Telifsiz Mükemmel Videolar Bulabileceğiniz 3 Yer

Telif hakları, herhangi olguyu meydana getiren kişinin elde ettiği yasal haklardır. Telif hakkı; herhangi bir eser, düşünce, metin, fotoğraf veyahut video için alınabilir. Oluşturduğunuz eserin telif hakkını almanız halinde, eserin izniniz dışında kullanılmasında yasalar size destek çıkmaktadır. Eserin telif hakkını almamanız halinde ise yasalar, eserinizin izniniz dışında kullanılma durumunda yardım edememektedir.

Telif hakları, eser ve fikrinizin çalınmasını önlemek için çok önemli bir etkendir. Telif hakkı olan eserleri kullanmak istediğinizde, önünüze birtakım engellerin çıkması kaçınılmazdır. Bu durumda yapabilecekleriniz kısıtlıdır. Telif hakkı olan eseri kullanamazsınız, fakat telif hakkı olan eserin benzeri bir telifsiz eseri kullanabilirsiniz.

Bu yazıda, telif hakkı bulunmayan, kullanımı ücretsiz, atıf gerektirmeyen videoları elde etmeniz için üç yeri öğreneceksiniz.

Stampede.it, hem kişisel hem de ticari amaçlar için ücretsiz olarak hem video hem de ses kaynaklarına ulaşabileceğiniz bir internet sitedir. Kahve, yağmur, rüzgar, okyanus, yaprak ve benzeri seslere ve videolara bu siteden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. İndirmek istediğiniz ses ve video için hemen sağ alt köşedeki “Download audio/video assets” butonuna tıklamalı, önünüze gelen pencerede e-mail adresinizi uygun kutuya yerleştirmeli ve hemen altındaki “Continue” butonuna tıklamalısınız. Bir sonraki adımda, ülkenizi seçip tekrardan “Continue” butonuna tıklamalısınız. Son olarak “Complete” butonuna tıklamalı ve e-mail adresinizi kontrol etmelisiniz.

Telif hakkı olmayan fotoğraf ve videoları ücretsiz olarak temin edebilmeniz için mutlaka uğramak isteyeceğiniz yerlerden biri de şüphesiz ki Pixabay’dır. Pixabay içerik bakımından çok büyük bir internet sitesidir ve Türkçe dil desteği de bulunmaktadır.

Pixabay’ı yalnızca telifsiz vektörler, telifsiz fotoğraflar ve telifsiz videolar indirmek için değil, telifsiz illüstrasyonlar indirmek için de kullanabilirsiniz. Sitedeki fotoğraf ve videolar, kullanıcılar tarafından site yönetiminin onayıyla paylaşılmaktadır. Kendinize bir hesap oluşturduktan sonra Pixabay’ın kalite standartlarına uygun fotoğraf paylaşımlarına başlayabilirsiniz.

Pexels, Pixabay’ın alternatifi olabilecek seviyede bir internet sitesidir. Pexels de Pixabay gibi Türkçe dil desteği vermektedir. Pexels’de de Pixabay’da olduğu gibi ücretsiz fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Videoların çoğu on saniyeyle iki dakika arasında değişiklik göstermektedir. Yol fotoğraflarından ve videolarından kahve fotoğraflarına ve videolarına kadar ücretsiz, telif hakkı gerektirmeyen video ve fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Bonus: YouTube ve Vimeo

Arama filtrelemelerinde, Creative Commons’u seçmeniz halinde, anahtar kelimenizle eşleşen videolara erişebilirsiniz. Fakat YouTube ve Vimeo’yu kullanmadan önce dikkat kesilmeniz gereken bir husus var. YouTube ve Vimeo’ya yüklenen ve Creative Commons olarak işaretlenen videolar, kullanıcılar tarafından yanlışlıkla seçilmiş olabilir ve bu videoları kullanmanız, gelecekte sizin için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

YouTube ve Vimeo kullanımında, videonun telif hakkının olmadığından emin olmak için ekstradan çaba sarf etmelisiniz.

Sizin Kaynağınız Nedir?

Bu listedekilerin dışında, sizin kullandığınız ücretsiz ve kaliteli video kaynaklarını yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.