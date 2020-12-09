Eğer bilgisayarınızı eski bir işletim sistemi sürümünden yükseltecekseniz ya da sıfırlayacaksanız, Windows 10 temiz kurulum nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Windows 10 Temiz Kurulum Nasıl Yapılır?

Eğer Windows 7 ya da Windows 8 işletim sistemlerinden yeni sürüme yükseltme yapacaksanız ve sıfırdan başlamak istiyorsanız ya da mevcutta kullandığınız Windows 10'u yeniden yükleyerek temiz kurulum yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Peki ama nelere ihtiyacınız var?

Windows 10'u sıfırdan yüklemek adına ihtiyaç duyacağınız ilk şey, bir adet harici bellek olacak. Bunun ardından işletim sistemine ait güncel dosyalara ve biraz da zaman ihtiyacınız var. Eğer ISO dosyasının nasıl indirileceğinden emin değilseniz, hemen aşağıdaki bağlantımıza göz atabilirsiniz.

- USB Bellek (En Az 16 GB)

- Windows 10 ISO Dosyası

- ISO to USB Programı

Bu noktada yapmanız gereken ilk şey Windows 10'un ISO dosyalarını cihazınıza indirmek olacak. Bu dosyalar kritik derecede önemli olduğu için yalnızca Microsoft üzerinden indirme yapın. Ardından ISO to USB programı ile bu dosyaları harici bir belleğe yazdırmanız gerekiyor.

Windows 10 Temiz Kurulum Yapma

Windows 10 ISO dosyasını indirin. ISO to USB programını indirin. Windows 10 ISO dosyasını ISO to USB aracılığı ile harici belleğinize yazdırın. İşlemler tamamlanınca bilgisayarınızı kapatın. Bilgisayarınızı önyükleme ekranında açın. (Bilgisayar açılırken F6, F7, F12 gibi tuşlara basmanız gerekecektir.) Kurulum sırasında Her Şeyi Sil butonuna tıklayın.

Fark etmiş olduğunuz üzere Windows 10 temiz kurulum işlemi, işletim sistemi yükseltme adımları ile birebir aynı şekilde işliyor. Öte taraftan buradaki temel fark, sabit diskinizi sıfırlamaktan geçiyor. Normalde işletim sistemi yükseltirken ya da işletim sistemini yeniden yüklerken dosyalarınız olabildiğince korunur. Öte taraftan temiz kurulum için tüm dosyaların silinmesi gerekir.

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