Telegram'da Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

Telegram kişi engelleme özelliği, kullanıcıların istenmeyen mesajlardan kurtulması için son derece önemlidir. Bu özellik sayesinde spam ya da rahatsız edici içerik gönderen kişiler kolaylıkla engellenebilir ve böylece daha güvenli bir iletişim ortamı sağlanır.

Üstelik özelliğin kullanımı çok basittir. Yalnızca birkaç adımda herhangi bir kullanıcı hızlıca engellenebilir. Peki, Telegram'da kişi nasıl engellenir? Bu rehberde pek çok kullanıcı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Telegram'da Kişi Engelleme Adımları

Telegram uygulamasını açın.

açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizle hesabınıza giriş yapın.

Engellemek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın.

Sağ üst köeşdeki dikey üç nokta simgesine dokunun.

"Kullanıcıyı engelle" seçeneğini seçin.

Açılan pencereden "kullanıcıyı engelle" seçeneğine basın.

Telegram'da Engellenen Kişilere Nasıl Bakılır?

Telegram uygulamasını açın.

Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizle hesabınıza giriş yapın.

Soldaki yatay üç çizgi simgesine dokunun.

Ayarlar menüsüne girin.

"Gizlilik ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin.

"Engellenen Kullanıcılar" bölümünü açın.

Bu zamana kadar engellediğiniz tüm hesaplar sıralanacaktır.

Telegram'da Birini Engelleyince Ne Olur?

Mesajlaşma Durur: Engellediğiniz kişi size mesaj gönderemez ve siz de ona mesaj gönderemezsiniz.

Engellediğiniz kişi size mesaj gönderemez ve siz de ona mesaj gönderemezsiniz. Profil Bilgileri Görünmez: Engellediğiniz kişi, profil fotoğrafınızı, son görülme zamanınızı ve çevrim içi durumunuzu göremez. Aynı şekilde siz de onun bu bilgilerini göremezsiniz.

Engellediğiniz kişi, profil fotoğrafınızı, son görülme zamanınızı ve çevrim içi durumunuzu göremez. Aynı şekilde siz de onun bu bilgilerini göremezsiniz. Aramalar Engellenir: Engellediğiniz kişi sizi arayamaz ve siz de onu arayamazsınız.

Engellediğiniz kişi sizi arayamaz ve siz de onu arayamazsınız. Yeni Gruplara Ekleyemez: Engellediğiniz kişi sizi herhangi bir yeni gruba ekleyemez. Aynı şekilde siz de onu yeni bir gruba ekleyemezsiniz.

Telegram'da Engelleyen Kişiye Mesaj Atılır mı?

Hayır, Telegram'da sizi engelleyen bir kişiye doğrudan mesaj atmanız mümkün değildir. Mesajlarınız karşı tarafa ulaşmaz ve herhangi bir bildirim almazsınız. Eğer engeli kaldırmak ve tekrar iletişim kurmak istiyorsanız, engelleme işlemini yapan kişinin engeli kaldırması gerekmektedir.