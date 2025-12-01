%89 İndirim + 3 Ay Ücretsiz Kullanım Sunan VPN: Surfshark

Güvenlik, oyun dünyasında en az performans kadar kritik bir faktör hâline geldi. Oyuncular, çevrim içi oyunlarda vakit geçirirken kişisel verilerini korumak, hesaplarının çalınmasını önlemek ve oyun deneyimini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek için hem antivirüs hem VPN programlarına ihtiyaç duyuyor. Her iki program da oyunculara güvenlik ve gizlilik bakımından önemli avantajlar sunuyor.

VPN, oyunculara gizlilik sağlayarak onların olası siber saldırılardan korunmasını ve farklı sunuculara erişmelerine imkân tanıyor. Antivirüs ise kötü amaçlı yazılımları ve yetkisiz erişimleri engelleyerek hem bilgisayarın performansının olumsuz etkilenmemesini hem de oyun hesaplarının çalınmamasını sağlıyor. Elbette bunlar avantajlarının sadece birkaçını oluşturuyor.

Bu yazıda VPN ve antivirüs programlarının size sağlayacağı avantajları daha kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca hepsi bir arada çözüm sunan Surfshark'ın güvenlik ve gizlilik çözümlerinden yararlanmanız için önemli bir fırsata da değineceğiz. Dilerseniz gelin, oyun oynarken dahi devam eden güvenlik ve gizlilik risklerini ve bunları ortadan kaldırmanın en iyi yolunu yakından incelemeye başlayalım.

%89 İndirim + 3 Ay Ücretsiz Kullanım Fırsatını Kaçırmayın

Tüm çevrim içi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan Surfshark One için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. %89 oranında indirime giren Surfshark One, 484,65 eurodan 51,03 euroya düştü. Bu Surfshark One kampanyası kapsamında ayrıca +3 ay ekstra kullanım elde ediliyor. Dolayısıyla bu hizmeti 27 ay boyunca kullanabilmek için yalnızca 51,03 euro ödemek yeterli oluyor. Bu da aylık 1,89 euroya denk geliyor.

Surfshark One'ın Özellikleri Neler?

Güvenli bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Kişisel verileri gizli tutma imkânı tanır.

Antivirüs koruması sağlar.

Veri sızıntısı uyarılarında bulunur.

Hepsi bir arada çözüm sunar.

Güvenli Bağlantı

Surfshark VPN sayesinde web sitelerinde gönül rahatlığı ile gezebilirsiniz. Bu VPN hizmeti, özel bir ağ üzerinden bağlantı kurmanıza imkân tanır ve IP adresiniz de dahil olmak üzere tüm bilgileriniz gizlenir. Bu güvenli bağlantı sayesinde web sitelerini ziyaret ettiğinizde âdeta bir hayalet olur, arkada bir dijital ayak izi bırakmazsınız.

Kişisel Verileri Gizli Tutma

Alternative ID sayesinde yepyeni bir kimlik ve e-posta adresi alabilirsiniz. Bu kimlik sayesinde kendi gerçek bilgilerinizi saklayabilirsiniz. Ayrıca kendi e-posta adresinizi kullanmayacağınız için gelen kutunuzun spam e-postalarla dolmasının da önüne geçebilirsiniz.

Antivirüs Koruması

Surfshark'ın antivirüs hizmeti sayesinde cihazınızda mevcut bütün dosyaları güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca izlenmelere karşı web kamerası ve mikrofon da dahil olmak üzere herhangi bir aygıt üzerinden takip edilmenizi engeller. Bu antivirüs hizmetini kullanmaya başladıktan sonra düşünmeye ihtiyacınız kalmaz çünkü sizi en güncel tehditlere karşı her zaman güvende tutar.

Veri Sızıntısı Uyarıları

Surfshark Alert, en kritik veri sızıntıları düzenli olarak takip edilir ve olası bir veri sızıntısı durumunda erkenden harekete geçmeniz için sizi uyarır. Hesap, e-posta, şifre ve benzeri bilgiler veri ihlalinin bir parçası olduğunda bilgilendirileceğiniz için kötü amaçlı kişiler sizi hedeflemeden önce hesaplarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Hepsi Bir Arada Çözüm

Surfshark One, hepsi bir arada çözümü deneyimlemenizei mkân tanır. Antivirüs koruması sayesinde yakalanamayan kötü amaçlı yazılımları size ulaşmadan engelleyebilir, web sitelerinin sizi izlemesinin önüne geçebilirsiniz. Alert özelliği sayesinde sızdırılan bilgilerden anında haberdar olup aksiyon alabilirsiniz.

CleanWeb sayesinde çerez izni istekleri de dahil olmak üzere bütün reklamları ve açılan pencereleri engeller. Search özelliği ise hem reklamsız hem takip edilmeden arama yapmanıza imkân tanır. VPN ile kendinizi internette tamamen görünmez hâle getirebilir ve maksimum gizliliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Oyunlarda VPN Kullanmanın Avantajları

Oyunculara hem güvenlik hem de performans açısından katkı VPN'in oyunlar için birden fazla avantajı bulunuyor. Bunların arasında siber saldırılara karşı daha güvenli bir ortam oluşturmak, daha düşük ping ile oynama imkânı ve farklı ülkelerdeki sunuculara erişim dahil olmak üzere pek çok avantaj yer alıyor.

Online Oyunu Daha Düşük Ping ile Oynama

VPN'in sağladığı en önemli faydalardan biri lag ve ping'i azaltmaktır. VPN'ler, bütün şifrelenmiş verileri özel tünel üzerinden hedefe gönderir. VPN'in sunduğu yeni yol, veri paketlerinin oyun sunucusuna daha hızlı ve daha stabil bir şekilde ulaşmasını sağlayabilir. Bunu bir örnek ile açıklayalım.

Asya'da yer alan bir oyuncunun Kuzey Amerika sunucusuna bağlanmak istediğini varsayalım. Böyle bir durumda Kuzey Amerika'ya yakın bir VPN sunucusu seçmek bu uzun yolu atlayarak gecikmeyi düşürebilir ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunar.

Bölgeye Özel Oyunlara veya Farklı Sunuculara Bağlanma

Geliştiriciler, oyunlarının beta sürümlerini veya DLC yani indirilebilir içeriklerini bazen sadece belirli ülkelere ya da bölgeye özel olarak yayınlayabiliyor. Yalnızca Asya'da yayınlanan çok sayıda çevrim içi oyun vardır. Diğer bölgelerdeki oyuncular, bu oyunların farklı bir şirket tarafından satın alınıp kendi yerel dilllerine çevrilinceye kadar beklemek zorundadır. VPN ise sizi o bölgedeymişsiniz gibi gösteren bir IP adresi atar.

Örneğin oyuncunun VPN ile Güney Kore'deki sunucuya bağlandığını varsayalım. Oyun sunucusu, oyuncunun Güney Kore'de olduğunu düşünerek erişimine izin verir. Bu sayede oyuncu, bölgesel kilidi aşarak istediği oyuna, sunucuya ve hatta beta sürümüne kolayca erişebilir.

DDoS Saldırılarına Karşı Korunma

Çevrim içi tabanlı oyunlarda rakip takımdaki kişiler, sizin gerçek IP adresinizi tespit ederek DDoS saldırısı başlatabilir. Saldırı başladığı anda bağlantınız kesilir ya da ping değerleri o kadar yükselir ki oyunu oynamak artık imkânsız hâle gelir. VPN ise internet trafiğinizi şifreler ve size sanal bir IP adresi verir. Saldırganlar, sadece VPN sunucusunun IP adresini görebilir. Yani gerçek IP adresinizi öğrenemezler. Böylece DDoS saldırılarına karşı koruma elde edersiniz.

Bant Genişliği Kısıtlamasını Önleme

Bant genişliği kısıtlaması özellikle online oyunlarda büyük bir problemdir. VPN'ler, internet üzerinden gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verileri şifreler. Bu, bant genişliği kısıtlamasının aşılmasını sağlayarak internet hızının tam potansiyelinde kullanılabilmesine imkân tanır.

Farklı Bölgelerdeki Oyuncularla Oynama

Bazı online oyunlar, bölge tabanlı eşleştirme özelliğine sahiptir. Yani Türkiye'deki ve ABD'deki oyuncular farklı sunuculara yönlendirilir. Bu nedenden dolayı coğrafi olarak uzak bölgelerde yaşayan arkadaşlar, aynı oyuna girip birlikte oynayamaz. VPN, bu bölge kıstılamasını aşmanın en basit yoludur. Her iki oyuncu da aynı VPN sunucusuna bağlanabilir ve böylece aynı oyun sunucusunda oynayabilir.

Oyun Oynarken Daha Yüksek Gizlilik Sağlama

Çevrim içi tabanlı oyunların tamamı büyük, merkezi sunucular kullanmaz. Bazı oyunlar P2P bağlantı sistemini kullanır. Bu sistemde bağlantı kurulurken, diğer oyuncuların gerçek IP adresinizi tespit etme ihtimali vardır. VPN, gerçek IP adresinizi gizler ve bunun yerine sanal bir IP adresi gösterir. Böylelikle diğer kişiler gerçek IP adresinizi tespit edemez.

Oyuncular Neden VPN Kullanmak İstemez?

Bağlandığınız bir VPN sunucusu ile oynamak istediğiniz oyun sunucusu arasında çok uzun bir mesafe varsa yüksek ping sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Yüksek ping ise gecikme süresinin artmasına, oyunda takılmalar yaşamanıza ve genel olarak kötü bir oyun deneyimi yaşamanıza neden olabilir.

Surfshark VPN'in en büyük avantajını tam da bu noktada görüyoruz. Bu VPN hizmeti, sunucu bakımından çok geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Böylece konumunuza en yakın sunucu ile oynama fırsatına sahip oluyorsunuz. Oyun sunucusu ile bağlandığınız sunucu arasındaki mesafe kısa olduğu için oyunlardaki ping değeriniz de minimum seviyede seyrediyor.

Surfshark'ın bu konuda bir diğer önemli avantajı, 10 Gbps hızında sunuculara sahip olmasıdır. Bu sayede sunucular çok büyük veri akışını çok yüksek hızlı ve verimli bir şekilde yönetebiliyor. Böylece aşırı yoğunluk olan saatlerde bile bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçiliyor, oyuncu verileri hızlıca işlenip yönlendirilerek daha düşük ve istikrarlı ping değeri elde ediliyor. Yani Surfshark, oyuncuların VPN kullanmama nedenini tamamen geçersiz kılıyor.

Son olarak SurfShark One için şu anda Cyber Monday'e özel kampanyanın olduğunu bir kez daha altını çizelim. Bu kampanya kapsamında %89 oranında indirime giren Surfshark One, 484,65 eurodan 51,03 euroya düştü. Yani bu hizmeti 27 ay boyunca kullanabilmek için sadece 51,03 euro ödemek yeterli oluyor. Kampanyadan yararlanabilir ve SurfShark One'ın tüm avantajlarına sahip olabilirsiniz.

Bu içerik Surfshark iş birliği ile hazırlanmıştır.