Tatile Giderken Yanınıza Almanız Gereken Teknolojik Eşyalar

Tatil sezonu çoktan açıldı. Herkes yazın deniz ve güneşin tadını çıkarmak için popüler tatil beldelerine akın ediyor. Berrak deniz, altın renkli kumsallar ve çok daha fazlasının tadını çıkarmak için tatil öncesi hazırlığını verimli bir şekilde tamamlamış olmanız gerekiyor.

Bavulunuzu hazırlarken sadece giyeceğiniz kombinleri, güneş kremlerini ve kişisel aksesuarlarınızı düşünüyorsanız,durun! Aslında tatilinizi çok daha eğlenceli hale getirecek ve tatilde mutlaka yanınızda olması gereken elektronik eşyaları da bavulunuza eklemelisiniz.

Peki, hangi elektronik aleteri tatile giderken yanınıza almalısınız? Bavula konulacak elektronik eşyalar neler? İşte, detaylar!

Tatile Giderken Yanınıza Almanız Gereken Elektronik Aletler

Powerbank

Bluetooth Kulaklık

Bluetooth Hoparlör

Aksiyon Kamerası

Araç İçi Şarj Aleti

USB Kablo Dönüştürücü

El Vantilatörü

Su Geçirmez Dijital Fotoğraf Makinesi

Powerbank

Tatile giderken yolculuk sırasında veya gittiğiniz yerde plajda, yürüyüşte, kafe ve restoranlarda sık sık şarjınızın bitmesi muhtemel. İstediğiniz her an her yerde telefonunuzu şarja takma imkanınız da olmayabilir.

Örneğin, tekne turuna çıktığınızda anın tadını çıkarmak için telefonunuzdan müzik açıp fotoğraf çektiğinizde, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşım yapmaya devam ettiğinizde şarjınız bir anda eriyip gidebilir. Böyle anlarda kurtarıcınız olacak bir powerbank’i valiz hazırlarken mutlaka yanınıza almalısınız.

Bluetooth Kulaklık

Deniz kenarında kafa dinlemenin en iyi yollarından birisi kablosuz kulaklıkları takıp müzik dinleyerek güneşin altında veya gölgede uzanmaktır. Doğa tatile çıktıysanız, dışarıda yapacağınız outdoor spor aktivitelerinde, doğa yürüyüşlerinde yanınızda kulaklığınız varsa istediğiniz bir müziği, podcasti veya başka bir medya içeriğini dinleyerek yaptığınız aktiviteyi daha eğlenceli ve verimli hale getirebilirsiniz.

Bir yandan çalışıp bir yandan tatil yapıyorsanız, toplantılara katılma durumunda da kablosuz kulaklığa ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca canınız istediğinde kalabalıktan kendinizi soyutlamanın da en pratik yolu bluetooth kulaklığınızı takıp istediğinizi dinlemek olabilir.

Bluetooth Hoparlör

Yaz tatilinde arkadaşlarınızla, ailenizle veya partnerinizle eğlenceli anları paylaşırken ‘keşke bir de müzik olsa’ diyenlerdenseniz muıtlaka yanınıza bir bluetooth hoparlör almanızı öneriyoruz.

Evde kahvaltı hazırlarken, akşam dışarı çıkmaya hazırlanırken, gündüz veya gece saatlerinde hepbirlikte havuza girerken, mangal partilerinde ve daha nicelerinde blutooth hoparlör sayesinde istediğiniz an istediğiniz şarkıları dinlemenin tadını çıkarabilirsiniz.

Aksiyon Kamerası

‘Tatilin her anı benim için değerli’ diyenler, bu anları ölümsüzleştirmek için bir aksiyon kamerasına ihtiyaç duyabilir. Normal şartlarda istediğiniz bir anı kaydetmek için telefonunuzu kullansanız da bazen elleriniz dolu olduğunda veya hareket halindeyken kayıt yapmanız zorlaşabilir. Böyle zamanlarda aksiyon kamerası kullanarak istediğniz her anı kaydedebilirsiniz.

Araç İçi Şarj Aleti

Otomobil ile seyahat ediyorsanız yolculuk sırasında ne olur ne olmaz diyerek yanınıza mutlaka bir adet araç içi şarj aleti almanızı öneriyoruz. Çakmaklık bölümüne takılarak çalıştırılan bu şarj aletleri ile şarjı biten telefon, tablet gibi cihazlarınızı yolculuk sırasında kolayca şarj edebilirsiniz.

USB Kablo Dönüştürücü

Çeşitli cihazların şarjı, veri aktarımı gibi işlemler için farklı girişlere sahip kablolara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu kabloların her birini yanımızda taşımamız mümkün değil ancak sıklıkla kullanılan USB girişine dönüştürebilen kablo dönüştürücüleri valizinize atmayı düşünebilirsiniz.

El Vantilatörü

Yazın sıcağı ile baş etmekte zorlanıyorsanız çantanıza sığabilecek ufak bir el vantilatörünü yanınızda bulundurmanızda fayda var. ‘Makyajım bozulmasın, oturduğum yerde terlemeyeyim’ diyorsanız pil ile çalışan veya şarjlı mini el vantilatörlerinden edinebilirsiniz.

Su Geçirmez Dijital Fotoğraf Makinesi

Karada anılarınızı biriktirmek için telefonunuzu veya tabletinizi kullanıyor olabilirsiniz ama tatilde deniz altında veya havuzdaki anılarınızı da kayıt altına almak istiyorsanız iki farklı çözümü var. Dilerseniz telefonunuz için su geçirmez bir kılıf satın alıp çekimlerinizi kendi mobil cihazınızdan yapmaya devam edebilirsiniz.

İkinci bir seçenek ise su geçirmeyen dijital fotoğraf makinelerinden satın almak olacaktır. Bu cihazı kullanarak deniz ve havuzun altında yaratıcı pozlar verdiğiniz benzersiz fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.

Sizin bu listeye eklemek istediğiniz teknolojik ürünler var mı? Tatile çıkarken mutlaka yanınıza aldığınız elektronik eşyalar hangileri? Yorumlarda buluşalım!