En Başarılı Netflix Komedi Filmleri - 2022

Netflix, komedi filmleri izlemek isteyen kişiler için muhteşem bir platform çünkü popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesinde komedi türünde birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Bu yazıda sık sık kahkaha atmanızı sağlayacak yapımları bir arada topladık.

Komedi, en popüler film türlerinden bir tanesi çünkü çok sayıda insan, gün içerisinde yaşadığı stresten ötürü komedi türünde yapımlar izlemeyi tercih ediyor. Peki, dijital yayın platformunda bulunan komedi türündeki en başarılı yapımlar neler?

En İyi Netflix Komedi Filmleri Listesi

The Hangover

Ted

The Dictator

The Incredible Jessica James

Bad Trip

Between Two Ferns: The Movie

I Care a Lot

Murder Mystery

Good on Paper

The Mitchells vs the Machines

Wine Country

The Bronze

Yukarıda birbirinden başarılı komedi filmleri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Hangover

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ve dahası

Las Vegas'ta bir bekarlığa veda gecesinde damat kaybolur. Damadın üç arkadaşı ise damadı bulmak için komedi dolu bir maceraya atılır. 2009 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Todd Phillips üstlendi.

35 milyon dolar bütçe ile çekilen The Hangover (Felekten Bir Gece), 465 milyon dolardan fazla gelir elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. Birçok ödüle layık görülen Felekten Bir Gece, 1 saat 39 dakika uzunluğunda.

2. Ted

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane ve dahası

John Bennett, çocukluğunda oyuncak ayısının canlanmasını diler. Bennett'in bu dileği gerçekleşir ve Ted ismini verdiği oyuncak ayısı canlanır. Bennett'in Ted ya da kız arkadaşı Lori arasında bir karar vermesi gerekir.

Yönetmenliğini Seth MacFarlane'in üstlendiği film, 549 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Başarılı film 1 saat 46 dakika uzunluğunda.

3. The Dictator

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley

2012 yılında vizyona giren Wadiya Cumhuriyeti diktatörü olan General Aladeen’in hikâyesini konu alıyor. 65 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 176 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 1 saat 24 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Larry Charles üstlendi.

4. The Incredible Jessica James

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Jessica Williams, Chris O'Dowd, LaKeith Stanfield ve dahası

2017 yılında popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan The Incredible Jessica James isimli yapımda bir oyun yazarı, uygulama tasarımcısıyla tanışır. Yönetmenliğini ve senaristliğini James C. Strouse'un üstlendiği film 1 saat 23 dakika uzunluğunda.

5. Bad Trip

IMDb Puanı: 6,5

Oyuncular: Eric André, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish ve dahası

2021 yapımı Bad Trip (Şaka Peşinde), insanlara çeşitli şakalar yapan iki arkadaşın maceralarını anlatıyor. 1 saat 26 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Kitao Sakurai üstlendi.

6. Between Two Ferns: The Movie

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Zach Galifianakis, Matthew McConaughey, Rekha Shankar ve dahası

Talk show programı için görüşebileceği ünlü kişiler bulmak üzere yollara düşen Zach Galifianakis'in hikâyesini konu alıyor. 1 saat 22 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott Aukerman üstlendi.

7. I Care a Lot

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve dahası

2020 ypaımı I Care a Lot, yasal vasi hizmeti veren ve yaşlı insanları dolandırarak zorla huzurevine götüren Marla Grayson isimli bir kadının hikâyesini anlatıyor. 1 saat 59 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini J Blakeson üstlendi.

8. Murder Mystery

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans ve dahası

2019 yapımı Murder Mystery isimli yapımda tatile çıkan polis ve kuaför karısı, bir milyarderin yatında meydana gelen cinayeti çözmeye çalışır. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Kyle Newacheck yaptı.

9. Good on Paper

IMDb Puanı: 5,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Iliza Shlesinger, Britney Young, Christopher Nicholas Smith ve dahası

Nazik ve başarılı adam ile tanışan bir stand-up komedyeninin hikâyesini konu alıyor. 2021 yapımı Good on Paper (Kimsin Sen?) isimli yapımın yönetmenliğini Kimmy Gatewood üstlendi. Başarılı film 1 saat 34 dakika uzunluğunda.

10. The Mitchells vs the Machines

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph ve dahası

Bir aile, yolculuk esnasındayken robotlar ile insanlar arasında savaş meydana gelir. Aile, insanlığı kurtarmak için komedi dolu maceraya adım atar. 1 saat 54 dakika uzunluğundaki The Mitchells vs the Machines (Ailem Robotlara Karşı) isimli animasyon filmi 2021 yılında çıktı.

11. Wine Country

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Rudolph, Ana Gasteyer ve dahası

Yönetmenliğini Amy Poehler'in üstlendiği Wine Country (Tatsız Tatil), bir doğum günü partisi için bir araya gelen eski arkadaşların komedi dolu hikâyesini anlatıyor. 1 saat 43 dakika uzunluğundaki yapımın senaristliğini Emily Spivey ve Liz Cackowski üstlendi.

12. The Bronze

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Melissa Rauch, Gary Cole, Thomas Middleditch ve dahası

Bronz madalyasına sahip olan olimpik jimnastikçi Hope Annabelle Greggory, bir sporcuyu eğitmeye başlar. Yönetmenliğini Bryan Buckley'in üstlendiği The Bronze isimli yapımın senaristliğini Melissa Rauch ve Winston Rauch yaptı. 2015 yapımı film 1 saat 40 dakika uzunluğunda.

