Fazlasıyla İşinize Yarayacak Stellaris Hileleri
Stellaris size çok zor mu geldi? Bir yerde mi takıldınız? Bu Stellaris hileleri çok işinize yarayacak.
Pek çok Paradox Interactive oyunu gibi Stellaris de son derece karmaşık, zor ve öğrenmesi uzun süren bir oyun. Eğer Stellaris oynarken zorlanıyorsanız ya da bir yerlerde takıldıysanız size vereceğimiz bu hile kodları çok işinize yarayacaktır. Stellaris hileleri sayesinde oyunu daha kolay ve belki de daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Stellaris Hileleri Nasıl Yapılır?
Pek çok oyunda olduğu gibi Stellaris’de de hile yapabilmek için “é” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basmanız ve konsolu açmanız gerekir. Oyun içerisindeyken konsolu açın ve aşağıdaki hileleri girmeye başlayın.
Stellaris Hileleri
- influence: Nüfus puanı ekler
- add_ship: Gemi Verir
- add_opinion: İlişkiyi değiştirir
- add_ethic_pop: Nüfusa etik ekler
- aAdd_trait_leader: Lidere özellik ekler
- cash: Enerji kredisi verir
- damage: Seçili gemiyi patlatır
- finish_research: Geliştirilen teknolojik araştırmayı bitirir
- physics: Fizik puanı verir.
- influence: Nufus puanı verir.
- add_opinion: İlişkiyi değiştirir.
- add_trait_species: Türe özellik ekler.
- damage: Seçili gemiye hasar verir.
- add_ethic_pop: Bir nüfusa etik ekler.
- contact: Diğer türlerle olan iletişimlerini kapatır / açar.
- add_anomaly: Seçili gezegende kodu girilmiş olan anomaliyi ekler.
- democratic_election: Seçim başlatmayı sağlar.
- ai: Yapay zekayı kapatır / açar.
- survey: Tüm gezegenler açılır.
- instant_build: Bina üretimlerini anında tamamlar.
- add_ship: Gemi verir.
- add_trait_leader: Lidere özellik ekler.
- free_government: Yönetim şeklini değiştirebilmeyi sağlar.
- own: Seçili gezegen sizin olur.
- remove_trait_species: Türden bir özelliği siler.
- ftl: Sınırsız FTL kullanımını aktif eder.
- attackallfleets: Tüm gemileriniz ile saldırı yapmanızı sağlar.
Stellaris Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Strateji oyunları ülkemizde epey seviliyor. Hele ki Stellaris gibi karmaşık ve detaylı bir oyunu oynamak için yanıp tutuşan binlerce insan var.
Stellaris Kaynak Hileleri
Aşağıdaki Stellaris hilelerini kullanmadan önce “planet_resource” kodunu girmeniz gerekir. Daha sonrasında aşağıdaki hileleri aktif edebilirsiniz.
- sr_zro
- sr_teldar
- sr_living_metal
- influence
- sr_dark_matter
- sr_garanthium
- minerals
- sr_lythuric
- sr_orillium
- society_research
- sr_neutronium
- engineering_research
- sr_satramene
- sr_terraform_liquids
- sr_pitharan
- sr_alien_pets
- sr_terraform_gases
- sr_engos
- physics_research
- energy
- sr_betharian
- food
En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Stellaris Özellik Hileleri
Aşağıdaki Stellaris hilelerini kullanmadan önce “add_trait_species” ve “remove_trait species” kodlarını kullanın. Daha sonrasında aşağıdaki Stellaris hilelerinin hepsini kullanabilirsiniz.
- trait_resilient
- trait_mechanical
- trait_solitary
- trait_extremely_adaptive
- trait_venerable
- trait_robotic_1
- trait_intelligent
- trait_strong
- trait_natural_sociologists
- trait_robotic_2
- trait_uplifted
- trait_industrious
- trait_communal
- trait_quick_learners
- trait_nonadaptive
- trait_charismatic
- trait_thrifty
- trait_natural_engineers
- trait_talented
- trait_conformists
- trait_rapid_breeders
- trait_weak
- trait_robotic_3
- trait_very_strong
- trait_enduring
- trait_repugnant
- trait_decadent
- trait_slow_breeders
- trait_sedentary
- trait_nomadic
- trait_natural_physicists
- trait_slow_learners
- trait_agrarian
- trait_adaptive
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
Stellaris Yetenek Hileleri
Aşağıdaki Stellaris hilelerini kullanmadan önce “add_trait_leader” ve “remove_trait_leader” kodlarını kullanabilirsiniz. Lidere aşağıdaki yeteneklerden istediğinizi kolayca verebilmenizi sağlar.
- leader_trait_sentinel
- trait_ruler_destroyer_focus
- leader_trait_lethargic
- trait_ruler_champion_of_the_people
- leader_trait_carefree
- leader_trait_custom_AI_assistant
- leader_trait_agressive
- leader_trait_expertise_materials
- leader_trait_gale_speed
- trait_ruler_eye_for_talent
- trait_ruler_cruiser_focus
- leader_trait_fleet_logistician
- leader_trait_architectural_interest
- leader_trai_maniacal
- leader_trait_expertise_particles
- trait_ruler_logistic_understanding
- leader_trait_stubborn
- leader_trait_fleet_organizer
- leader_trait_expertise_psionics
- leader_trait_expertise_industry
- trait_ruler_explorer
- leader_trait_attacker
- trait_ruler_from_the_ranks
- trait_ruler_space_miner
- leader_trait_hive_min
- leader_trait_charismatic
- leader_trait_ethereal
- leader_trait_intellectual
- trait_ruler_investor
- leader_trait_engineer
- leader_trait_unyielding
- leader_trait_void_swimmer
- trait_ruler_industrialist
- leader_trait_defender
- leader_trait_retired_fleet_officer
- leader_trait_expertise_field_manipulation
- trait_ruler_deep_connections
- leader_trait_hive_affinity
- leader_trait_sentient_AI_assistant
- trait_ruler_expansionist
- trait_ruler_architectural_sense
- leader_trait_expertise_biology
- leader_trait_paranoid
- leader_trait_meticulous
- trait_ruler_home_in_the_sky
- leader_trait_expertise_military_theory
- leader_trait_expertise_computing
- leader_trait_arrested_development
- leader_trait_scout
- leader_trait_armchair_commander
- leader_trait_expertise_statecraft
- leader_trait_army_veteran
- leader_trait_dimensional_stutter
- trait_ruler_charismatic
- leader_trait_glory_seeker
- leader_trait_adaptable
- trait_ruler_corvette_focus
- leader_trait_army_logistician
- leader_trait_resilient
- leader_trait_roamer
- leader_trait_expertise_new_worlds
- trait_ruler_world_shaper
- leader_trait_nervous
- trait_ruler_fortifier
- trait_ruler_battleship_focus
- trait_ruler_fertility_preacher
- leader_trait_cautious
- leader_trait_spark_of_genius
- leader_trait_iron_fist
- leader_trait_eager
- leader_trait_expertise_rocketry
- trait_ruler_recruiter
- leader_trait_archaeologist
- trait_ruler_warlike
- leader_trait_environmental_engineer
- leader_trait_agrarian_upbringing
- trait_ruler_military_pioneer
- leader_trait_substance_abuser
- leader_trait_expertise_voidcraft
- leader_trait_butcher
- trait_ruler_frontier_spirit
Hileleri yazdığınızda sol altta hileyi aktifleştirdiğinize dair uyarı çıkacaktır. Böylece kodları doğru şekilde yazdığınıza emin olabilirsiniz.
Stellaris hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanır mısınız? Favori Stellaris hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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