Spotify Hesabının Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

Hesaplarımızın şifrelerini unutmak oldukça yaygındır ve her kullanıcı bu problemle en az bir kere karşılaşmıştır. Spotify hesabınıza uzun süredir giriş yapmadığınızı veya herhangi bir nedenden dolayı aniden çıkış yaptığınızı varsayalım. Daha sonra tekrar giriş yapmak istediğinizde Spotify hesabınızın şifresini hatırlamayabilirsiniz. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsanız, endişelenmenize gerek yoktur. Ek olarak, Spotify hesabınızın güvenliği açısından sık sık şifre değiştirebilirsiniz. Bu yazıda, Spotify hesabınızın şifresini nasıl sıfırlayabileceğinizi ve nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Not: Spotify hesabınızın şifresini yalnızca Spotify resmi web sitesi üzerinden sıfırlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Spotify Hesabınızın Şifresini Nasıl Sıfırlayabilirsiniz?

Spotify hesabınızın şifresini hatırlamadığınızda tek seçenek şifreyi sıfırlamaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için Spotify'a eklediğiniz e-posta hesabını hatırlamanız gerekiyor.

İlk olarak kullandığınız web tarayıcısı üzerinden “https://www.spotify.com/tr/password-reset/” web sitesini açın. Daha sonra parola sıfırlama sayfasında yer alan kutucuğa e-mail adresinizi veya kullanıcı isminizi yazın ve hemen ardından “Gönder” butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından Spotify’dan bir e-posta alacaksınız. Spotify’dan gelen e-posta’yı açın ve “Parolanı sıfırla” seçeneğine tıklayın. “Parolanı sıfırla” seçeneğine tıkladıktan sonra parolayı sıfırla sayfası açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden yeni şifrenizi girin ve ardından “Gönder” butonuna tıklayın.

Bu işlem sonucunda Spotify hesabınızın şifresini sıfırladınız. Spotify hesabınıza eklediğiniz e-posta hesabınıza erişiminiz olduğu sürece şifre sıfırlama konusunda hiçbir zaman sorun yaşamazsınız.

Spotify Hesabınızın Şifresini Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Spotify hesabınızdaki bazı şüpheli etkinlikleri fark etmeniz durumunda şifrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle aşağıdaki adımları takip ederek Spotify hesabınızın şifresini kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Öncelikle web tarayıcısı üzerinden Spotify hesabınıza giriş yapın. Sağ üst kısımda yer alan “Profil” yazısına tıklayın ve açılan menü penceresi üzerinden “Hesap” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfanın sol kısmında yer alan “Parolayı değiştir” seçeneğine tıklayın. Daha sonra mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi kutulara yazın. Bu işlemin ardından “Yeni parola belirle” butonuna tıklayın.

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra Spotify hesabınızın şifresi değişecektir. Spotify hesabınızın şifresini tüm cihazlardaki oturumu kapatmak için değiştirmek istiyorsanız, bu yöntem işe yaramayacaktır. Bunun için “Hesap genel görünümü” sayfasının alt kısmında yer alan “Her yerdeki oturumları kapat” butonuna tıklamanız gerekiyor.