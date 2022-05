Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz Mini Dizi Önerileri – 2022

Özellikle Türk dizileri çoğu zaman bir film kadar uzun sürdüğü için artık birçok insan bu tarz dizileri izlemekten sıkılabiliyor. Günümüzde dizi ve film platformlarının çokluğu ise yabancı dizilere olan aşinalığımızı da artırıyor. 8-10 sezonluk dizilerden sıkıldıysanız ve tek sezonda az bölümle size keyifli vakitler geçirtecek mini dizi arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için en iyi mini dizi önerilerini yazımızda listeledik.

En İyi Mini Dizi Önerileri – 2022

Band of Brothers

Şahsiyet

When They See Us

The Queens’s Gambit

Normal People

The Night Of

11.22.63

The Undoing

Dogs of Berlin

Band of Brothers (IMDb: 9,4) – Savaş - 2001

Kardeşler Takımı, tarihçi ve biyografçı Stephen Ambrose tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanan, II. Dünya Savaşı temalı, 10 bölümlük televizyon dizisi serisidir. Dizideki olaylar, Ambrose'nin Easy Bölüğü'nden hayatta olanlar ile gerçekleştirdiği röportajlarla şekillendirilmiştir. Ayrıca savaşın ardından yazılan anı kitaplarından da yararlanılmıştır.

Şahsiyet (IMDb: 9,1) – Gerilim ve Suç - 2018

Başrolünde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal’ın yer aldığı Şahsiyet dizisi ilk olarak PuhuTV’de gösterildi. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan dizi daha sonra Show TV’de de yayınlandı. Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet, 12 bölüm sonra final verdi.

Fırtınalar estiren dizi, 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

When They See Us (IMDb: 8,9) – Dram - 2019

Primetime Emmy Ödülleri’nde 11 dalda adaylık alan bu mini dizi, 1981 yılında Amerika Central Park’ta meydana gelen bir tecavüz ve darp saldırısında suçlanan dördü 14, biri 16 yaşındaki 5 siyahi gencin mahkeme sürecini konu almaktadır. When They See Us, 4 bölümüyle izleyiciyi etkilemeyi başarmıştır.

The Queens’s Gambit (IMDb: 8.9) – Dram - 2020

The Queen's Gambit Walter Tevis'in 1983 tarihli aynı adlı romanına dayanan bir Amerikan dramatik televizyon mini dizisidir. Toplamda 7 bölümden oluşan The Queens’s Gambit dizisinin başrolünde Anya Taylor-Joy bulunuyor. Dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak isteyen satranç dâhisi Elizabeth Harmon, ilaç bağımlılığı ve duygusal güçlüklerle mücadele etmektedir. Dizi, 1950’lilerin ortasından 1960’lara kadar olan zamanda geçmektedir.

Normal People (IMDb: 8,5) – Dram - 2020

BBC Three ve Hulu için Element Pictures tarafından üretilen İrlanda drama televizyon dizisi Normal People, 12 bölümden oluşuyor. Sally Rooney'nin aynı adlı romanından uyarlanan mini dizinin başrollerinde Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal yer alıyor. Dizi, Marianne Sheridan ve Connell Waldron'u İrlanda'nın Atlantik kıyısındaki County Sligo'daki ortaokulda ve daha sonra Trinity College Dublin'de lisans öğrencisi olarak geçirdikleri süre boyunca takip ediyor.

The Night Of (IMDb: 8,4) Suç ve Dram - 2016

Bir İngiliz dizisi olan Criminal Justice’in ilk sezonuna dayanan The Night Of, 8 bölümlük bir suç dizisidir. Dizi, 8 bölümünde de izleyicinin kafasını karıştırmayı başarırken final bölümüyle ise izleyiciyi resmen oturduğu koltuğa çiviliyor. Özellikle final bölümü ile epey dikkat çeken The Night Of dizisinin başrollerinde John Turturro ve Riz Ahmed yer alıyor. Diğer yandan dizi TV Filminde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu Ödülü’ne de layık görüldü.

11.22.63 (IMDb: 8,2) Bilim Kurgu ve Gerilim - 2016

John F. Kennedy suikastını önlemeye çalışan bir İngilizce öğretmeninin konu edinen dizinin bölüm sayısı 8. Kennedy suikastını önlemek için zamanda geri giden bir İngilizce öğretmeninin başından geçen olayları anlatan dizinin başrollerinde James Franco ve Chris Cooper yer alıyor.

The Undoing (IMDb: 7.5) Gizem ve Psikolojik Gerilim - 2020

HBO tarafından yayınlanan The Undoinh adlı mini dizi toplamda 6 bölümden oluşuyor. Dizinin başrollerinde Nicole Kidman ve Hugh Grant yer alıyor. Başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın hayatına odaklanılan dizi, mutlu bir evliliği olan Grace’in hayatı vahşi bir kazanın ardından kocasının kaybolmasıyla başlıyor.

Dogs of Berlin (IMDb: 7,5) – Dram – 2018

Netflix’in Dark dizisinden sonra platform için çektiği ikinci Alman dizisi olan Dogs of Berlin’in başrolünde Erol Birkan ve Kurt Grimmer yer alıyor. 10 bölümden oluşan mini dizi, ünlü bir Türk-Alman futbolcunun cinayetini araştıran biri Türk diğeri ise Alman iki polisi anlatıyor. Uluslararası bir maçtan önce Türk-Alman bir futbolcunun öldürülmesinden sonra karakter olarak birbirine zıt olan bu iki polis cinayeti çözmeye çalışır.