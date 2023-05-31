Spotify Wrapped Çalma Listelerimi Nasıl Görebilirim?

Spotify her yıl düzenli olarak kullanıcılarına o yıl içinde en çok dinledikleri müziklerden oluşan bir çalma listesi oluşturuyor. Ayrıca kullanıcıların bulundukları konumda en çok dinlenen şarkıları ve aynı yıl içinde dünya genelinde popüler olmuş müzikleri de sizler için sıralıyor.

Spotify’da bazı kullanıcılar ‘Wrapped’ adı verilen kişiye özel listelere kolayca erişim sağlarken bazıları uygulamanın kendisi için hazırladığı playlisti bulmakta zorlanıyor. Henüz Spotify’da yıllık özet olarak sizin için hazırlanan çalma listesine ulaşamadıysanız izlemeniz gereken adımları ve bu listede neler bulabileceğinizi sizin için sıraladık.

İşte, Spotify’de wrapped çalma listelerine dair bilmeniz gereken tüm detaylar!

Spotify Wrapped Çalma Listesi Nasıl Bulunur?

Yıl sonuna doğru Spotify’a girdiğinizde ‘İşte … yılının özeti!’ gibi bir ifadenin yazılı olduğu, bitmekte olan yılın adının geçtiği bir uyarı karşınıza çıkıyor. Bu uyarıya tıkladığınızda uygulama sizi ilgili listeye götürüyor.

Eğer Spotify’ı açtığınızda bu ibare ile karşılaşmıyor veya listeyi açma konusunda sorun yaşıyorsanız, arama yerine 2023 ya da 2022 gibi geride kalan yılı yazıp arama butonuna basmanız yeterli oluyor.

Bu şekilde arama yaptığınızda ‘2022’de En Çok Dinlediğin Şarkılar’ gibi bir başlığın olduğu bir liste karşınıza çıkıyor.

Listenin altında ‘Senin için hazırlandı’ yazıyorsa, doğru çalma listesine ulaşmışsın demektir!

Çalma listesine girdiğinde yıl içinde dinlediğin şarkılar dinleme süresine göre çoktan aza doğru alt alta sıralanıyor.

Şarkıların sıralandığı listenin sol üst tarafında bulunan ‘tick’ butonuna tıkladığınızda Spotify wrapped çalma listesi kitaplığınıza eklenmiş oluyor.

kitaplığınıza eklenmiş oluyor. Böylece her seferinde arama yapmanıza gerek kalmadan, çalma listelerim bölümüne gelerek son bir yılda en çok dinlediğiniz şarkılara kolayca erişme imkânınız bulunuyor.

Tick işaretinin yanında bulunan indirme butonuna bastığınızda ise bu listede yer alan şarkılar cihazınıza indirilebiliyor.

Yan yana üç nokta şeklinde gözüken butona bastığınızda ise karşınıza farklı seçenekler çıkıyor. Bu seçenekler sayesinde kitaplığa ekleme / kaldırma ve indirme işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca ‘müzik zevki profilinden hariç tut’ butonuna basarak Spotify’ın size sunacağı önerilerde bu listeyi baz almaması için seçim oluşturabilirsiniz.

Aynı menüde yer alan ‘sıraya ekle’ butonu bu çalma listesini oynatılacaklar kısmında sıraya eklemek için kullanılıyor.

Başka bir çalma listesine ekle dediğinizde, sizin için oluşturulan Spotify Wrapped listesindeki parçalar başka bir çalma listesine entegre edilebiliyor.

Paylaş butonu ise çalma listesini başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyor. Bu menüde bağlantıyı kopyalama imkânının yanı sıra doğrudan WhatsApp , Instagram , Snapchat ve Mesajlar gibi çeşitli uygulamalarda çalma listesini paylaşmanız için farklı seçenekler de sunuluyor.

, , ve gibi çeşitli uygulamalarda çalma listesini paylaşmanız için farklı seçenekler de sunuluyor. Spotify özeti olarak oluşturulan wrapped listesini dinlemek istediğinizde şarkıların sağ üst tarafında yer alan yeşil dolgulu ‘play’ butonuna basmanız yeterli oluyor. Bu butonun yanında yer alan işaret ise çalma listesini sırayla değil karışık bir biçimde çalmak için Spotify’a komut vermenizi sağlıyor.

Spotify Wrapped Çalma Listesi Ne Zaman Çıkar?

Dünyanın en ünlü müzik ve podcast sunucularından biri olan Spotify yılda bir kereye özgü olmak üzere her kullanıcı için özel bir Spotify Wrapped List sunuyor. Bu liste yıllık bir özet niteliği taşıdığı için erişime açıldığı tarihler genellikle yılın son günlerine denk getiriliyor.

2022 yılında aralık başında yayınlanan wrapped listelerine baktığınızda o yıl içinde en çok dinlediğiniz şarkıların yanı sıra kaçırdığınız hit parçaları, yılın en popüler kadın ve erkek sanatçılarını, sevilen albümleri de keşfetme şansınız bulunuyor.

2022 yılında kişiselleştirilmiş listelerin milyonlarca kişi tarafından paylaşıldığını görmüştük. 2023 yılının sonlarında da Spotify’ın wrapped listelerine ilişkin yapacağı yenilikler merakla bekleniyor. Bu yenilikler doğrultusunda, 2023 Aralık’ta da sosyal medyada kişiselleştirilmiş Spotify listeleri sıkça göz önünde olacak gibi duruyor.

