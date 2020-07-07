Spotify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 111,596
- DOSYA BOYUTU 0.87 MB
- Üretici Spotify
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Spotify ile hem ücretli hem de ücretsiz müzik dinleyin. Hemen Spotify Windows indir bağlantısına tıklayın ve indirin!
Uzun zamandır en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, barındırdığı geniş müzik arşivini ücretsiz olarak sunması nedeniyle her türlü müzik dinleyicisine hitap ediyor. Spotify Windows uygulaması ile istediğiniz müziği kolay bir şekilde dinleyebilirsiniz. Spotify Windows indir butonuna basarak uygulamayı indirebilirsiniz.
2008 yılından beri büyümesini sürdüren servisin 2013'te ülkemize giriş yapması ile birlikte elbette binlerce kullanıcı hemen programa geçiş yaparak müzik dinlemeye başladı. Spotify Windows hakkında detaylar yazımızda.
Spotify İndir
Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir veya Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz.
Aynı zamanda bir medya oynatıcı işlevi de gören program, kendi bilgisayarınızdaki mp3 dosyalarını da oynatabilmenize imkan tanıyor ve böylece program değiştirme gibi işlemler yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca kendi müzikleriniz olsa bile onların albüm ve sanatçı bilgilerini çekmesi sayesinde bilgiye erişimi de hızladırıyor.
Kendi listelerinizi de hazırlayabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz Spotify, sık sık müzik dinliyorsanız kesinlikle tercihleriniz arasında yer almalı. Spotify Windows indir butonundan kolayca indirme işlemi yapabilirsiniz.
Spotify'ın ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Ücretli sürümde yani Premium'da istediğiniz şarkıya kolayca ulaşabiliyor ve reklamsız dinleyebilmektesiniz. Spotify Windows uygulaması ile müzik keyfinizin daha da artacağını umuyoruz.
Spotify APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,577
- Üretici Spotify
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Spotify APK Android için ücretsiz ve popüler müzik dinleme uygulaması. Çevrimdışı çalma, reklamsız müzik, kesintisiz atlama ve diğer avantajlar Spotify Premium'da!
Spotify APK, ücretsiz müzik dinleme seçeneğiyle Android kullanıcılarının favorilerinden. Spotify ile ücretsiz olarak müzik dinleyebilir, milyonlarca şarkı ve podcast çalabilirsiniz. Sadece dinleyici değil, yayıncı olarak da Spotify’da bulunabilirsiniz. Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından Spotify premium seçeneğiyle reklamsız müzik dinleme/internetsiz çalma, müzik indirme, yüksek ses kalitesi, her moda uygun kişiselleştirilmiş müzik ve podcast ve fazlasını sağlıyor. Spotify öğrenciler için de indirimli özel abonelik sunuyor.
Spotify APK İndir
Dünya çapında 400 milyonun üzerinde müzik severin tercih ettiği Spotify, 70 milyondan fazla şarkı, 3 milyondan fazla podcast yayını ve fazlasını ücretsiz sunmasıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en popüler müzik servisi bilgisayarlar, mobil cihazlar (akıllı telefon ve tablet), akıllı TV’ler ve diğer teknolojik ürünlerde bulunuyor. Spotify ile cep telefonunuzda ve tabletinizde ücretsiz müzik ve podcast çalabilirsiniz. Albümleri, çalma listelerini veya tek bir şarkıyı indirip nerede olursanız olun çevrimdışı müzik dinlemenin keyfini sürebilirsiniz. Spotify ile sevdiğiniz ücretsiz müzik, seçkin çalma listeleri, sanatçılar ve podcast’lerden oluşan bir dünyaya erişebilirsiniz. Yeni müzikler, podcast’ler, en iyi şarkıları keşfedin veya en sevdiğiniz sanatçıları, albümleri dinleyin. Ruh halinize uygun en yeni şarkılarla kendi müzik çalma listelerinizi oluşturun.
Spotify, özel çalma listeleri ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız binlerce podcast ile müzik akışını kolaylaştırır. Yeni sanatçılardan müzik bulun, en sevdiğiniz albümü veya çalma listesini yayınlayın ve sevdiğiniz müzikleri ücretsiz dinleyin.
- Yeni müzikler, albümler, çalma listeleri ve podcast’leri keşfedin.
- En sevdiğiniz şarkıyı, sanatçıyı veya podcast’i arayın.
- Müzik çalma listelerinin ve sadece sizin için hazırlanmış benzersiz günlük karışık müziğin keyfini çıkarın.
- Kendi çalma listelerinizi oluşturun ve paylaşın.
- Farklı tür, yer ve yıllara ait en iyi şarkıları keşfedin.
- Her ruh hali ve aktivite için müzik çalma listelerini bulun.
- Cep telefonunuzda, tabletinizde, masaüstünüzde, PlayStation’da, Chromecast’te, TV’de, akıllı saatinizde ve hoparlörünüzde müzik ve fazlasını dinleyin.
Spotify Premium APK
İnternetteki Spotify premium APK indirmeleri sorunsuz müzik dinleme keyfi sunmamakla birlikte hesabınızın güvenliğini tehlikeye atar. Spotify premium üyeliklerinden birini tercih etmeniz tavsiye edilir. Spotify premium olarak bireysel, duo ve öğrenci abonelikleri sunar. Ücretlendirmeler aylıktır ancak Spotify premium 3 ay ücretsiz gibi ara ara kampanyalar sunmaktadır. Spotify premium şu özellikleri içerir:
- Bir albümü, çalma listesini veya podcast’i reklamsız (reklam araları olmadan) dinleyin. Spotify ile mobil, tablet veya bilgisayar gibi herhangi bir cihazda herhangi bir zamanda herhangi bir sanatçıya ait müzik çalabilirsiniz.
- Nerede olursanız olun çevrimdışı müzik dinlemek için indirin.
- Geriye dönün ve en iyi şarkılarınızı dinleyin.
- Kişiselleştirilmiş müzik ve podcast’lerde muhteşem ses kalitesinin keyfini çıkarın.
- Ruh halinize uygun yeni müzikleri, günlük karışık listeleri veya özel çalma listelerini keşfedin. Spotify ile başka hiçbir şeye benzemeyen kişiselleştirilmiş bir müzik deneyimi yaşayacaksınız.
- Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Spotify
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 2,799
- DOSYA BOYUTU 34.30 MB
- Üretici Spotify
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iPhone ve iPad'iniz üzerinden online müzik dinlemek için Spotify uygulaması en iyi alternatiflerden birisi.
Spotify uygulaması uzun süredir yurtdışında ücretsiz ve kaliteli müzik dinlemek için kullanılıyor ve en sonunda ülkemizde de iPhone ve iPad cihazlar için yayınlandı. Bilgisayar ve Android platformlarında da yer alan Spotify sayesinde, hem yasal hem de ücretsiz müzik dinlemek mümkün. Geniş şarkı arşivi sayesinde neredeyse aradığınız her şarkıyı bulabiliyorsunuz ve dilerseniz çevrimdışı olarak da dinleyebiliyorsunuz.
Uygulama ücretsiz olarak sunuluyor ancak iOS cihazlarda 48 saatlik bedava müzik dinleme imkanının ardından aylık ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor. Oldukça cüzi olarak belirlenen ücret sayesinde milyonlarca şarkıya en hızlı yoldan ulaşma şansınız var. Bilgisayardaki Spotify uygulaması ile eşleşme yapabilen uygulama, böylece şarkılarınızı ve listelerinizi her yere taşıma imkanı da sunuyor.
Uygulamanın özelliklerini listelemek gerekirse;
- Milyonlarca şarkılık veritabanı
- Online müzik dinleme
- Offline müzik dinleme
- Arkadaşlarınızla müzikleri paylaşma
- Favoriler listesi
- Cihazlar arası senkronizasyon
- Facebook ve Last.fm entegrasyonu
Spotify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,470
- DOSYA BOYUTU 1.30 MB
- Üretici Spotify
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Spotify, istediğiniz müzikleri online olarak dinleyerek aralarından seçtiklerinizi yada hepsini arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir müzik dinleme servisidir.
Spotify, kullanıcılara Mac üzerinden müzik dinlemek için yepyeni bir yol sunan oldukça gelişmiş ve etkileyici bir uygulamadır.
Programı kullanmak için yapmanız gereken tek şey indirip kurmak. Spotify kullanırken dinlemek istediğiniz şarkıları her zaman kolayca ulaşabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama bulunmayan müzik servisinde dilediğiniz parçayyı kolayca dinlemek mümkün. Daha önce Türkiye desteği bulunmayan popüler müzik dinleme servisinin artık Türkiye desteği de bulunuyor.
Dinlemek istediğiniz şarkıları indirmek için beklemeden, bilgisayarınızı hafızasını doldurup taşıran ve düzensiz duran müzik dosyalarından Spotify ile kurtularak, saniyeler içerisinde istediğiniz şarkıyı bularak dinlemeye başlayabiliyorsunuz.
Spotify'nin en güzel yanlarından biri ise kolay ve hızlıca beğendiğiniz şarkıları hatta listeleri tanıdıklarınız, aile bireyleriniz ve iş arkadaşlarınız ile paylaşmanıza olanak tanıması.
Dünyanın en popüler müzik dinleme portallarından biri olan Spotify'i hemen ücretsiz olarak indirerek Mac'leriniz de doyasıya bir müzik keyfi yaşayabilirsiniz.
Spotify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 951
- DOSYA BOYUTU 14.00 MB
- Üretici Spotify
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Spotify ile milyonlarca şarkıyı yüksek kalitede dinleyin.
Yurtdışında oldukça popüler olan, ülkemizde telif haklarından dolayı yeni kullanıma açılan Spotify uygulamasının Windows Phone sürümüdür.
Yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman dinlemenizi sağlayan Spotify’ı Premium hesap satın alarak kullanmaya başlamadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanarak uygulamayı keşfedebilirsiniz.
Spotify ile milyonlarca şarkıyı yüksek kalitede dinleyebilir, çevrimdışı çalma listeleri oluşturabilir, arkadaşlarınızın dinlediklerine göz atabilir, tüm favori parçalarınızı özel bir listede etiketleyebilirsiniz. İster Wi-Fi, isterseniz 3G/4.5G bağlantınız üzerinden müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Cihazlar arası senkronizasyon sayesinde mobil cihazınızda eklediğiniz çalma listeleri bilgisayarınızda da eklenir.
• Milyonlarca şarkıyı yüksek kalitede dinleme
• 30 gün ücretsiz kullanma
• Çevrimdışı çalma listeleri oluşturma
• Otomatik senkronizasyon
• Şarkıları favorilere ekleme
• Kişilerin müzik listelerine ulaşma