Steam Hesap Değeri Öğrenme Nasıl Yapılır?

Steam hesap değeri öğrenme işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve Steam hesabınızda yer alan oyunların toplamda ne kadar değere sahip olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Dijital oyun mağazası denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Steam, dünya genelinde oyuncular tarafından sık sık tercih ediliyor. Simülasyondan spora yarıştan stratejiye kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyunun yer aldığı dijital oyun mağazasından satın alma işlemi hesap açmak gerekiyor.

Oluşturulan hesaba giriş yapıldıktan sonra bazı ücretler karşılığında çeşitli oyunlar satın alınabiliyor. Satın alınan oyunlara Steam istemcisindeki kütüphane bölümünden erişilebiliyor. Popüler dijital oyun mağazasını uzun bir süredir kullanan oyuncuların kütüphanesinde çok sayıda oyun olabilir.

Çoğu oyuncu, kütüphanelerinde pek çok oyunun yer aldığı hesaplarının toplam değerini öğrenmek istiyor. Bu işlem, Steam istemcisi üzerinden gerçekleştirilemediği için büyük bir merak konusudur. Peki, Steam hesabının değerini öğrenmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Steam Hesap Değeri Nasıl Öğrenilir?

SteamDB sitesine girin.

Calculator sekmesine tıklayın.

"Turkish Lira" seçeneğini seçin.

Steam ID'nizi kutucuğa yazın.

Enter tuşuna basın.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazasında yer alan hesabınızın değerini çok pratik bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün. Bunun için SteamDB isimli bir hizmeti kullanmanız gerekiyor. İşlemi tamamlayabilmeniz için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

SteamDB, oyunların güncel fiyatlarını göz önünde bulundurarak hesabın yaklaşık olarak ne kadar değere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Dünya çapında çok sayıda Steam kullanıcısı tarafından tercih edilen hizmet ayrıca ortalama oyun süresi dahil olmak üzere çeşitli istatistiki bilgiler sunuyor.

Söz konusu işlem için ilk olarak SteamDB isimli internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Web sitesine girdikten sonra üst kısımda çeşitli sekmeler göreceksiniz. Bu sekmeler arasından "Calculator" sekmesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Turkish Lira" seçeneğini seçin. Bu işlemin hemen ardından kutucuğun içerisine Steam ID'nizi yazın. Hesabınızın değerinizi öğrenebilmek için profilinizin URL'sini kopyalayıp yapıştırabilmeniz de mümkün.

Profil bağlantısını yapıştırdıktan ya da Steam ID'sini yazın. Steam hesabım kaç TL sorusunun yanıtı için son olarak Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Bu adımı uygulamanız durumunda hesabınızın toplam değerini öğrenebilirsiniz.

Eğer yukarıda yer alan adımları uyguladıktan sonra kırmızı rengin yer aldığı bir kutucuk ile karşılaştıysanız ve hesap değerini görüntüleyemiyorsanız muhtemelen Steam profiliniz gizlidir. Popüler hizmeti kullanabilmek için profilinizi herkese açık şekilde ayarlamanız gerekiyor. Peki, bunun için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Steam Profili Herkese Açık Yapma Adımları Neler?

Steam istemcisini açın.

Steam hesabınıza giriş yapın.

Profilinizi görüntüleyin.

"Profili Düzenle" butonuna basın.

"Gizlilik Ayarlarım" kategorisine girin.

Profilinizi "Herkese Açık" olarak ayarlayın.

Hesabınızın değerini öğrenmeye çalışırken hata ile karşılaştıysanız profilinizi herkese açık olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu işlemi çok hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Steam'in istemcisine girmeniz gerekiyor.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen dijital oyun mağazasının istemcisini görüntüledikten sonra oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil sayfanızı açın.

Profil sayfasında yer alan "Profili Düzenle" butonuna tıklayın. Bu işlemin hemen ardından "Gizlilik Ayarlarım" butonuna basın. Açılan sayfa üzerinden profilinizi "Herkese Açık" olarak ayarlayabilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra SteamDB'nin Calculator bölümüne tekrar girebilir ve hesabınızın değerini öğrenebilirsiniz.

Steam Hesap Satışı Yasal mı?

Pek çok oyuncu, Valve tarafından sunulan dijital oyun mağazasında yer alan hesaplarının değerini öğrendikten sonra hesabını satmayı düşünebiliyor. Bu düşünceye sahip olan çoğu kişi, Steam hesabını satmanın yasal olup olmadığını da merak ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Valve tarafından yayımlanan abonelik sözleşmesine göre Steam hesabının satışı kurallara aykırıdır yani yasaktır. Eğer hesabınızı satmayı düşünüyorsanız bu işlemin yasal olmadığını bilmelisiniz.

Steam'de yer alan hesaplar satılamaz ve satın alınamaz. Hesap yalnızca onu oluşturan kişiye aittir. Hesabın başka bir kişiye satıldığı tespit edildiği takdirde kalıcı olarak yasaklama yaptırımına maruz kalınabilir.

Bu yazıda Steam hesap satışı kurallara aykırı mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Steam indirme hızını arttırma nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.