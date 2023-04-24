Telefondan Ses Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

Telefondan ses gelmiyor mu? Kullanımı doğrudan olumsuz yönde etkileyen sorunun düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu rehberde söz konusu problemin çözülmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık.

Bazı kullanıcılar zaman zaman akıllı telefondan ses gelmeme sorunu ile karşılaşabiliyor. Eğer siz de oldukça can sıkıcı olan problemle karşılaştıysanız aşağıda yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Telefondan Ses Gelmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Telefonun sessiz modda olmadığından emin olun.

Ses seviyesini kontrol edin.

Telefonu kapatıp açın.

Rahatsız Etmeyin modunu kapatın.

Kulaklığın takılı olmadığından emin olun.

Telefonun kılıfını çıkarın.

Hoparlörü temizleyin.

Telefonu sıfırlayın.

Teknik servisle iletişime geçin.

Yukarıda telefondan ses çıkmıyor sorunu için uygulanabilecek çeşitli yöntemler yer alıyor. Listede bulunan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Telefonun Sessiz Modda Olmadığından Emin Olun

Telefonu sessiz modda unutmuş olabilirsiniz. Sessiz moddayken telefon arandığında ses çıkmaz. Dolayısıyla cihazın ayarlar sayfasını görüntüleyin ve ardından Sesler kategorisini açın. Açılan sayfa üzerinden sessiz modun kapalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer açıksa özelliği devre dışı bırakın.

Ses Seviyesini Kontrol Edin

Cihazın ses seviyesini kontrol etmek için öncelikle ayarlar menüsünü açın. Sesler kategorisini görüntüleyin. Açılan sayfadan medya, zil sesi, alarmlar ve aramalar seçeneklerinin ses seviyelerini kontrol edin.

Telefonu Kapatıp Açın

Telefonu kapatıp açmanızı gerektiren bazı teknik sorunlar olabilir. Bu nedenle cihazın yan tarafında yer alan güç butonuna bir süre boyunca basılı tutun. Telefonu kapattıktan sonra yeniden açın.

Rahatsız Etmeyin Modunu Kapatın

Rahatsız Etmeyin modunu kapatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak telefonun ayarlar menüsüne girin ve ardından Sesler kategorisini açın. Eğer Rahatsız Etmeyin modu etkinse kapatın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Kulaklığın Takılı Olmadığından Emin Olun

Kulaklık takıldığında telefonun hoparlörü otomatik olarak devre dışı kalır. Bu sebepten dolayı hoparlörden ses gelmesi için kulaklığı çıkarın.

Telefonun Kılıfını Çıkarın

Akıllı telefonunuzda takılı olan kılıf, hoparlörden ses gelmesini engelliyor olabilir. Bu sebepten dolayı telefonun kılıfını çıkarmayı deneyin. Kılıfı çıkardıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Hoparlörü Temizleyin

Hoparlörler zaman içerisinde kirlenebilir. Dolayısıyla söz konusu problemi düzeltmek için hoparlörü temizlemeyi deneyin. Temizleme sürecinde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde hoparlöre zarar verebilirsiniz.

Telefonu Sıfırlayın

Cihazı yedekleyin.

Ayarlar sayfasını açın.

Sistem kategorisine girin.

"Sıfırla" bölümünü görüntüleyin.

Sıfırlama işlemini yapın. Verileri kaybetmemek için sıfırlama işlemini gerçekleştirmeden önce telefon yedekleme işlemini yapabilirsiniz. Yedekleme yaptıktan sonra ayarlar sayfasındaki Sistem kategorisi üzerinden Sıfırla bölümüne girebilir ve söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.

Teknik Servisle İletişime Geçin

Eğer yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak yetkili teknik servis ile iletişime geçebilirsiniz.