Telegram Premium Duyuruldu: İşte Avantajları ve Türkiye Fiyatı

Telegram, 2022'de dünya çapında en çok indirilen uygulamalardan biri oldu ve şu anda 700 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip. Uygulama şu ana dek kazanç noktasında kullanıcı üzerinden herhangi bir gelir elde etmeyi tercih etmedi ancak bu durum artık değişiyor. Telegram'ın Premium hizmeti bugün resmî olarak duyuruldu.

Bugün itibari ile Telegram Premium hizmetini resmî olarak duyuran ve kullanıma sunan Telegram ekibi, yeni Premium hizmetinin avantajlarını ve Türkiye fiyatını da kullanıcılarla paylaştı.

Kullanıcılar Telegram Premium'a abone olarak, iki kat sınırların, 4 GB dosya yüklemenin, daha hızlı indirmenin, özel çıkartmalar ve tepkilerin, gelişmiş sohbet yönetiminin ve çok daha fazlasının kilidini açabilecek. Aynı zamanda, kullanıcıların yaklaşık on yıldır beklediği ve güvendiği mevcut tüm özellikler ücretsiz kalmaya devam edecek. Ayrıca Premium olmayan kullanıcılar Premium'un bazı avantajlarından yararlanabilecekler. Örneğin, ekstra büyük belgeleri indirme ve Premium kullanıcılar tarafından gönderilen çıkartmaları görüntüleme ve ayrıca bir mesaja zaten eklenmiş olan Premium tepkilerdeki sayaçları artırmak için dokunma gibi.

Telegram Premium Avantajları

4 GB yüklemeler

Daha hızlı indirmeler

İki katı sınırlar

Sesten metne dönüştürme

Benzersiz çıkartmalar

Benzersiz tepkiler

Sohbet yönetimi

Hareketli profil resimleri

Premium rozetler

Premium uygulama simgeleri

Reklamsız kullanım

Telegram Premium Türkiye Fiyatı

Tüm bunların yanı sıra Telegram Premium'un Türkiye fiyatı da açıklandı. Bugünden itibaren Telegram Premium'a 94,99 TL'lik fiyatla abone olabilirsiniz.