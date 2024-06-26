Tabextend İncelemesi: Verimli Çalışmanın En Pratik Yolu!

Web tarayıcısındaki sekmeleri yönetme, hatırlatma ekleme, not alma, yapılacaklar listesi hazırlama, cihazlar arasında senkronizasyon ve dahasını sunan Tabextend, sahip olduğu gelişmiş özellikler sayesinde verimliliğin üst seviyeye taşınmasını sağlıyor. Tabextend incelemesi ile hizmetin neler sunduğuna göz atacağız.

Tabextend İncelemesi

Tabextend, bir proje üzerinde çalışırken, internette gezinirken ve hatta sınava hazırlanırken ihtiyaç duyulabilecek önemli işlevler içeriyor. Bu işlevlere geçmeden önce uzantı aracılığıyla erişilebilen çevrim içi hizmetin arayüzünden bahsetmek gerekiyor.

Hizmetin arayüzü olabildiğince sade şekilde tasarlanmış. Bu, her ne kadar gelişmiş özellikler mevcut olsa da hizmetin çok kolay bir şekilde kullanılmasını mümkün hâle getiriyor. Böylece hizmet kullanılmaya başlandığında herhangi bir zorluk yaşanmıyor. Peki, Tabextend nedir?

Tabextend, internette herhangi bir aktivite yaparken en büyük yardımcınız olacaktır. Bu hizmet sayesinde dikkatinizi dağıtan ögeleri azaltarak yalnızca belirli bir işe odaklanabilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

Öncelikle sekmeler özelliği ile başlayalım. Eğer internette gezinirken çok sayıda sekme açarsanız hangi web sitenin hangi sekmede olduğunu bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

Sayfanın sol kısmında açık olan sekmeler sıralanıyor. Bu sekmeler çok kolay şekilde yönetilebiliyor. Mouse imlecini bu sekmelerin üzerine götürerek sekmeler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Açık olan sekmelerin sayısının gösterilmesi de önemli bir detay.

Popüler hizmet, çok sayıda sekme arasında sorunsuz şekilde gezinebilmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra sekmeyi kaydetme, sekmeyi kapatma, sekmeyi pasif hâle getirme, sekmeyi sabitleme ve hatta sekmeleri bir grup adı altında toplayabilmenize imkân tanıyor.

Tüm bu işlevler, web tarayıcısı kullanma deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyarak zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Ayrıca daha sonra okumak istediğiniz bir web sayfasını direkt olarak hizmetin arayüzüne ekleyebilirsiniz. Elbette tüm özellikler sekmeler ile sınırlı değil.

Ekranın üst kısmında çeşitli kategoriler yer alıyor. Bu kategorilerin isimlerini kolayca değiştirebilir, kategori sayısını azaltabilir ve hatta kategori sayısını artırabilirsiniz. Kategorilere istediğiniz emojiyi ekleme imkânına da sahipsiniz.

Kategorilere web sitesi eklemek de oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken yalnızca sol kısımda yer alan web siteleri kategori alanına sürükleyip bırakmak. Bunu yaptığınızda işlem tamamlanmış olacaktır. Kategoriler adı altında birden fazla grup oluşturma olanağı da bulunuyor.

Web sitelerini kategorilere eklemenin bir yolu daha mevcut. Bir web sayfası açıkken mouse ile sağ tıklayın ve ardından "TabExtend" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda açılan kategorilerden ve gruplardan birini seçmeniz yeterlidir.

Web sitelerini bir kategoriye ve gruba eklemenin önemli bir avantajı bulunuyor. Bir gruba eklediğiniz web sitelerini yalnızca tek tık ile açabilirsiniz. Bu özellik de web tarayıcısı kullanmayı oldukça keyifli hâle getiriyor.

Sağ üst köşede yer alan arama butonuna tıklayarak yer işaretleri, açık olan sekmeler ve mevcut çalışmalarınız arasında istediğiniz web sitelere ve bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Arama butonunun sağ kısmından yeni grup oluşturma, ayarlar, yer işaretlerini içe aktarma ve hatırlatıcı özelliklerine erişebilirsiniz. Bu işlem ile açtığınız web sitelerini Tabextend üzerinden bir tık ile kapatabilmeniz mümkün.

Gruba eklediğiniz web siteleri tek tık ile gizleme özelliği de yer alıyor. Böylece web tarayıcısında olası karışıklığın önüne geçilerek deneyimin olumsuz yönde etkilenmemesi sağlanıyor. Hizmetin arayüzünü görüntülemek için yeni sekme açmanız yeterli.

Yeni bir kategori açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine tıklayıp "New group" seçeneğini seçerek bir grup oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz gruba web sitelerini dahil etmenin yanı sıra çeşitli notlar da ekleyebilirsiniz.

Eklediğiniz notun kutucuğu için farklı bir renk belirleyebilir, notun herhangi bir kısmına emoji ekleyebilir, yalnızca tek tık ile notu kopyalayabilir ve hatta hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Örneğin günün belirli bir saatinde başlayacak olan toplantı için bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Grup kısmından yapılacaklar listesi oluşturabilmek de mümkün. Bunun için bir not eklemeniz ve alt kısımdan yapılacaklar listesi seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Daha sonra bu görevleri tamamladıkça kutucukları işaretleyebilirsiniz.

Açık ve koyu olmak üzere iki farklı tema seçeneği sunan hizmet ayrıca klavye kısayolları sunuyor. Bu kısayollar sayesinde hızlıca grup oluşturabilir, arama yapabilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz. Kısayolları özelleştirme imkânına da sahipsiniz.

Çalışma alanında ekli olan web sitelerinin simgesinin boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ayarlar menüsündeki "Data" sekmesinden verileri CSV, HTML ve JSON dosya uzantısıyla dışa aktarabilirsiniz. Yer imlerini dışa aktarma seçeneği de mevcut.

Brave, Microsoft Edge ve Google Chrome tarayıcılarını destekleyen hizmetin mobil cihazlar için bir uygulaması da bulunuyor. Cihazlar arasında senkronizasyon desteği sayesinde farklı cihazlar üzerinden de işlemlerinize devam edebilmeniz mümkün.

Çalışma alanını diğer kullanıcılar ile paylaşma imkânı da bulunuyor. Böylece ekibiniz ile gerçek zamanlı olarak bir proje üzerinde çalışabilirsiniz. Bunların yanı sıra çeşitli özelleştirme seçenekleri mevcut. Örneğin çalışma alanında yer alan web sitelerin URL'sinin görünmemesini sağlayabilirsiniz.

Platformun ücretsiz ve "Pro plan" olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Ücretsiz sürümde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor ancak toplamda 30 adede kadar kaydetme işlemi yapılabiliyor. Ayrıca temel özelliklere erişilebiliyor.

Ücretsiz sürümü hesap oluşturmadan kullanabilirsiniz. "Pro plan" isimli sürümde ise sınırsız kaydetme işlemi yapılabiliyor. Ayrıca birbirinden kullanışlı gelişmiş özelliklere ulaşılabiliyor. Ücretli sürüm için aylık 8 dolar fiyat belirlendi. Yıllık planda ise ücret aylık 6 dolara düşüyor.