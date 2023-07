Yazın İzleyebileceğiniz Tatil Konulu 10 Film Önerisi

Yazın sıcak havalarda klimayı açıp film keyfi yapmak istiyorsanız, mevsime ve tatil konseptine uygun filmler arasından seçim yapabilirsiniz. Eğlenceli, dramatik, romantik birçok film önerisini sizin için derledik!

Tatil Konulu 10 Film Önerisi

The Little Mermaid (Küçük Deniz Kızı) Adventureland I Know What You Did Last Summer (Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum) Ticket to Paradise Vicky Cristina Barcelona Blue Crush - (Büyük Dalga) Forgetting Sarah Marshall Something Borrowed Sex and the City Mamma Mia

1. The Little Mermaid – Küçük Deniz Kızı

Kral Triton’un küçük kızı Ariel’in hikayesini anlatan bu filmde deniz kızı Ariel insan olmak istiyor. Cesur bir karaktere sahip olan Ariel denizlerin ötesindeki dünyayı fazlasıyla merak ediyor. Bu merak doğrultusunda bir gün karaya çıkan Ariel ansızın Prens Eric isimli bir insana aşık oluyor.

Normalde insanlarla birlikte olamayan Ariel kalbini dinlemeyi tercih ediyor. Cadı Ursula ile anlaşma yapan Ariel karada yaşama hayali uğruna kendisinin ve aynı zamanda da babasının canını tehlikeye sokacak bir adım attığının farkına varıyor.

2. Adventureland – Yaz Aşkı

2009 yılında yayınlanan Yaz Aşkı, hem dram hem de komedi filmleri arasında sıralanıyor. 1987 yazında üniversiteden yeni mezun olan James, erkenden iş hayatına atılıyor.

Adventureland isimli eğlence parkında çalışması için ailesi tarafından zorlanan James’in bulduğu iş tam bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Her ne kadar bu yazı berbat geçireceğine inanmış olsa da Adventureland’de çalışan Em Levin ile tanıştıktan sonra olaylar iyiye gitmeye başlıyor.

Sürükleyici, eğlenceli ve heyecan dolu anların yer aldığı bir film olan Adventureland, özellikle yazın severek izleyeceğiniz filmlerden birisi!

3. I Know What You Did Last Summer (Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum)

Gecenin geç saatlerinde otomobil ile seyahat eden dört öğrencinin bir adama çarptığı filmde, kazaya uğrayan adam hayatını kaybediyor. Bu durumun karşısında paniğe kapılan gençler cesetten kurtulmaya çalışıyor.

Ölen adamın cansız bedenini denize atan gençler bu olayın üzerinden bir sene geçtikten sonra üstünde ‘ne yaptığını biliyorum’ yazılı bir not buluyor. Bu not ise öğrencilerin dördünü de paniğe sürüklüyor.

4. Ticket to Paradise (Cennete Bilet)

Cennete Bilet, boşanmış bir çiftin kızları için iş birliği yaptığı bir hikayeyi konu alıyor. En yakın arkadaşıyla Bali’ye tatile giden Lily, tatilde tanıştığı bir adama aniden aşık olup evlilik kararı alıyor.

Lily’nin annesi ve babası kızlarının kendileri ile aynı hatayı yapmasını istemiyor. Dolayısıyla da ebeveynleri Lily’nin evliliğine engel olmaya çalışıyor.

Aynı zamanda Lily’nin arkadaşı Wren de burada aşkı buluyor. Romantik komedi sevenler için ideal bir yaz filmi olan Cennete Bilet’in kadrosu ise oldukça sağlam. George Clooney ve Julia Roberts bu filmde başrolleri paylaşıyor.

5. Vicky Cristina Barcelona

İspanya’ya tatile giden Vicky ve Cristina isimli iki kadının macerasını anlatan filmde Penelope Cruz oynuyor.

Vicky ve Cristina’nın etkilendiği ünlü bir İspanyol sanatçının eski ve problemli eşi rolünde karşımıza çıkan Penelope Cruz ile iki genç kadın arasında çekişmeli bir durum ortaya çıkıyor.

Muhafazakar bir kadın olan Vicky’i Rebecca Hall, cinsel açıdan son derece maceracı bir kadın olan Cristina’yı ise Scarlett Johansson canlandırıyor. Barcelona’da geçen bu filmde ilginç bir aşk üçgeni ve sanatla örülü şehir dokusu ön plana çıkıyor.

6. Blue Crush (Büyük Dalga)

Romantik ve dram kategorilerinde sıralanan Blue Crush, sörf tutkunu Anne Marie’nin iki arkadaşı ve kardeşiyle birlikte sahildeki bir kulübede kalmaya gitmesiyle başlıyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren dalgalarla boğuşan Anna Marie aslında büyük bir sörf yarışması için hazırlanıyor. Ancak bu sırada karşısına Matt Tollman isimli profesyonel bir sörfçü çıkıyor. Yakışıklı sörfçüye aşık olan Anne Marie yarışmaya dair motivasyonunu kaybediyor.

7. Forgetting Sarah Marshall (Aşkzede)

Peter isimli bir müzisyen sevgilisi Sarah’ın aynı zamanda asistanı olarak görev yapıyor. Altı yıl boyunca Sarah’ın bir idol olması için çalışan Peter, Sarah tarafından terk edilince bir başına kalıyor.

Kafa dağıtmak için Hawaii’ye giden Peter gittiği tatil beldesinde tatsız bir sürprizle karşılaşıyor. Sarah ve yeni sevgilisi tam da Peter’ın tatil için gittiği tatil köyünde Peter’ın karşısına çıkıyor.

8. Something Borrowed (Ödünç Sevgili)

New York’lu bir avukat olan Rachel 30 yaşında başarılı bir genç kadın. En yakın arkadaşının düğün hazırlıklarıyla uğraşırken kendisini geride kalmış hisseden Rachel kendi hayatına dair umutsuzluğa kapılıyor. Bu umutsuzluktan sıyrılmak için uğraşırken üniversite yıllarında aşık olduğu Dex ile aşk yaşamaya başlıyor.

Filmin vurucu noktası şu ki Dex, aslında Rachel’ın düğün hazırlığı yapan arkadaşı Darcy’nin nişanlısı! Düğün tarihi yaklaştıkça kendisini kapana kısılmış gibi hisseden Rachel en yakın arkadaşı ile hayatının aşkı arasında kalıyor. Kate Hudson’ın Darcy’yi canlandırdığı bu filmde Rachel karakterine Ginnifer Goodwin, Dex’e ise John Krasinki hayat veriyor.

9. Sex and the City

Dizisiyle dünya çapında yankı uyandıran Sex and the City’nin filmi dizinin devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. Uzun metrajlı bir film olan Sex and the City’de daha cesur ve güçlü bir kurgu ile yepyeni sürprizler karşımıza çıkıyor.

Sevilen dizinin yıldızı Sarah Jessica Parker filmdeki başarısıyla da adından söz ettiriyor. Aynı zamanda filmin yapımcılığında da rol alan Parker, Carrie Bradshaw karakterini canlandırıyor.

Charlotte York karakterini ise Kristin Davis oynuyor. New York'ta yaşayan, orta yaşlı ve kendi işinde başarılı dört çekici kadının aşk hayatlarını anlatan filmde erotik detaylara yer veriliyor.

Miranda isimli genç avukat erkeklerden uzak durmak ve aşık olmamak için kendisine bir kalkan oluştururken, Samantha tek gecelik ilişkileri tercih ediyor. Charlotte ise oldukça romantik bir yapıya sahip. Zengin, genç ve donanımlı bir adamla evlilik hayalleri kuruyor.

10. Mamma Mia

Akdeniz’de geçen ve ABBA’nın şarkılarıyla renklendirilen bu filmde Sophie isimli genç bir kızın öyküsü ele alınıyor. Evlilik hazırlığı yapan Sophie henüz 20 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor.

Babasının kimliğini araştıran Sophie, kendi düğününden bir gün önce büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Bir anda annesi Donna Sophie’nin karşısına üç farklı adamla çıkıyor. Donna bu adamlar ile 20 yıl önce katıldığı bir gezide tanıştığını söylüyor. Meryl Streep, Pierce Brosnan ve Amanda Seyfried'ın başrolleri paylaştığı film aslında yine Mamma Mia ismindeki popüler bir müzikalden uyarlanmış bir film olarak biliniyor.