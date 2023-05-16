Stellaris’i indirin de bu karmaşık uzay simülasyonunda tüm galaksiyi keşfedin.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir strateji oyunu olan Stellaris, uzayda geçen bir yapımdır. 2016 yılında piyasaya sürülen Stellaris limitsiz ihtimallerin bulunduğu son derece kapsamlı bir oyundur.

Stellaris'in ana amacı, başlangıçta tek bir gezegene sahip olan bir uzay imparatorluğunu kontrol ederek galaktik bir imparatorluk inşa etmektir. Stellaris; keşif, diplomasi, savaş ve kaynak yönetimi gibi birçok farklı stratejik unsuru bir araya getiren bir yapımdır. Oyuncular hakimiyetlerini genişletmek için yeni gezegenler keşfedebilir, diğer uygarlıklarla ilişkiler kurabilir, ticaret yapabilir, ittifaklar oluşturabilir veya galaktik imparatorluk için savaşabilirler.

Stellaris İndir

Siz de hemen Stellaris indirerek bu uçsuz bucaksız uzayın hükümdarı olmak için mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Çıktığı günden beri pek çok DLC ile zenginleştirilen Stellaris piyasadaki en iyi uzay simülasyonlarından bir tanesi olmayı başardı.

Stellaris Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 64 Bit

: Windows 7 SP1 64 Bit İşlemci : Intel iCore i3-530 ya da AMD® FX-6350

: Intel iCore i3-530 ya da AMD® FX-6350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM), ya da AMD Radeon RX Vega 11 ya da Intel HD Graphics 4600

: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM), ya da AMD Radeon RX Vega 11 ya da Intel HD Graphics 4600 DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Direct X 9.0c