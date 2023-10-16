Araştırma Yapmak İçin En İyi Yapay Zeka Araçları

Yapay zekâ araçları gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Özellikle içerik üretiminde ve araştırma sürecinde bireylere ve şirketlere çeşitli kaynaklar sunan ve zaman tasarrufu sağlayan birçok yapay zekâ aracı bulunuyor.

Bu yazımızda çeşitli amaçlarla araştırma yaparken yararlanabileceğiniz en iyi yapay zekâ araçlarını sizin için sıralıyoruz. İşte, hem amatör hem profesyonel kullanımda size vakit kazandıracak ve verimliliğini arttıracak 9 farklı yapay zekâ uygulaması!

Araştırma Yaparken Kullanabileceğiniz En İyi 9 Yapay Zeka Aracı

Trinka Writesonic Scholarcy Claude ChatGPT Perplexity Bing Chat Clearscope Marketmuse

1- Trinka

Akademik ve İngilizce makaleler yazmak için kullanabileceğiniz Trinka.AI tüm konularda farklı bilgilerle içeriklerinizi geliştirmenize yardımcı oluyor.

3000'i aşkın dilbilgisi kontrolü ve gelişmiş yazma ipuçları ile daha çok online bir dil düzeltme aracı olarak kullanılan Trinka, akademik ve profesyonel yazılarda işinizi kolaylaştırıyor.

Web sitesine giriş yaptığınızda sağ üst köşede yer alan 'Ücretsiz Kayıt Olun' seçeneğine basarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Ana ekranda sol üstte bulunan '+New File' butonuna basarak yeni bir proje başlatabilir, upload butonuna tıklayarak cihazınızdaki mevcut makale ve kompozisyonları sisteme yükleyebilirsiniz.

Trinka, yazacağınız yazı ile ilgili bazı sorular yöneltiyor. Bu soruları cevaplandırmak yapacağınız düzenlemeler kalitesini arttırıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarınız doğrultusunda Trinka'nın sorduğu soruları cevaplamayı es geçmeyin.

Yazdığınız metin Trinka tarafından analiz ediliyor ve size bazı öneriler sunuyor. Bu öneriler altı kırmızı ile çizili bir şekilde belirtiliyor. Uygulamanın sunduğu önerileri kabul etmek için üstüne tıklamanız yeterli. Ayrıca 'citation checker' 'plagiarism checker' ve 'jounal finder' gibi seçenekler de sunuyor.

Uygulamanın araştırma anlamında sağladığı kaynaklar da bu noktada devreye giriyor. 'Journal Finder'a tıkladığınızda açılan pencereye konuyla ilgili bir paragrafı yazıp 'search journal' demeniz yeterli oluyor.

Yapay zekâ desteği ile milyonlarda yayınlanmış kaynak arasından sizin için en faydalı olabilecek 5 farklı alternatif sıralanıyor. Bu kaynakları araştırmak profesyonel ve akademik çalışmalarda verimlilik sağlıyor.

2- Writesonic

Writesonic pazarlama sektöründe aktif olarak kullanabileceğiniz çok yönlü yapay zekâ araçları arasında yer alıyor. Güncel verilerle prompt'larınıza dönüş yapan Writesonic'in çalışma şekli ünlü yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile büyük bir benzerlik gösteriyor.

Ancak bu noktada en önemli farklardan birisi ChatGPT'nin 2021'e kadarki verilere göre promptları yanıtlıyor olması. Writesonic araştırmalarınızda daha güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabiliyor.

Üstelik prompt'ları yazılı bir şekilde girmeniz de şart değil. Sesli komut özelliği mevcut. Bunun yanında görsel üretimini de destekliyor. Profesyonel makalelerden ürün açıklamalarına, reklam metinlerinden e-maillere kadar farklı kulvarlarda metin ve araştırma desteği sunan Writesonic ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

3- Scholarcy

Araştırmacılar için sıkça önerilen yapay zeka araçlarından biri olan Scholarcy, kullanıcılarına büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor. Yaptığınız araştırmalarda ulaştığınız dökümanları Scholarcy'e kopyaladığınızda bu yapay zekâ aracı söz konusu kaynağı sizin yerinize özetliyor.

Önemli noktaları, alt başlıkları ve gözden kaçırılmaması gereken anahtar bilgileri seçerek kendisine gönderdiğiniz metni adeta süzüyor. Böylece yüzlerce kaynağı incelerken yaşanan vakit kayıpları yerini verimli değerlendirilen zamana bırakıyor.

Scholarcy'nin hazırladığı özetlerden yararlandığınızda yapacağınız araştırmalar daha verimli ve sonuç odaklı hale geliyor.

4- Claude

Anthropic tarafından geliştirilen bir yapay zekâ aracı olarak Claude adından söz ettirmişti. Şimdilerde Claude 2 sürümü ChatGPT'nin en güçlü rakiplerinden biri olark karşımıza çıkıyor.

Bu uygulama sadece araştırma ve metin yazma ile sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda karşılaştırma, kodlama ve hesap yapma gibi yeteneklere sahip olduğu için kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştiriyor.

ChatGPT'ye benzer bir sistemle çalışan Claude 2'nin kelime işleme açısından daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında uzun metinlerden kaliteli çıkarımlar yapabiliyor.

75.000 karakterlik prompt girme imkânı sunan uygulama, kendisi ile paylaştığınız linkte bulunan içeriği özetleme yeteneğine de sahip. Dilerseniz PDF belgelerinizi Claude 2'ye yükleyip bu belgelerde düzenleme yapabiliyorsunuz.

Matematik problemlerinden içerik özetlemeye kadar birçok konuda Claude yapay zekâ aracından verim alabilirsiniz. Araştırmalarınıcı Claude sayesinde daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

5- ChatGPT

Herkesin yakından tanıdığı yapay zeka asistanı ChatGPT, kullanımı kolay arayüzü, erişilebilirliği ve ücretsiz versiyonu sayesinde araştırma yaparken tercih edebileceğiniz kullanışlı bir seçenek.

ChatGPT'ye rakip olarak gelen uygulamaların veri tabanı daha ileri tarihlere dayanıyor. Bu anlamda güncel bilgilere ulaşma konusunda biraz geride kalıyor. Ancak uygulamaya gelmesi planlanan güncellemelerle bu sorun aşılacaktır.

Detaylı promptlar girerek tıpkı Google'da arama yapar gibi birçok kaynağa hızlı ve akılcı bir şekilde ulaşmanızı sağlayan ChatGPT'yi hem günlük hem de profesyonel işleriniz için kullanabilirsiniz.

6- Perplexity

ChatGPT'nin güçlü bir alternatifi olan Peplexity ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir yapay zeka aracı olarak karşımıza çıkıyor. Sizin girdiğiniz promptlara hızlı bir şekilde nitelikli yanıtlar veren uygulamanın kendisi de trend konular hakkında arama yapmanız için sizi teşvik ediyor.

Detaylandırılmış yanıtlar arasında uygulamanın verdiği bilgiyi sağladığı kaynaklar da belirtilyior. Böylece kaynak linkine tıklayarak bilginin doğruluğunu kontrol etme ve esas kaynağı inceleme fırsatınız oluyor.

Yaptığınız aramalarla ilgili diğer konuları irdeleyebilmeniz için 'ilgili' bölümünü sizlere sunuyor. Buradan aramalarınızı genişletebilirsiniz. Yeni bir araştırma başlatmak için ise 'yeni konu' butonuna basıp aramak istediğiniz konuyla ilgili bir prompt girmeniz yeterli oluyor.

Yaptığınız sorgulamaya uygulamanın verdiği yanıtları başkaları ile paylaşmak isterseniz konuşmanın gerçekleştiği sayfanın bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza bu bağlantıyı göndermeniz yeterli oluyor.

Uygulamayı kullanmak için kaydolma zorunluluğu bulunmaması ve sonuçların dayandığı kaynakların araştırmacıya iletilebiliyor olması, Perplexity AI'yi öne çıkaran özellikler arasında yer alıyor.

7- Bing Chat

Microsoft'un yapay zekâ aracı olarak sunulan Bing Chat kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Araştırmacılar bu uygulamada yaptığı aramalarda direkt olarak arama sonuçlarına erişim sağlayabiliyor. Yani kullanıcılar hızlı bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına ulaşabiliyor.

Önceden yapmış olduğunuz aramalar Bing Chat'te kaydediliyor. Bu sayede ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha kişisel bir deneyime sahip olmanız sağlanıyor.

8- Clearscope

Clearscope, SEO'yu destekleyen içerik üretme araçları arasında sıralanıyor. Mevcut içeriklerinizin optimize edilmesini sağlıyor. Ayrıca içeriklerinize yönelik çeşitli öneriler sunuyor. Bu öneriler arasında metin uzunluğu, anahtar kelimeler gibi çeşitli kriterler yer alıyor.

İçerik kalitesini doğrudan arttırmanın yanı sıra daha detaylı briefler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Anahtar kelime analizinden outline hazırlamaya, içerik üretiminde ihtiyacınız olan ekip çalışmasının gerekliliklerine varıncaya kadar her aşamada faydalanabileceğiniz bir yapay zekâ aracı.

9- MarketMuse

Bulut tabanlı bir yapay zekâ aracı olan MarketMuse özellikle içerik pazarlamacıları tarafından tercih ediliyor. Farklı algoritmaları kullanarak başvuran şirketin içeriklerini analiz edip rakiplerinin içerikleri ile kıyaslayabiliyor.

Hem içerik geliştirmeleri hem de anahtar kelime planlamalrı için kullanılan bu uygulamada SEO uyumlu bir içeriğin nasıl yazılacağı veya mevcut içeriklerinizin kalitesini nasıl arttıracağınz konusunda destek alma imkânınız oluyor.

Özellikle anahtar kelime araştırmaları ve rakip analizi aşamasında içerik araştırmacılarının işini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz.