazing Spider-Man'da Örümcek Adam ya da gerçek adıyla Peter Parker'ın kontolünü ele alarak New York'un geniş açık dünyasına adım atıyoruz ve Lizard ile acımasız çetesine karşı savaşarak masum insanları korumaya çalışıyoruz.
The Amazing Spider-Man film ile bağlantılı olan 25 adet aksiyon dolu görevi içermekte. Oyunda Örümcek Adam'ın karakteristik ağ atma hareketini kullanarak binalar arasında süzülebiliyor, duvarlara tırmanabiliyor ve inanılmaz akrobatik hareketleri gerçekleştirebiliyoruz.
The Amazing Spider-Man grafiksel olarak oldukça tatmin edici. Oyunun yüksek kalite grafikleri eğlenceli ve bol aksiyon sunan bir oynanışla birleşmekte. Hem yakın dövüş hem de mesafeli dövüş elementleri içeren oyunda kombolar yapabilmekteyiz ve farklı saldırı şekillerini birleştirebilmekteyiz. Oyunda ilerledikçe Örümcek Adam'ın özelliklerini ve özel yeteneklerini geliştirebiliyoruz ve birçok farklı kişiselleştirme seçeneğini açabiliyoruz.
The Amazing Spider-Man geniş bir açık dünya üzerinde eşsiz bir kahramanlık hikayesini canlandırabileceğimiz başarılı bir oyun.