Spotify Link Kısaltma Nasıl Yapılır?

Spotify, link kısaltma işleminin doğrudan uygulama üzerinden yapılabilmesine olanak tanımıyor ancak bu işlem için kullanabileceğiniz bir hizmet bulunuyor. Bu hizmet sayesinde uzun bağlantıları çok kısa hale getirebilir ve kısalttığınız bağlantıları diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Spotify, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Gün içerisinde en fazla vakit geçirilen hizmetler arasında yer alan dijital müzik platformunda rocktan popa, metalden klasik müziğe kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda şarkı bulunuyor.

Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Spotify’da kullanıcılar en beğendikleri şarkıları seçerek çalma listesi oluşturabiliyor. Kullanıcılar oluşturdukları çalma listelerini arkadaşları ile paylaşmak isteyebiliyor.

Spotify, kullanıcıların çalma listelerini paylaşabilmesine olanak tanıyor ancak çalma listesinin bağlantısı oldukça uzun. Çalma listesini paylaşabilmek her ne kadar olumlu bir özellik olsa da bağlantının uzun olması kullanımı olumsuz yönde etkiliyor.

Çalma listesinin yanı sıra profil de diğer kullanıcılar ile paylaşılabiliyor. Çoğu kişi, paylaştıkları bağlantının kısa bir yapıya sahip olmasını istiyor. Peki, Spotify URL kısaltma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Spotify Link Kısaltma Adımları Neler?

Spotify hizmetini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Paylaşmak istediğiniz çalma listesini açın.

Üç nokta simgesine basın.

Paylaş sekmesine girin.

"Çalma listesi bağlantısını kopyala" seçeneğini seçin.

Sptfy sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Create URL" butonuna basın.

"SHORTURL" kısmından kısa bağlantıya erişebilirsiniz.

Sahip olduğu özellikler ve içerik kütüphanesi ile dikkatleri üzerinde toplayan dijital yayın hizmetinde çalma listesi ve profil bağlantısı oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, oluşturdukları bağlantılar sayesinde çalma listelerini ve profillerini diğer kişiler ile paylaşabiliyor.

Gerçekleştirilen paylaşım sayesinde kullanıcının favori şarkılarını diğer insanlar dinleyebiliyor. Örneğin oluşturduğunuz çalma listesini sosyal medya hesabınız üzerinden paylaşabilirsiniz. Böylece takipçileriniz favori şarkılarınıza erişebilir ve dinleyebilir.

Profilinizi de aynı şekilde paylaşabilirsiniz. Böylelikle Spotify hesabınızın takipçi sayısını arttırabilirsiniz. Profil ve çalma listesinin paylaşılabilmesi önemli bir özellik ancak dijital yayın platformunun verdiği bağlantının karakter sayısı çok fazla.

Çok sayıda kullanıcı, dijital müzik platformu tarafından verilen bağlantının uzun karaktere sahip olmasından pek hoşlanmıyor. Bu sebepten ötürü kullanıcıların bir kısmı, dijital müzik hizmetteki bağlantıları kısaltmak istiyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformunda yer alan bağlantıları kısaltabilmenize imkân tanıyan bir hizmet bulunuyor. Sptfy isimli hizmet sayesinde bağlantıları çok hızlı ve pratik bir şekilde kısaltabilirsiniz.

Bağlantıları kısaltabilmek için ilk olarak söz konusu dijital yayın platformunun resmi internet sitesini ziyaret edin. Sağ üst köşede yer alan "Oturum aç" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde oturum açma ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız.

E-posta adresi veya kullanıcı adı ile parolanızı yazarak hesabınıza giriş yapın. Eğer sisteme Facebook, Apple ya da Google ile kayıt olduysanız ekranın üst kısmından "Facebook ile devam et", "Apple ile devam et" ya da "Google ile devam et" butonuna tıklayarak gerekli bilgileri yazabilir ve giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra çeşitli türlerde şarkıların yer aldığı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için profilinizi görüntülemeniz gerekiyor. Profil sayfanız üzerinden paylaşmak istediğiniz çalma listesini görüntüleyin.

Çalma listesini görüntüledikten sonra kalp simgesinin hemen yanında konumlanan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Paylaş" sekmesine girin. Daha sonra "Çalma listesi bağlantısını kopyala" seçeneğini seçin. Bu işlemi yapmanız durumunda çalma listesinin bağlantısını kopyalamış olacaksınız.

Bağlantıyı kopyaladıktan sonra kısaltma işlemine geçebilirsiniz. Bunun için Sptfy internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu hizmet, bağlantıyı çok hızlı ve pratik bir şekilde kısaltabilmesine olanak tanıyor.

Sptfy sitesini ziyaret ettikten sonra "Enter Your Long Spotify URL Bellow" bölümünde yer alan kutucuğa bağlantıyı yapıştırmanız gerekiyor. Bağlantıyı yapıştırdıktan hemen sonra "Create URL" butonuna tıklayın. Bu işlemi uygulamanız halinde bağlantınız çok kısa süre içerisinde kısaltılacak.

Açılan sayfada yeşil renkli tik işaretinin hemen sağ tarafındaki "SHORTURL" kısmından kısaltılmış bağlantıya erişebilirsiniz. Söz konusu hizmet üzerinden kısaltılan bağlantılar sptfy.com ile başlıyor. Sptfy, yalnızca bağlantı kısaltmakla kalmıyor ve bunun yanı sıra iki önemli özellik daha sunuyor.

Dijital müzik hizmeti tarafından oluşturulan bağlantıları çok pratik bir şekilde kısaltabilmenize olanak tanıyan Sptfy’da URL’yi kısalttıktan sonra alt kısımda "Url Statistics" ve "Bigger QR code" olmak üzere iki farklı bölüm göreceksiniz.

Söz konusu hizmet üzerinden oluşturduğunuz URL’lerin kaç kez tıklandığını, gerçekleştirilen tıklamaların hangi günlerde gerçekleştiğini görüntüleyebilirsiniz. Bu, istatistiki bilgileri görmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik.

Spotify URL kısaltma işleminin ardından kısalttığınız bağlantıya dair istatistiki bilgilere erişebilmek için "Url Statistics" bölümünde yer alan linke tıklamanız gerekiyor. Bu bağlantıya tıkladıktan sonra istatistiki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Profil veya çalma listesinin linkini kısalttıktan sonra açılan sayfanın orta kısmında konumlanan bir karekod (qr kodu) göreceksiniz. Hizmet tarafından sunulan bir özellik sayesinde bu karekodun daha büyük haline erişebilirsiniz. Bunun için linki kısalttıktan sonra "Bigger QR code" kısmında bulunan bağlantıya tıklamanız gerekiyor. Bu bağlantı, karekodun büyük versiyonunu sunuyor.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve gün içerisinde çok fazla zaman geçirilen dijital müzik hizmetinde yer alan profil ve çalma listesinin bağlantısını nasıl kısaltabileceğinizi açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.