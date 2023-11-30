En İyi ve Kaliteli Telefon Tripodu Modelleri ve Fiyatları

Telefonla fotoğraf veya video çekmek isteyenler için tripod vazgeçilmez bir aksesuardır. Tripod telefonunuzu sabit bir şekilde tutarak görüntü kalitesini artırır, titreşimi önler, uzun pozlama yapmanızı sağlar ve farklı açılardan çekim yapmanıza imkan verir. Telefon tripodu modelleri içerisinde size uygun olanı seçmek çok önemlidir.

Piyasada pek çok telefon tripodu modeli bulunmaktadır. Ancak, hepsi aynı performansı ve kaliteyi sunmaz. Bu yazımızda size en iyi telefon tripodu modellerini tanıtacağız. Bu modelleri seçerken boyut, ağırlık, taşıma kolaylığı, sabitleme sistemi, dönüş açısı, kafa tipi, malzeme kalitesi, fiyat ve garanti gibi faktörleri göz önünde bulundurduk. İşte en iyi telefon tripodu modelleri:

En Kullanışlı En İyi Telefon Tripodları

QSF Bluetooth Tripod

Auris Profesyonel Tripod

Honcam TR-462 Tripod

Xiaomi Orjinal Tripod

Hama Star 61 Tripod

Dijimedia Esnek Tripod

Asfal GoPro Tripod

Taled TR-462 Tripod

Oem 3110 Tripod

Sore Profesyonel Tripod

QSF Bluetooth Tripod

QSF Bluetooth Tripod, telefon ve kameralar için üretilen, 360 derece dönebilen, su terazili, bluetooth ve kumandalı bir modeldir. 70 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 18,6 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise sadece 155 gramdır. Bu sayede, kolayca taşıyabilir ve istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Tripodun kafası hem yatay hem de dikey olarak hareket edebilir. Bu sayede farklı açılardan çekim yapabilirsiniz. Tripodun üzerinde bulunan bluetooth kumanda ile telefonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 390 TL civarındadır.

Auris Profesyonel Tripod

Auris Profesyonel Tripod, bluetooth ve kumandalı bir başka modeldir. 106 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 35 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 420 gramdır. Tripodun kafası, 3 yönlü hareket edebilir.

Ayrıca tripodun ayakları kaymaz ve esnek bir yapıya sahiptir. Tripodu üzerinde bulunan bluetooth kumanda ile telefonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 200 TL civarındadır.

Honcam TR-462 Tripod

Honcam TR-462 Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 157 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 61 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1250 gramdır. Tripodun ayakları alüminyum malzemeden yapılmıştır. Bu sayede tripod hem sağlam hem de hafiftir. Fiyatı ise ortalama 700 TL civarındadır.

Xiaomi Orjinal Tripod

Xiaomi Orjinal Tripod, bluetooth ve kumandalı bir modeldir. 51 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 19 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 155 gramdır. Tripodun kafası 360 derece dönebilir.

Tripodun ayakları, silikon malzemeden yapılmıştır. Bu sayede kaymaz ve esnektir. Tripodun üzerinde bulunan bluetooth kumanda ile telefonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 600 TL civarındadır.

Hama Star 61 Tripod

Hama Star 61 Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 153 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 60 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1220 gramdır. 3 yönlü hareket edebilir özelliğe sahiptir.

Ttripodun ayakları alüminyum malzemeye sahip olup hem sağlam hem de hafiftir. Tripodun fiyatı ise ortalama 1.120 TL civarındadır.

Dijimedia Esnek Tripod

Dijimedia Esnek Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 30 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 10 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 320 gramdır.

Tripodun kafası rakiplerine benzer olarak 360 derece dönebilir. Ayrıca tripodun ayakları tamamen esnek bir yapıya sahiptir. Fiyatı ise ortalama 270 TL civarındadır.

Asfal GoPro Tripod

Asfal GoPro Tripod, bluetooth ve kumandasız özelliğe sahip bir modeldir. 26 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 8 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 180 gramdır. Tripodun kafası, 360 derece dönebilir

Ayrıca tripodun ayakları tamamen esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede çekimlerinize özel olarak tripodu şekillendirebilirsiniz. Tripod GoPro kameralar için uyumludur. Ancak telefon aparatı ile telefonunuzu da takabilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 130 TL civarındadır.

Taled TR-462 Tripod

Taled TR-462 Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 157 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 56 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1250 gramdır. Tripod 3 yönlü olarak hareket edebilir. Hafif ve esnek yapısı ürünü öne çıkaran özelliklerdendir. Tripodun fiyatı ise ortalama 680 TL civarındadır.

Oem 3110 Tripod

Oem 3110 Tripod bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 102 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 35 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 420 gramdır. 360 derece dönebilen yapısı ile öne çıkar.

Tripodun fiyatı ise ortalama 135 TL civarındadır.

Sore Profesyonel Tripod

Sore Profesyonel Tripod bluetooth ve kumandalı bir modeldir. 147 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 46 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1.3 kilogramdır. Bu model de rakiplerine benzer olarak hafif malzemeden yapılması ve esnek olma özelliği ile öne çıkar. Fiyatı ise 400 TL civarındadır.

Telefona uygun tripot modelleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu ürünler içerisinden en çok hangisini beğendiniz? Listemizde olmayan ancak kendiniz bizzat kullanıp memnun olduğunuz telefon tripodu modelleri var mı acaba? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.