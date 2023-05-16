Stellaris
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10240.00 MB
- Üretici Paradox Interactive
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Stellaris’i indirin de bu karmaşık uzay simülasyonunda tüm galaksiyi keşfedin.
Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir strateji oyunu olan Stellaris, uzayda geçen bir yapımdır. 2016 yılında piyasaya sürülen Stellaris limitsiz ihtimallerin bulunduğu son derece kapsamlı bir oyundur.
Stellaris'in ana amacı, başlangıçta tek bir gezegene sahip olan bir uzay imparatorluğunu kontrol ederek galaktik bir imparatorluk inşa etmektir. Stellaris; keşif, diplomasi, savaş ve kaynak yönetimi gibi birçok farklı stratejik unsuru bir araya getiren bir yapımdır. Oyuncular hakimiyetlerini genişletmek için yeni gezegenler keşfedebilir, diğer uygarlıklarla ilişkiler kurabilir, ticaret yapabilir, ittifaklar oluşturabilir veya galaktik imparatorluk için savaşabilirler.
Stellaris İndir
Siz de hemen Stellaris indirerek bu uçsuz bucaksız uzayın hükümdarı olmak için mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Çıktığı günden beri pek çok DLC ile zenginleştirilen Stellaris piyasadaki en iyi uzay simülasyonlarından bir tanesi olmayı başardı.
En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Stellaris Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64 Bit
- İşlemci: Intel iCore i3-530 ya da AMD® FX-6350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM), ya da AMD Radeon RX Vega 11 ya da Intel HD Graphics 4600
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Direct X 9.0c
Benzersiz bir simülasyon oyunu
Uzayda geçen en detaylı oyunlardan biri
Uzun süreli oynanış
Türünün en iyi örneklerinden biri
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Pek çok DLC ile zenginleştirilmiş içerik
Hoş müzikler
Oyun mekaniklerini keşfetmek çok keyifli
Sağlam oynanış
Türe uzak olanları çekebilecek pek bir şey yok
Oyunu öğrenmek çok zor
DLC`leri içeren paketler aşırı pahalı