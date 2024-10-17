Telegram APK, WhatsApp alternatifi olarak kullanılabilecek en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri. Telegram telefonlara ücretsiz yüklenebilir.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Telegram APK, WhatsApp'tan farkı olmayan, daha güvenilir olmasıyla öne çıkan ücretsiz mesajlaşma uygulaması. Grupları, sticker'ları ile dikkat çeken güvenli anlık mesajlaşma servisi, çoklu platform desteği sunmasıyla telefon, tablet, bilgisayar, her türlü cihazda kullanılabiliyor. Hem mobil hem de masaüstü kullanıcıların favori mesajlaşma uygulamalarından Telegram Messenger, 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Basit, hızlı, güvenli ve tüm cihazlarınızla eşitlenen mesajlaşma uygulaması Telegram Google Play'de! Yukarıdaki Telegram İndir butonuna dokunarak Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Telegram APK İndir

Telegram Messenger, Android uygulama marketi üzerinde bulabileceğiniz en hızlı ve en güvenilir mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Kullanıcıların ücretsiz mesaj gönderme ve konuşma yapmalarını sağlayan binlerce uygulama olmasına rağmen, bu uygulamaların bir çoğu güvenilir olmamakla birlikte sahte uygulamalardır.

Telegram Messenger güvenebileceğiniz uygulamalardan biri olarak oldukça hızlı çalışan bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir. Android ve iOS versiyonları bulunan uygulama tamamen ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca içerisinde sizi rahatsız edecek reklamlar bulunmamaktadır. 100 kişiye kadar grup konuşmalarını destekleyen Telegram Messenger, kullanıcıların kendi aralarında toplam 1GB'a kadar olan videoları da paylaşmasına olanak sağlamaktadır.

Uygulama üzerinden göndereceğiniz tüm mesajların bulutlar üzerinde depolanması sayesinde, istediğiniz zaman istediğiniz yerden mesajlarınıza ulaşabiliyorsunuz.

Telegram Yükle

HIZLI : Telegram, insanları dünya üzerinde benzersiz, dağıtılmış veri merkezleri ağı üzerinden birbirine bağlayan piyasadaki en hızlı mesajlaşma uygulamasıdır.

: Telegram, insanları dünya üzerinde benzersiz, dağıtılmış veri merkezleri ağı üzerinden birbirine bağlayan piyasadaki en hızlı mesajlaşma uygulamasıdır. EŞİTLEME : Mesajlarınıza tüm cihazlarınızdan aynı anda erişebilirsiniz. Mesajı telefonunuzdan yazmaya başlayın ve tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan bitirin. Verilerinizi bir daha asla kaybetmeyin.

: Mesajlarınıza tüm cihazlarınızdan aynı anda erişebilirsiniz. Mesajı telefonunuzdan yazmaya başlayın ve tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan bitirin. Verilerinizi bir daha asla kaybetmeyin. SINIRSIZ : Medya ve dosyaları, tür ve boyutlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama olmadan gönderebilirsiniz. Sohbet geçmişinizin tamamı cihazınızda depolanmaya ihtiyaç duymaz ve ihtiyacınız olduğu sürece Telegram bulutunda güvenli bir şekilde saklanır.

: Medya ve dosyaları, tür ve boyutlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama olmadan gönderebilirsiniz. Sohbet geçmişinizin tamamı cihazınızda depolanmaya ihtiyaç duymaz ve ihtiyacınız olduğu sürece Telegram bulutunda güvenli bir şekilde saklanır. GÜVENLİ : Kullanım kolaylığıyla birlikte en iyi güvenliği sağlamayı misyonumuz haline getirdik. Telegram’daki sohbetler, gruplar, medya vb. dahil olmak üzere her şey 256 bit simetrik AES şifrelemesi, 2048 bit RSA şifrelemesi ve Diffie – Hellman güvenli anahtar değişimi kombinasyonu kullanılarak şifrelenir.

: Kullanım kolaylığıyla birlikte en iyi güvenliği sağlamayı misyonumuz haline getirdik. Telegram’daki sohbetler, gruplar, medya vb. dahil olmak üzere her şey 256 bit simetrik AES şifrelemesi, 2048 bit RSA şifrelemesi ve Diffie – Hellman güvenli anahtar değişimi kombinasyonu kullanılarak şifrelenir. GÜÇLÜ : 200.000 üyeye kadar grup sohbetleri oluşturabilir; büyük videoları, her tür belgeyi (.DOC, .MP3, .ZIP vb.) paylaşabilir ve hatta belirli görevler için botlar ayarlayabilirsiniz. Çevrimiçi toplulukları barındırmak ve ekip çalışmasını koordine etmek için mükemmel bir araçtır.

: 200.000 üyeye kadar grup sohbetleri oluşturabilir; büyük videoları, her tür belgeyi (.DOC, .MP3, .ZIP vb.) paylaşabilir ve hatta belirli görevler için botlar ayarlayabilirsiniz. Çevrimiçi toplulukları barındırmak ve ekip çalışmasını koordine etmek için mükemmel bir araçtır. GÜVENİLİR : Mesajlarınızı mümkün olan en az veriyle iletmek için tasarlanan Telegram şimdiye kadar yapılmış en güvenilir mesajlaşma sistemidir. En zayıf mobil bağlantılarda bile çalışır.

: Mesajlarınızı mümkün olan en az veriyle iletmek için tasarlanan Telegram şimdiye kadar yapılmış en güvenilir mesajlaşma sistemidir. En zayıf mobil bağlantılarda bile çalışır. EĞLENCELİ : Telegram, güçlü fotoğraf ve video düzenleme araçlarına ve tüm ifade ihtiyaçlarınızı karşılamak için açık bir çıkartma/GIF platformuna sahiptir.

: Telegram, güçlü fotoğraf ve video düzenleme araçlarına ve tüm ifade ihtiyaçlarınızı karşılamak için açık bir çıkartma/GIF platformuna sahiptir. BASİT : Eşi görülmemiş bir dizi özellik sunarken, arayüzü temiz tutmak için büyük özen gösteriyoruz. Minimalist tasarımı ile Telegram yalın ve kolay kullanıma sahiptir.

: Eşi görülmemiş bir dizi özellik sunarken, arayüzü temiz tutmak için büyük özen gösteriyoruz. Minimalist tasarımı ile Telegram yalın ve kolay kullanıma sahiptir. GİZLİ: Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve üçüncü tarafların verilerinize asla erişmesine izin vermiyoruz.

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