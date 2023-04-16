Telefon Kendi Kendine Kapanıyor, Çözümü Nedir?

Telefon kendi kendine kapanıyor mu? Bazı kullanıcıların ara sıra karşılaştığı bu sorun, kullanım deneyimini ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Neyse ki problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler mevcut.

Eğer siz de telefon otomatik kapanıyor sorunu ile karşılaştıysanız hazırladığımız rehberde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Rehberimizde bulunan yöntemler, akıllı telefonlarda meydana gelen can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilir.

Telefon Kendi Kendine Kapanıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Telefonun sıcaklığını kontrol edin.

Cihazın şarj seviyesini kontrol edin.

Son yüklediğiniz uygulamaları kaldırın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Virüs taraması yapın.

Telefonu sıfırlayın.

Teknik servisle iletişime geçin.

Telefonun Sıcaklığını Kontrol Edin

Akıllı telefon kendi kendine sürekli olarak kapanıyorsa cihazın sıcaklığını kontrol edin. Telefon aşırı ısındığında otomatik olarak kapanabilir. Eğer telefonun sıcaklığı normal seviyedeyse bir sonraki yönteme göz atın.

Cihazın Şarj Seviyesini Kontrol Edin

Yeterli miktarda şarj olmadığında mobil cihazlar kendi kendine kapanabilir. Bu nedenden dolayı telefonda yeterli miktarda şarj olup olmadığını kontrol edin. Eğer şarj seviyesinde de bir problem yoksa bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Son Yüklediğiniz Uygulamaları Kaldırın

Eğer söz konusu problem, bir uygulama yükledikten sonra meydana gelmeye başladıysa o uygulamaları silmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için mobil cihazın ayarlar sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından Uygulamalar kategorisine girin.

Açılan liste üzerinden son yüklediğiniz uygulamaların üzerine dokunun. Son olarak "Sil" butonuna basın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar menüsünü açın.

Sistem kategorisine girin.

Yazılım Güncellemesi bölümünü görüntüleyin.

Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Yeni güncelleme varsa yapın.

Virüs Taraması Yapın

Telefona bulaşan bir kötü amaçlı yazılım, otomatik kapanma sorununa yol açıyor olabilir. Antivirüs uygulamaları, mobil cihazları tarar ve sisteme bulaşmış olan zararlı yazılımları temizler. Bu nedenden dolayı bir güvenlik yazılımı aracılığıyla tarama yapın.

Telefonu Sıfırlayın

Cihazı yedekleyin.

Ayarlar sayfasına girin.

Sistem kategorisini görüntüleyin.

Sıfırlama bölümünü açın.

Telefonu sıfırlayın.

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise telefonu sıfırlamaktır. Telefonun kendi kendine kapanması, yazılımsal bir problemden kaynaklanıyorsa sıfırlama yöntemi işe yarayabilir. Bunu yapmadan önce telefon yedekleme işlemini uygulayabilirsiniz çünkü sıfırlama işlemi verilerin silinmesine yol açar.

Teknik Servisle İletişime Geçin

Eğer yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak yetkili teknik servis ile iletişime geçin.

Bu yazıda telefon otomatik kapanıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.