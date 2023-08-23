Star Wars evreninde geçen yeni mini diziyi beğenen izleyiciler, Star Wars Ahsoka yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun cevabını arıyor. Bu rehberde kısa sürede dünya genelinde çok popüler hâle gelen diziye dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Dave Filoni tarafından yaratılan Ahsoka, en iyi Disney Plus dizileri arasında yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan mini dizinin yeni bölümleri haftalık olarak yayımlanıyor. Bu nedenle dizinin hayranları, yeni bölümlerin hangi tarihlerde yayımlanacağını öğrenmek istiyor.

Star Wars Ahsoka Yeni Bölüm Tarihleri

Ahsoka dizisinin ilk iki bölümü 22 Ağustos 2023 tarihinde Disney Plus üzerinden yayımlandı. Star Wars evreninde geçen yeni dizinin üçüncü bölüm 29 Ağustos 2023, dördüncü bölüm ise 5 Eylül 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Toplamda 8 bölümden oluşması beklenen dizinin beşinci bölümü 12 Eylül 2023 tarihinde çıkacak. Tüm dünyada çok popüler hâle gelen yeni Star Wars dizisinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Ahsoka 1. bölüm : 22 Ağustos 2023

: 22 Ağustos 2023 Ahsoka 2. bölüm : 22 Ağustos 2023

: 22 Ağustos 2023 Ahsoka 3. bölüm : 29 Ağustos 2023

: 29 Ağustos 2023 Ahsoka 4. bölüm : 5 Eylül 2023

: 5 Eylül 2023 Ahsoka 5. bölüm : 12 Eylül 2023

: 12 Eylül 2023 Ahsoka 6. bölüm : 19 Eylül 2023

: 19 Eylül 2023 Ahsoka 7. bölüm : 26 Eylül 2023

: 26 Eylül 2023 Ahsoka 8. bölüm: 3 Ekim 2023

Star Wars Ahsoka 1. ve 2. Bölüm Fragmanları

Star Wars Ahsoka Konusu

En iyi mini diziler arasında bulunan dizi, Galaktik İmparatorluk'un çöküşünün ardından galaksiyi tehdit eden yeni tehlikeyle mücadele eden Ahsoka Tano'nun maceralarını konu alıyor. 9 IMDb puanıyla dikkat çeken dizi Disney Plus üzerinden izlenebiliyor.

Star Wars Ahsoka Oyuncuları ve Karakterleri

Rosario Dawson (Ahsoka Tano)

Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla)

Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren)

Ray Stevenson (Baylan Skoll)

Ivanna Sakhno (Shin Hati)

Eman Esfandi (Ezra Bridger)

David Tennant (Huyang)

Popüler dizide Ahsoka Tano karakterini Rosario Dawson, Anakin Skywalker karakterini ise Hayden Christensen canlandırıyor. Dizide ayrıca Mary Elizabeth Winstead ve Natasha Liu Bordizzo dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

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