Fazlasıyla İşinize Yarayacak Stellaris Hileleri

Pek çok Paradox Interactive oyunu gibi Stellaris de son derece karmaşık, zor ve öğrenmesi uzun süren bir oyun. Eğer Stellaris oynarken zorlanıyorsanız ya da bir yerlerde takıldıysanız size vereceğimiz bu hile kodları çok işinize yarayacaktır. Stellaris hileleri sayesinde oyunu daha kolay ve belki de daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Stellaris Hileleri Nasıl Yapılır?

Pek çok oyunda olduğu gibi Stellaris’de de hile yapabilmek için “é” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basmanız ve konsolu açmanız gerekir. Oyun içerisindeyken konsolu açın ve aşağıdaki hileleri girmeye başlayın.

Stellaris Hileleri

influence: Nüfus puanı ekler

add_ship: Gemi Verir

add_opinion: İlişkiyi değiştirir

add_ethic_pop: Nüfusa etik ekler

aAdd_trait_leader: Lidere özellik ekler

cash: Enerji kredisi verir

damage: Seçili gemiyi patlatır

finish_research: Geliştirilen teknolojik araştırmayı bitirir

physics: Fizik puanı verir.

influence: Nufus puanı verir.

add_opinion: İlişkiyi değiştirir.

add_trait_species: Türe özellik ekler.

damage: Seçili gemiye hasar verir.

add_ethic_pop: Bir nüfusa etik ekler.

contact: Diğer türlerle olan iletişimlerini kapatır / açar.

add_anomaly: Seçili gezegende kodu girilmiş olan anomaliyi ekler.

democratic_election: Seçim başlatmayı sağlar.

ai: Yapay zekayı kapatır / açar.

survey: Tüm gezegenler açılır.

instant_build: Bina üretimlerini anında tamamlar.

add_ship: Gemi verir.

add_trait_leader: Lidere özellik ekler.

free_government: Yönetim şeklini değiştirebilmeyi sağlar.

own: Seçili gezegen sizin olur.

remove_trait_species: Türden bir özelliği siler.

ftl: Sınırsız FTL kullanımını aktif eder.

attackallfleets: Tüm gemileriniz ile saldırı yapmanızı sağlar.

Stellaris Kaynak Hileleri

Aşağıdaki Stellaris hilelerini kullanmadan önce “planet_resource” kodunu girmeniz gerekir. Daha sonrasında aşağıdaki hileleri aktif edebilirsiniz.

sr_zro

sr_teldar

sr_living_metal

influence

sr_dark_matter

sr_garanthium

minerals

sr_lythuric

sr_orillium

society_research

sr_neutronium

engineering_research

sr_satramene

sr_terraform_liquids

sr_pitharan

sr_alien_pets

sr_terraform_gases

sr_engos

physics_research

energy

sr_betharian

food

Stellaris Özellik Hileleri

Aşağıdaki Stellaris hilelerini kullanmadan önce “add_trait_species” ve “remove_trait species” kodlarını kullanın. Daha sonrasında aşağıdaki Stellaris hilelerinin hepsini kullanabilirsiniz.

trait_resilient

trait_mechanical

trait_solitary

trait_extremely_adaptive

trait_venerable

trait_robotic_1

trait_intelligent

trait_strong

trait_natural_sociologists

trait_robotic_2

trait_uplifted

trait_industrious

trait_communal

trait_quick_learners

trait_nonadaptive

trait_charismatic

trait_thrifty

trait_natural_engineers

trait_talented

trait_conformists

trait_rapid_breeders

trait_weak

trait_robotic_3

trait_very_strong

trait_enduring

trait_repugnant

trait_decadent

trait_slow_breeders

trait_sedentary

trait_nomadic

trait_natural_physicists

trait_slow_learners

trait_agrarian

trait_adaptive

Stellaris Yetenek Hileleri

Aşağıdaki Stellaris hilelerini kullanmadan önce “add_trait_leader” ve “remove_trait_leader” kodlarını kullanabilirsiniz. Lidere aşağıdaki yeteneklerden istediğinizi kolayca verebilmenizi sağlar.

leader_trait_sentinel

trait_ruler_destroyer_focus

leader_trait_lethargic

trait_ruler_champion_of_the_people

leader_trait_carefree

leader_trait_custom_AI_assistant

leader_trait_agressive

leader_trait_expertise_materials

leader_trait_gale_speed

trait_ruler_eye_for_talent

trait_ruler_cruiser_focus

leader_trait_fleet_logistician

leader_trait_architectural_interest

leader_trai_maniacal

leader_trait_expertise_particles

trait_ruler_logistic_understanding

leader_trait_stubborn

leader_trait_fleet_organizer

leader_trait_expertise_psionics

leader_trait_expertise_industry

trait_ruler_explorer

leader_trait_attacker

trait_ruler_from_the_ranks

trait_ruler_space_miner

leader_trait_hive_min

leader_trait_charismatic

leader_trait_ethereal

leader_trait_intellectual

trait_ruler_investor

leader_trait_engineer

leader_trait_unyielding

leader_trait_void_swimmer

trait_ruler_industrialist

leader_trait_defender

leader_trait_retired_fleet_officer

leader_trait_expertise_field_manipulation

trait_ruler_deep_connections

leader_trait_hive_affinity

leader_trait_sentient_AI_assistant

trait_ruler_expansionist

trait_ruler_architectural_sense

leader_trait_expertise_biology

leader_trait_paranoid

leader_trait_meticulous

trait_ruler_home_in_the_sky

leader_trait_expertise_military_theory

leader_trait_expertise_computing

leader_trait_arrested_development

leader_trait_scout

leader_trait_armchair_commander

leader_trait_expertise_statecraft

leader_trait_army_veteran

leader_trait_dimensional_stutter

trait_ruler_charismatic

leader_trait_glory_seeker

leader_trait_adaptable

trait_ruler_corvette_focus

leader_trait_army_logistician

leader_trait_resilient

leader_trait_roamer

leader_trait_expertise_new_worlds

trait_ruler_world_shaper

leader_trait_nervous

trait_ruler_fortifier

trait_ruler_battleship_focus

trait_ruler_fertility_preacher

leader_trait_cautious

leader_trait_spark_of_genius

leader_trait_iron_fist

leader_trait_eager

leader_trait_expertise_rocketry

trait_ruler_recruiter

leader_trait_archaeologist

trait_ruler_warlike

leader_trait_environmental_engineer

leader_trait_agrarian_upbringing

trait_ruler_military_pioneer

leader_trait_substance_abuser

leader_trait_expertise_voidcraft

leader_trait_butcher

trait_ruler_frontier_spirit

Hileleri yazdığınızda sol altta hileyi aktifleştirdiğinize dair uyarı çıkacaktır. Böylece kodları doğru şekilde yazdığınıza emin olabilirsiniz.

Stellaris hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanır mısınız? Favori Stellaris hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.