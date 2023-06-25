Gizlilik oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan Splinter Cell’in son oyunu olan Blacklist bu türün sevdalıları için son derece eşsiz bir oyundu. Hikayesi ve oynanışı ile bizleri etkileyen Splinter Cell Blacklist günümüzde bile hala oynanabilir durumda.

Splinter Cell Blacklist tıpkı önceki oyunlarında olduğu gibi bir hikayeye sahip. Eğer siz de bu hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Splinter Cell Blacklist Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylelikle dil bariyerine takılmaksızın en iyi şekilde oyunu anlayabilirsiniz.

Splinter Cell Blacklist Türkçe yama nasıl yapılır, nasıl indirilir, nasıl yüklenir gibi sorularınıza cevap niteliğinde olan bu yazımız sizler için çok faydalı olacak.

Splinter Cell Blacklist Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Splinter Cell Blacklist Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Akabinde BlacklistTR_v3.0 isimli .exe uzantılı dosyayı açın.

isimli uzantılı dosyayı açın. “ İleri ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Kurulum ekranı geldiğinde sağ tarafta bulunan “ Gözat ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizini seçin ve onaylayın.

seçin ve onaylayın. Kurulum işlemi başlamış olacak. Splinter Cell Blacklist Türkçe yama kısa bir süre içerisinde bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Splinter Cell Blacklist Hakkında

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir gizlilik oyunu olan Splinter Cell Blacklist ilk kez 2013 yılında oyuncularla buluştu. Piyasadaki en iyi gizlilik oyunlarından biri olan Splinter Cell Blacklist, Tom Clancy’s markasının altındaki oyunlardan bir tanesidir.

"Blacklist", serinin önceki oyunlarından "Conviction" ile bağlantılıdır ve baş karakter Sam Fisher'ı kontrol ettiğimiz bu oyunda amacımız gizli bir operasyon ekibine katılıp dünya genelindeki terör ile mücadele etmek için görevlere çıkarız. Bu noktada Splinter Cell Blacklist Türkçe yama yükleyerek hikaye detaylarını çok daha derin bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Splinter Cell Blacklist’in iyi bir gizlilik oyunu olmasının en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz ki mekanikleridir. Oldukça iyi bir oynanışa sahip olan Splinter Cell Blacklist dönemine göre son derece iyi bir oyundu. Öyle ki oyunun mekanikleri bugün bile hiç eskimemiş, güncelliğini korumaya devam etmiştir.

Oyunda bir dizi silah ve ekipman seçeneği bulunuyor. Böylece oyuncular görevlerini tamamlamak için farklı yaklaşımlar benimseyebilirler. Bu da zaten Splinter Cell Blacklist’i çok iyi bir gizlilik oyunu yapıyor. Farklı silahlarla ve ekipmanlarla ilerlemekten hoşlanan oyuncuları mest edecek olan bu oyunda son derece farklı şekillerde amacınıza ulaşabilirsiniz.

Splinter Cell Blacklist görsel olarak da etkileyici bir yapım. 2013 yılında çıkmış bir oyuna göre oldukça iddialı grafiklere sahip olan Splinter Cell Blacklist’i günümüzde bile oynadığınızda iyi gözüktüğünü fark edeceksiniz.

Splinter Cell Blacklist Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce Splinter Cell serisi devam edecek mi? Splinter Cell Blacklist Türkçe yama ile alakalı görüşleriniz nelerdir?