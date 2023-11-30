En İyi ve Kaliteli Telefon Tripodu Modelleri ve Fiyatları
En İyi ve Kaliteli Telefon Tripodu Modelleri ve Fiyatları
Telefonla fotoğraf veya video çekmek isteyenler için tripod vazgeçilmez bir aksesuardır. Tripod telefonunuzu sabit bir şekilde tutarak görüntü kalitesini artırır, titreşimi önler, uzun pozlama yapmanızı sağlar ve farklı açılardan çekim yapmanıza imkan verir. Telefon tripodu modelleri içerisinde size uygun olanı seçmek çok önemlidir.
Piyasada pek çok telefon tripodu modeli bulunmaktadır. Ancak, hepsi aynı performansı ve kaliteyi sunmaz. Bu yazımızda size en iyi telefon tripodu modellerini tanıtacağız. Bu modelleri seçerken boyut, ağırlık, taşıma kolaylığı, sabitleme sistemi, dönüş açısı, kafa tipi, malzeme kalitesi, fiyat ve garanti gibi faktörleri göz önünde bulundurduk. İşte en iyi telefon tripodu modelleri:
İkinci El Kamera / Fotoğraf Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Eğer yakın zamanda daha öncesinde kullanılmış bir kamera ya da fotoğraf makinesi satın almayı düşünüyorsanız, satın almadan önce neleri kontrol etmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz.
En Kullanışlı En İyi Telefon Tripodları
- QSF Bluetooth Tripod
- Auris Profesyonel Tripod
- Honcam TR-462 Tripod
- Xiaomi Orjinal Tripod
- Hama Star 61 Tripod
- Dijimedia Esnek Tripod
- Asfal GoPro Tripod
- Taled TR-462 Tripod
- Oem 3110 Tripod
- Sore Profesyonel Tripod
Düşük Işıkta Kaliteli Fotoğraf Çekmenin Altın Kuralları
Bulutlu bir günde veya akşamın güzel bir manzarasında kaliteli, anlamlı fotoğraflar çekebilmek fotoğrafseverlerin vazgeçilmez arzuları arasında.
QSF Bluetooth Tripod
QSF Bluetooth Tripod, telefon ve kameralar için üretilen, 360 derece dönebilen, su terazili, bluetooth ve kumandalı bir modeldir. 70 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 18,6 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise sadece 155 gramdır. Bu sayede, kolayca taşıyabilir ve istediğiniz yere götürebilirsiniz.
Tripodun kafası hem yatay hem de dikey olarak hareket edebilir. Bu sayede farklı açılardan çekim yapabilirsiniz. Tripodun üzerinde bulunan bluetooth kumanda ile telefonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 390 TL civarındadır.
Auris Profesyonel Tripod
Auris Profesyonel Tripod, bluetooth ve kumandalı bir başka modeldir. 106 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 35 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 420 gramdır. Tripodun kafası, 3 yönlü hareket edebilir.
Ayrıca tripodun ayakları kaymaz ve esnek bir yapıya sahiptir. Tripodu üzerinde bulunan bluetooth kumanda ile telefonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 200 TL civarındadır.
Honcam TR-462 Tripod
Honcam TR-462 Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 157 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 61 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1250 gramdır. Tripodun ayakları alüminyum malzemeden yapılmıştır. Bu sayede tripod hem sağlam hem de hafiftir. Fiyatı ise ortalama 700 TL civarındadır.
Xiaomi Orjinal Tripod
Xiaomi Orjinal Tripod, bluetooth ve kumandalı bir modeldir. 51 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 19 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 155 gramdır. Tripodun kafası 360 derece dönebilir.
Tripodun ayakları, silikon malzemeden yapılmıştır. Bu sayede kaymaz ve esnektir. Tripodun üzerinde bulunan bluetooth kumanda ile telefonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 600 TL civarındadır.
Hama Star 61 Tripod
Hama Star 61 Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 153 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 60 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1220 gramdır. 3 yönlü hareket edebilir özelliğe sahiptir.
Ttripodun ayakları alüminyum malzemeye sahip olup hem sağlam hem de hafiftir. Tripodun fiyatı ise ortalama 1.120 TL civarındadır.
Dijimedia Esnek Tripod
Dijimedia Esnek Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 30 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 10 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 320 gramdır.
Tripodun kafası rakiplerine benzer olarak 360 derece dönebilir. Ayrıca tripodun ayakları tamamen esnek bir yapıya sahiptir. Fiyatı ise ortalama 270 TL civarındadır.
Asfal GoPro Tripod
Asfal GoPro Tripod, bluetooth ve kumandasız özelliğe sahip bir modeldir. 26 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 8 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 180 gramdır. Tripodun kafası, 360 derece dönebilir
Ayrıca tripodun ayakları tamamen esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede çekimlerinize özel olarak tripodu şekillendirebilirsiniz. Tripod GoPro kameralar için uyumludur. Ancak telefon aparatı ile telefonunuzu da takabilirsiniz. Tripodun fiyatı ise ortalama 130 TL civarındadır.
Taled TR-462 Tripod
Taled TR-462 Tripod, bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 157 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 56 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1250 gramdır. Tripod 3 yönlü olarak hareket edebilir. Hafif ve esnek yapısı ürünü öne çıkaran özelliklerdendir. Tripodun fiyatı ise ortalama 680 TL civarındadır.
Oem 3110 Tripod
Oem 3110 Tripod bluetooth ve kumandasız bir modeldir. 102 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 35 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 420 gramdır. 360 derece dönebilen yapısı ile öne çıkar.
Tripodun fiyatı ise ortalama 135 TL civarındadır.
Sore Profesyonel Tripod
Sore Profesyonel Tripod bluetooth ve kumandalı bir modeldir. 147 cm maksimum yüksekliğe sahip olan tripod, 46 cm minimum yüksekliğe kadar katlanabilir. Ağırlığı ise 1.3 kilogramdır. Bu model de rakiplerine benzer olarak hafif malzemeden yapılması ve esnek olma özelliği ile öne çıkar. Fiyatı ise 400 TL civarındadır.
Kamerası En İyi Telefonlar - 2023
Kamerası en iyi telefonlar neler? Bu yazıda etkileyici kamera performansı ile ön plana çıkan akıllı telefon modellerini bir araya getirdik.
Telefona uygun tripot modelleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu ürünler içerisinden en çok hangisini beğendiniz? Listemizde olmayan ancak kendiniz bizzat kullanıp memnun olduğunuz telefon tripodu modelleri var mı acaba? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.
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