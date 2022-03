Hacker ne demek? Nasıl hacker olunur? Hacker ne kadar kazanır? Türkçe karşılığı bilgisayar korsanı olan hacker, belirli sorunları çözüme kavuşturmak için bilgisayar ile ilgili becerilerini kullanan kişilere verilen bir unvan olsa da suç işlemek için ağlara yetkisiz erişim elde eden kişiler için de kullanıldığı görülür.

Peki, hacker gerçekte ne anlama gelir? "Bilgisayar korsanı" olarak nitelendirdiğimiz kişiler ne kadar kazanıyor? Hacker olmak için nereden başlanmalı? Bu gibi sorulardan yola çıkarak merak edilen tüm soruları yanıtlıyoruz.

Hacker Ne Demek?

Hacker, sahip olduğu bilgileri belirli sorunları çözmek için kullanan bilgisayar uzmanı anlamına gelir. Öte yandan sahip olduğu bilgileri yasa dışı faaliyetler yürütmek, ağlara yetkisiz erişim elde etmek için kullanan kişilerden bahsederken de kullanıldığı görülür.

Bir bilgisayar korsanı, çeşitli amaçlardan ötürü birilerine zarar vermek için bilgi çalabilir, önemli verileri toplayabilir, önemli dosyaları şifreleyebilir, sistemi çökertebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Bu anlamda hacker, kendi çıkarları uğruna siber saldırı düzenleyenlere denir.

Örneğin herhangi bir hacker, alandaki yetkinliği sayesinde herhangi bir oyun şirketinin video oyununu daha çıkarmadan ele geçirebilir. Oyunun kaynak kodlarını yayımlamamak için şirketten fidye talep edebilir.

İlginç bir şekilde "hack" terimi ağlara yönelik yapılan saldırılardan gelmiyor. Hacker terimi, 1960'larda MIT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ortaya atıldı. Öğrenciler bir araya geliyor ve bir grup oluşturuyor. Bu grup daha sonra tren setinin işlevini değiştirecek işlemler gerçekleştiriyor. Bunun ardındansa bilgisayarlara yöneliyor.

Hackerlar yönünü 1970'lerde telefonlara çevirirken 1980'lerde ise bilgisayarlar evlere girmeye başladı. Bu aşamada bilgisayarların kullanım alanı genişlemiş ve bilgisayarlar sadece işletmeler ve üniversitelerde kullanılmanın ötesine geçmişti.

1980'lerde işletim sistemlerini geliştirmek, bu alanda çeşitli yenilikler ortaya koymak isteyen sayısız hacker olsa da daha çok kendi çıkarına göre hareket eden kişiler de vardı. Bu gruba dahil olanlar, bilgisini insanlara faydalı bir şeyler sunmak için kullanmak yerine virüs geliştirme ve hassas bilgileri ele geçirme gibi suç faaliyetleri için kullandı.

Siyah Şapkalı Hacker (Black Hat Hacker) Ne Demek?

Siyah şapkalı hacker ya da black hat hacker, herhangi bir sisteme yetkisiz erişim elde eden suçlulara denir.

Önemli verileri ele geçiren, kritik öneme sahip dosyaları şifreleyen, kredi kartı bilgilerini toplayan, kişisel bilgileri ele geçiren, kötü amaçlı yazılım geliştiren ve bunların yayılması için özel çaba sarf eden kişiler black hat hacker ya da bilinen adıyla siyah şapkalı hacker olarak nitelendirilir.

Beyaz Şapkalı Hacker (White Hat Hacker) Ne Demek?

White hat hacker ya da beyaz şapkalı hacker, siber saldırılara karşı koruma sağlamak için sahip olduğu bilgileri kullanan kişilere denir. Beyaz şapkalı bilgisayar uzmanları, siber saldırılar hedefine varmadan önce bunların oluşturabileceği sorunlara yönelik bir dizi tedbir alır.

Bu gruba dahil olan kişilerin öncelikli amacı, güvenlik açıklarını tespit etmek çünkü bilgisayar korsanları genellikle bir sistemdeki açıktan yararlanarak yetkisiz erişim elde eder. Kötü niyetli bu kişiler, bir kere yetkisiz erişim imkânı elde ettiğinde her türlü işlemi yapabilir.

Beyaz şapkalı hackerlar genellikle belirli şirketlerde siber güvenlik uzmanı olarak yer alır. Bu uzmanların şirketteki görevi ise mevcut açıkları tespit etmek ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı hazır olunmasını sağlamak.

Gri Şapkalı Hacker (Grey Hat Hacker) Ne Demek?

Gri şapkalı hacker, güvenlik açıklarını bildirme karşılığında belirli bir ücret talep eden kişilere denir. Gri şapkalı hacker ya da grey hat hacker çoğunlukla sistemi oluşturan ya da oluşturulmasını sağlayan kişinin haberi olmadan güvenlik açıklarını bulmaya çalışır.

Bu hacker eğer bir güvenlik açığı keşfederse sahibinden belirli bir ücret talep eder. Siyah şapkalı bilgisayar korsanlarının aksine dosyaları şifreleyip, verileri ele geçirip sahibinden bir ücret talep etmez. Sadece bir açık olduğunu, bunun çok ciddi sonuçları olabileceğini söyler ve açığı belirtmek için ne kadar istediğini söyler.

Bazı gri şapkalı hackerlar, güvenlik açığının olduğunu sisteme erişimi keserek gösterebiliyor. Bu genellikle saldırgan bir tutum gibi algılansa da sisteme zarar vermek gibi bir niyeti olmaz, sadece kendini göstermek ister.

Nasıl Hacker Olunur?

Açık kaynaklı işletim sistemi kullanın.

C dilini öğrenin.

İnternette anonim olma yöntemini öğrenin.

Şifreleme ve şifre çözmek ile ilgili araştırma yapın.

Hacking yöntemlerini öğrenmeye başlayın.

Siber güvenlik açıklarını keşfedin.

Deneme ve yanılma yolu ile pratik yapın.

Bir bilgisayar korsanı olmak için gereken adımları araştırmadan önce kendinize şu soruyu sormalısınız: Ben neden hacker olmak istiyorum?

Bu soruya verdiğiniz cevaba bağlı olarak öğrenme planı hazırlayın. Unutmamalısınız ki yeterli zaman ayırmadan ulaşılabilecek bilgi yok.

Aşağıda sıraladığımız adımlara da bakacak olursanız bu sürecin ne kadar zorlayacağı olabileceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

1. Açık Kaynaklı İşletim Sistemi Kullanma

Linux gibi işletim sistemlerinin güvenlik açısından diğer işletim sistemlerine kıyasla daha iyi olduğu söylenebilir. Bilgisayar korsanları arasında en çok kullanılan işletim sistemi Linux. Bunun sebebi, bilgisayar korsanlığı için önemli araçlar sunması.

En çok kullanılan Linux dağıtımları arasında Kali Linux, Ubuntu bulunuyor. Bunlar özellikle bu alanda gelişmek isteyenler için çok faydalı olabilir.

2. C Dilini Öğrenme

Neden C dili, neden başka bir dil değil? C, bütün programlama dillerinin annesi olarak kabul edilir. C, Linux/Unix'ın temeli çünkü bu işletim sistemi tamamen C ile yazıldı. Bu nedenle bir bilgisayar korsanı olarak yola C ile çıkarsanız açık kaynaklı işletim sistemi Linux'ı da iyi kullanabilirsiniz.

Birden fazla programlama dilini öğrenmeye de çalışabilirsiniz. Bunu zaman ilerledikçe zaten yapmanız gerekecek ancak başlangıçta birden fazla programlama dilini aynı anda öğrenmek isteyip istemediğiniz size bağlı. İsterseniz sırayla gidebilir, isterseniz aynı anda öğrenmeye çalışabilirsiniz.

3. İnternette Anonim Olma Yöntemini Öğreme

Bir bilgisayar korsanı olarak internette nasıl anonim kalacağınızı bilmelisiniz. Bunun sadece yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmek için değil, siyah şapkalı bilgisayar korsanlarının nasıl çalıştığını anlamak için de bilinmesi gerekiyor.

4. Şifreleme ve Şifre Çözme ile İlgili Araştırma Yapma

Kriptografi, bir bilgisayar korsanları olarak ustalaşmanız gereken konulardan biri. Şifreleme ve şifre çözme, bilgisayar korsanlığının gerektirdiği becerilerden.

5. Hacking Yöntemlerini Öğrenme

Buraya kadar başarılı bir şekilde geldiyseniz artık güvenlik açıklarını tarama, sızıntıları test etme ve çok daha fazlasını araştırmalısınız.

Bilgisayar korsanları arasında öğrenme gereksinimi hiç bitmiyor. Yeni güvenlik güncellemeleri, yeni teknolojiler ile siber güvenlik alanında çok büyük ilerlemeler kaydediliyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, her gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Bu nedenle her zaman bir sisteme erişmenin en yeni yollarını bilmelisiniz.

6. Siber Güvenlik Açıklarını Keşfetme

Sadece bir güvenlik açığı, bütün sisteme yetkisiz erişmenizi sağlayabiliyor. Bir bilgisayar korsanı olarak kendi açıklarınızı kasıtlı olarak oluşturup bu açıklardan yararlanmaya çalışın.

7. Pratik Yapma

Yeni yöntemler öğrendikçe onları uygulayın. Yeni araçlar kullanın. Çeşitli senaryolar üretin, deneyin, yanılın ve bir daha deneyin.

Hacker Ne Kadar Kazanır?

Hackerın kazancı ne kadar ve nasıl çalıştığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar korsanları 150 bin dolara kadar kazanabiliyor. Bunun haricinde özel şirketlere güvenlik açıklarını bildirerek, güvenlik açığı bildirme karşılığında ödül veren şirketlere açık bildirenlerin kazancı katbekat artabiliyor.

Terazinin diğer ucunda bir de siyah şapkalı bilgisayar korsanları var. Bu bilgisayar korsanları, gelirini yasa dışı yollarla elde ettiği için elde ettikleri haksız kazanç, beyaz şapkalı hackerlara göre çok daha yüksek olabiliyor.

Gri şapkalı bilgisayar korsanlarının da beyaz şapkalı bilgisayar korsanları ile aynı şekilde kazandığı söylenebilir. Her ne kadar beyaz ve siyahın ortasında olsa da genelinin aşırı kazandığı söylenemez.

En İyi Hacker Konulu Filmler Listesi

Who Am I (2014)

Hackers (1995)

Matrix (1999)

Blackhat (2015)

The Net (1995)

En iyi hacker konulu filmler yukarıdaki filmlerden oluşuyor. Bu filmlerin konusunu aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Who Am I Konusu Nedir?

Genç bir bilgisayar uzmanı olan Benjamin sadece bulunduğu ülkenin değil, dünyanın en çok tanınan bilgisayar korsanı olmak ister. Yeraltı hacker grubu, Benjamin'i aralarına katılmaya çağırdığında bu teklifi kabul eder fakat başına geleceklerden habersizdir.

2. Hackers Konusu Nedir?

Bir grup bilgisayar korsanı, milyonlarca doları zimmetine geçirme planının kanıtlarını ele geçirir ancak bunu yaparken izinsiz giriş yaptıkları fark edilirler ve petrol tankeri filosunu alabora olmasına neden olabilecek bir virüs yapmakla suçlanırlar. Ekip, masum olduklarını kanıtlamak için birlikte çalışır.

3. Matrix Konusu Nedir?

Neo olarak bilinen bir bilgisayar korsanının gerçeklik ile ilgili bazı şüpheleri vardır. Kendisine sunulan mavi ve kırmızı olmak üzere iki haptan ilkini seçer. Bunu yaptığında insanların aslında yapay zekâ tarafından oluşturulmuş simülasyonun içinde yaşadığını öğrenir. İnsanlığı kurtarmak için kendisini aralarına davet eden gruba katılır.

4. Blackhat Konusu Nedir?

Chicago'daki Ticaret Borsası ve Hong Kong'daki bir nükleer santral saldırıya uğrar. Çin hükûmeti ve FBI, faillerin bulunması için güçlerini birleştirir. Faillerin bulunmasına yardımcı olması için hapisten bir bilgisayar korsanını çıkarırlar.

5. The Net Konusu Nedir?

Bir bilgisayar programcısı olan Angela Bennett, büyük bir komplo ile karşı karşıya kalır. Kimliği çalınıp birisi tarafından öldürülmeye çalışıldığında tatili kâbusa dönüşür.

Bu makalede hacker ne demek, nasıl hacker olunur, hacker ne kadar kazanır gibi soruları yanıtladık. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.