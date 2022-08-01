Telefon İçin En İyi Duvar Kağıdı Uygulamaları

Telefon için en iyi duvar kağıdı uygulamaları neler? Bu sorunun yanıtı, akıllı telefonunun ekranında yer alan görselden sıkılan kullanıcılar için oldukça merak ediliyor. Bu yazıda birbirinden etkileyici resimler sunan programların bir listesini hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve en başarılı uygulamaları keşfedebilirsiniz.

Milyonlarca kişi gün içerisinde vaktinin büyük bir kısmını akıllı telefonlar ile geçiriyor. Mobil cihazın ekranında sürekli olarak aynı resmi görmek bir süre sonra sıkabilir. Bu nedenle çoğu kullanıcı telefonun ekranında yer alan görseli değiştirmek istiyor.

Akıllı telefonunun ekranında yer alan resmi değiştirmek isteyen kullanıcılar için birbirinden etkileyici görseller sunan pek çok duvar kağıdı uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları ücretsizken bazıları ise ücretli olarak sunuluyor. Peki, alanında en başarılı uygulamalar neler?

Telefonda Kullanılabilecek Duvar Kağıdı Uygulamaları Listesi

Wallpapers

Abstruct

Zedge

Backdrops - Wallpapers

Walpy

LitWallz

Kappboom

Tapet

Vellum Wallpapers

WalP - Stock HD Wallpapers

Yukarıda oldukça kaliteli resimlerin yer aldığı 10 adet uygulama bulunuyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Wallpapers

Yazılım devi Google tarafından sunulan Wallpapers, Google Play Store'da 500 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çekiyor. Pek çok görselin yer aldığı uygulamada çeşitli kategoriler mevcut. Bu kategoriler sayesinde hoşunuza giden görselleri çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamanın kullanımı da oldukça basittir. Uygulamanın herhangi bir premium sürümü bulunmuyor ve uygulamanın içerisinde reklam yer almıyor. Dolayısıyla uygulamanın sunduğu özelliklerin tamamına ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.

Abstruct

OnePlus ve Spotify gibi firmalarda çalışan Hampus Olsson isimli tasarımcı tarafından geliştirilen Abstruct, 4K çözünürlüğüne sahip birbirinden etkileyici resimler sunuyor. 450'den fazla görselin yer aldığı uygulamanın arayüzü de modern tasarıma sahip.

Uygulama, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor. Abstruct'ı indirip yükledikten sonra hoşunuza giden bir resmi anında duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu süreçteki en zor kısım muhtemelen o kadar kaliteli görsel arasından seçim yapmak olacaktır.

Zedge

Akıllı telefonunuzu kişiselleştirebilmenize imkân tanıyan Zedge, telefon kullanıcıları arasında oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı. Google Play Store'da 5 üzerinden 4,4 puana sahip olan uygulama 100 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çekiyor.

Uygulamada HD ve 4K çözünürlüklerinde çok fazla sayıda görsel yer alıyor. Bu, hoşunuza gidecek bir görseli bulma ihtimalinizi önemli ölçüde arttırıyor. Zedge'de hayvanlar, anime, tasarımlar, logolar ve arabalar dahil olmak üzere çeşitli kategoriler mevcut. Bu kategoriler, aranan görselin bulunmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Backdrops - Wallpapers

Mobil cihazınız üzerinden kullanabileceğiniz en popüler uygulamalardan bir tanesi olan Backdrops - Wallpapers, yüzlerce duvar kağıdı sunuyor. Backdrops ekibi tarafından özel olarak tasarlanan görseller, sahip oldukları kaliteli tasarım ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Tasarladığınız görselleri ya da daha önce çektiğiniz fotoğrafları uygulama üzerinden Backdrops topluluğu ile paylaşabilmeniz mümkün. Uygulama üzerinden hoşunuza giden resimleri favorilere ekleyebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz görselleri istediğiniz zaman akıllı telefonunuzun ekranına kolayca ekleyebilirsiniz.

Walpy

Çok sade bir arayüze sahip olan Walpy, bu sayede kullanımı önemli ölçüde kolay hâle getiriyor. Uygulamada birbirinden kaliteli görseller yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada beğendiğiniz bir görseli çok pratik ve hızlı bir şekilde akıllı telefonunuzun ekranına ekleyebilmeniz mümkün.

LitWallz

HD ve 4K çözünürlüklerinde çok sayıda görsel içeren LitWallz, akıllı telefonunuzun ekranını çok daha etkileyici hâle getirecek görseller sunuyor. Uygulamada süper kahramanlardan animelere, filmlerden hayvanlara kadar pek çok kategoride resimller bulunuyor.

Uygulama, sahip olduğu sade arayüz sayesinde çok basit bir kullanım sunuyor. Bu, kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada Play Store'da 100 binden fazla indirildi.

Kappboom

Mobil cihazlar için geliştirilen Kappboom, akıllı telefon kullanıcıları arasında oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Öyle ki uygulamanın indirme sayısı Play Store'da 10 milyonu aşmış durumda. 5 üzerinden 4,3 puan ile dikkatleri üzerinde toplayan Kappboom, 200 binden fazla kaliteli görsel sunuyor.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada arabalardan oyunlara, filmlerden animelere kadar pek çok kategori bulunuyor. Beğendiğiniz görselleri Facebook, Twitter gibi platformlar üzerinden de paylaşabilme imkânına sahipsiniz.

Tapet

Tapet, mobil cihazınızda kullanabileceğiniz en başarılı uygulamalardan bir tanesidir. Sade bir arayüze sahip olan Tapet listede yer alan uygulamalardan farklıdır çünkü internetten resimler indirmiyor. Dolayısıyla kategori de bulunmuyor. Tapet, sahip olduğu algoritmalar sayesinde yüksek kaliteli görseller oluşturuyor.

Vellum Wallpapers

Vellum Wallpapers, iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda kullanılabilecek en başarılı uygulamalardan biridir. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada çeşitli kategoriler yer alıyor. Bu kategorilere göz atarak hoşunuza gidebilecek görseller keşfedebilirsiniz. Popüler uygulamada oldukça etkileyici resimler mevcut.

WalP - Stock HD Wallpapers

WalP - Stock HD Wallpapers isimli uygulamada Samsung, Oppo, Huawei, Apple, Meizu, Sony, Xiaomi ve Asus dahil olmak üzere pek çok üreticinin stok duvar kağıdı görselleri yer alıyor. Örneğin uygulama üzerinden iPhone X, Google Pixel 2, iPhone XS gibi cihazların görsellerini bulabilirsiniz.

Android'in resmi uygulama mağazası Google Play Store'da bir milyondan fazla indirme sayısına sahip olan WalP - Stock HD Wallpapers ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indirip yükleyebilir ve hoşunuza giden bir görseli duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu yazıda akıllı telefon için en iyi 10 duvar kağıdı uygulaması listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi hava durumu uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.