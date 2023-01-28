Spotify İnternet Bağlantısı Yok Hatası Nasıl Çözülür?

Spotify, internet bağlantısı yok hatası ile bazen kullanıcıların müzik deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yazıda popüler dijital müzik platformunda ortaya çıkan can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini sıraladık.

Dijital müzik hizmeti denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olan Spotify'da çeşitli türlerde çok fazla sayıda müzik bulunuyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmette bazen bazı problemler meydana gelebiliyor.

Ortaya çıkan sorunlar arasında Spotify internet bağlantısı bulunamadı problemi de bulunuyor. Peki, kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen sorunu çözmek için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Spotify İnternet Bağlantısı Yok Hatası İçin Çözüm Yolları

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Uygulamayı zorla durdurun.

Veri kullanımına izin verin.

Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar girin.

Spotify önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Spotify Çevrimdışı modunu değiştirin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Yukarıda dijital müzik uygulamasında karşılaşılan can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Spotify internet bağlantısı bulunamadı sorununu çözebilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Dünyanın en popüler dijital müzik hizmetlerinden bir tanesi olan Spotify'da meydana gelen problemi düzeltmek için uygulayabileceğiniz ilk yöntem internet bağlantısını kontrol etmektir. Kötü internet bağlantısı, söz konusu problem ile karşılaşmanıza yol açabilir.

Uygulamayı Zorla Durdurun

Cihazın ayarlarını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Spotify'ı seçin.

"Zorla Durdur" butonuna basın.

Spotify uygulamasını açın.

Eğer internet bağlantınızda herhangi bir sorun yoksa uygulamayı zorla durdurmayı deneyebilirsiniz. Bunun için cihazın ayarlar menüsünü açın ve hemen ardından Uygulamalar kategorisine girin. Açılan listeden Spotify'ı seçin. Bir sonraki adımda "Zorla Durdur" butonuna basın. Problemin düzelip düzelmediğini kontrol etmek için uygulamaya girin.

Veri Kullanımına İzin Verin

Akıllı telefonun ayarlarına girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Spotify'ı seçin.

"Veri kullanımı" bölümünü görüntüleyin.

Veri kullanımına izin verin.

Akıllı telefonunuz, Spotify uygulamasının veri kullanımına izin vermiyor olabilir. Yöntemi uygulayabilmek için öncelikle akıllı telefonunuzun ayarlar menüsüne girmeniz gerekiyor. Açılan sayfadan Uygulamalar kategorisini görüntüleyin ve ardından Spotify'ı seçin. "Veri kullanımı" bölümünden veri kullanımına izin verin.

Hesabınızdan Çıkış Yapıp Tekrar Girin

Spotify'ı açın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Oturumu kapat" seçeneğini seçin.

Hesabınıza giriş yapın.

Spotify hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için dijital müzik uygulamasını açın ve ayarlar menüsüne girin. "Oturumu kapat" seçeneğini seçin. Son olarak hesabınıza tekrar giriş yapın.

Spotify Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Spotify uygulamasına dokunun.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Popüler dijital müzik uygulamasında meydana gelen sorunu çözmek için Spotify'ın önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Yöntemi uygulamak için ilk olarak cihazın ayarlar menüsüne girin. Uygulamalar kategorisini görüntüleyin ve ardından Spotify'ı seçin. "Depolama" bölümünü açın ve "Önbelleği Sil" butonuna dokunun.

Uygulamayı Güncelleyin

Güncel olmayan uygulamada bazı sorunlar yaşanabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için yeni güncellemenin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için Google Play Store'u ya da App Store'u ziyaret edin ve Spotify sayfasını görüntüleyin.

Spotify Çevrimdışı Modunu Değiştirin

Spotify'ı açın.

Ayarlara girin.

Çevrimdışı modunu değiştirin.

Spotify'ın çevrimdışı modu, en sevdiğiniz müzikleri internet bağlantısı olmadan dinleme imkânı sunar. Söz konusu özellik devre dışı bırakıldığında bazen internet bağlantısı yok sorunu meydana gelebiliyor. Bu sebepten ötürü uygulamanın ayarlar sayfasından çevrimdışı modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa son çare olarak uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için cihazınızın ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisine girmeniz ve Spotify'ı seçtikten sonra "Sil" butonuna basmanız gerekiyor. Silme işleminin ardından uygulamayı yeniden yükleyebilirsiniz.

Bu yazıda Spotify internet bağlantısı yok hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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