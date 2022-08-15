Tarihdeki En Çok Cinayet İşleyen 5 Seri Katil

Cinayet işleyen birçok kişi bulunmakta, bu kişiler arasında 3'ten fazla cinayet işleyen ve bunu belirli bir aralıklarla yapan kişilere seri katil denmektedir. Seri katiller genellikle kurbanlarını aynı yöntemler ile öldürmekte ve çoğunlukla öldürme sebebi cinsel bir konuyu el alır. Her seri katilin öldürme nedenleri ve yöntemleri farklılık gösterse dahi bunun altında hemen hemen aynı nedenler yatmaktadır. Psikolojik bozuklukları olan seri katiller kimi zaman öldürmeyi bir dini ritüel olarak görmekte kimi zamansa bir iş olarak görmektedir. Peki en çok cinayet işleyen seri katillerden beşi kim? Gelin birlikte bakalım.

En Çok Cinayet İşleyen Beş Seri Katil

Serhiy Tkach

Gary Ridgway

Ted Bundy

Luis Garavito

Alexander Pichushkin

Serhiy Tkach

1952 Yılında Sovyetler Birliğinde doğan Serhiy Tkach, Rus polis memuru ve aynı zamanda bir seri katildir. 37 Kişiyi öldürmüş 100'den fazla da kanıtlanamayan cinayetleri olduğu bilinir. 8-10 Yaş arasındaki kız çocuklarını boğrak öldürüp cinsel istismarda bulunmuştur. Kendisi 100 kişiyi öldürdüğünü iddia ediyordu. 2005 Yılında yakalanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan katil 2018 yılında kalp yetmezliğinden öldü.

Gary Ridgway

1949 Yılında dünyaya gelen Gary Ridgway, 48 ayrı cinayetten hüküm giymişti. 71 Kadını öldürdüğünü itiraf etmiş bu suçların 49'u kanıtlanmıştı. Müebbet hapis cezası yiyen Gary, kurbanlarının birçoğunun seks işçiler ve reşit yaşta olmayan kaçaklar olduğunu söylüyordu. İşledikleri cinayetleri boğarak öldürüyor ve ormanlık alana atıyordu, kimi zaman cesetlere tecavüz etmek için de geri dönüyordu. Şu an 73 yaşındaki katil 2001 yılında tutuklanmıştır.

Ted Bundy

Yakışıklı katil olarakta bilinen Ted, 100'den fazla kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Hapisten 2 defa kaçması ve bir gün içinde birçok kişiyi öldürmesi ün salmışdı. 1946 Yılında dünyaya gelen Ted, 1989 yılında elektirikli sandalyede idam edilmiştir. Kendisinin toplam kaç kişiyi kurban ettiği bilinmese dahi filmlere bile konu olmuş 2002 yılında Ted Bundy adlı film piyasaya çıkmıştır.

Ted Bundy

Tür: Biyografi, suç ve drama

Oyuncular: Michael Reilly Burke, Boti Bliss, Julianna McCarthy

IMDb Puanı: 5.8

Luis Garavito

Kendisi canavar olarak biliniyordu. 1957 Yılında doğan seri katil bir kolombiyalıydı, 1.856 yıl 9 gün hapis cezası alan katil 1999 yılında yakalanmıştı. Kendisi Kolombiya ve çevresindeki ülkelerde bulunan 6-16 yaşındaki 140 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Kanıtlanmış 193 cinayeti bulunsada 300'den fazla cinayet işlediği düşünülmekte. 65 Yaşındaki katilin 2023 yılında hapishaneden çıkacağına dair haberlerde gündemde dolaşmakta.

Alexander Pichushkin

62 Kişiyi öldürdüğünü iddia eden katilin 49'u kanıtlandı. Kendisi Rusya'nın en büyük seri katili olmak istediğini belirten Alexander Pichushkin, 1974 yılında doğmuş 2006 yılında yakalanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Satranç Tahtası olarakta bilinen katil 2009 yılında bir belgeselde anlatılıyor.

Bu içeriğimizde en çok cinayet işleyen beş seri katili anlattık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.