Telegram Premium Duyuruldu: İşte Avantajları ve Türkiye Fiyatı
Telegram Premium nihayet resmî olarak duyuruldu. İşte hizmetin Premium abonelerine sağlayacağı avantajlar ve Türkiye fiyatı!
Telegram, 2022'de dünya çapında en çok indirilen uygulamalardan biri oldu ve şu anda 700 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip. Uygulama şu ana dek kazanç noktasında kullanıcı üzerinden herhangi bir gelir elde etmeyi tercih etmedi ancak bu durum artık değişiyor. Telegram'ın Premium hizmeti bugün resmî olarak duyuruldu.
Bugün itibari ile Telegram Premium hizmetini resmî olarak duyuran ve kullanıma sunan Telegram ekibi, yeni Premium hizmetinin avantajlarını ve Türkiye fiyatını da kullanıcılarla paylaştı.
Kullanıcılar Telegram Premium'a abone olarak, iki kat sınırların, 4 GB dosya yüklemenin, daha hızlı indirmenin, özel çıkartmalar ve tepkilerin, gelişmiş sohbet yönetiminin ve çok daha fazlasının kilidini açabilecek. Aynı zamanda, kullanıcıların yaklaşık on yıldır beklediği ve güvendiği mevcut tüm özellikler ücretsiz kalmaya devam edecek. Ayrıca Premium olmayan kullanıcılar Premium'un bazı avantajlarından yararlanabilecekler. Örneğin, ekstra büyük belgeleri indirme ve Premium kullanıcılar tarafından gönderilen çıkartmaları görüntüleme ve ayrıca bir mesaja zaten eklenmiş olan Premium tepkilerdeki sayaçları artırmak için dokunma gibi.
Telegram Premium Avantajları
- 4 GB yüklemeler
- Daha hızlı indirmeler
- İki katı sınırlar
- Sesten metne dönüştürme
- Benzersiz çıkartmalar
- Benzersiz tepkiler
- Sohbet yönetimi
- Hareketli profil resimleri
- Premium rozetler
- Premium uygulama simgeleri
- Reklamsız kullanım
Telegram Premium Türkiye Fiyatı
Tüm bunların yanı sıra Telegram Premium'un Türkiye fiyatı da açıklandı. Bugünden itibaren Telegram Premium'a 94,99 TL'lik fiyatla abone olabilirsiniz.
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