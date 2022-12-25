Tencent Gaming Buddy Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Tencent Gaming Buddy açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtı, popüler Android emülatör hizmetinde can sıkıcı sorunla karşı karşıya kalan çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Tencent Gaming Buddy isimli Android emülatörünün ismi 2019 yılında GameLoop şeklinde değiştirildi. Günümüzde dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen program üzerinden mobil platformlar için geliştirilen çeşitli oyunlar bilgisayar üzerinden oynanabiliyor.

En iyi Android emülatörleri arasında yer alan GameLoop'ta bazen bazı problemler ile karşılaşılabiliyor. Can sıkıcı sorunla karşılaşan kullanıcılar, GameLoop açılmıyor, ne yapmalıyım sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda sorunu düzeltebilecek yöntemleri açıkladık.

Tencent Gaming Buddy Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Programı Görev Yöneticisi ile sonlandırın.

Programı yönetici olarak çalıştırın.

Tarih ve saati ayarlayın.

Sistemdeki bozuk dosyaları onarın.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

DNS önbelleğini temizleyin.

İşletim sistemini güncelleyin.

Tencent Gaming Buddy'i silip yeniden yükleyin.

Yukarıda GameLoop açılmıyor sorununun düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemleri bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Programı Görev Yöneticisi ile Sonlandırın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacaktır.

İşlemler sekmesini görüntüleyin.

Tencent Gaming Buddy'i veya GameLoop'u bulun.

Programa sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Dünyanın en popüler emülatör hizmetlerinden biri olan GameLoop'un açılmaması hâlinde ilk olarak Görev Yöneticisi üzerinden sonlandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görev Yöneticisi'ni açmak için ister Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanabilir isterseniz görev çubuğuna sağ tıklayarak hizmetin üzerine tıklayabilirsiniz.

Görev Yöneticisi'ni açtıktan sonra İşlemler sekmesini görüntülemeniz gerekiyor. Bu bölümden Tencent Gaming Buddy ya da GameLoop isimli programı bulun ve ardından üzerine sağ tıklayın. "Görevi sonlandır" seçeneğini seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Programı Yönetici Olarak Çalıştırın

Görev Yöneticisi üzerinden sonlandırma işlemi yaptıktan sonra programı yönetici olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için program simgesinin üzerine sağ tıklamanız ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Ardından açılan pencere üzerinden işlemi onaylayın.

Tarih ve Saati Ayarlayın

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Zaman ve Dil" kategorisine girin.

"Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğini etkinleştirin.

Yanlış olarak ayarlanan tarih ve saat, bilgisayarda yüklü olan bazı programların düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü bu bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol edin. İlk olarak Windows + I kısayolu ile ayarlar penceresini görüntüleyin.

Ayarlar penceresinde yer alan "Zaman ve Dil" kategorisine girin. Daha sonra "Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğini aktif hâle getirin. Bunun ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Sistemdeki Bozuk Dosyaları Onarın

Görev çubuğundaki arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa cmd yazın.

Komut İstemini'ni açın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

PC'nizde bulunan bazı dosyalar zarar görmüş olabilir. Eğer problemin kaynağı zarar görmüş dosyalar ise onarma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Windows işletim sisteminde bozuk sistem dosyalarını onarabilen bir araç mevcut.

Öncelikle görev çubuğunda yer alan arama butonuna tıklayın ve kutucuğa cmd yazın. Arama sonuçlarından Komut İstemi'ne tıklayın. Açılan pencerede bulunan komut satırına sfc /scannow yazın ve ardından Enter tuşuna basın.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan bazı programlar, popüler emülatörün açılmamasına yol açıyor olabilir. Bu nedenden dolayı Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları tespit edin ve sonlandırın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

DNS Önbelleğini Temizleyin

Komut İstemi'ni çalıştırın.

Komut satırına ipconfig/flushdns yazın.

Enter'a basın.

Sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler arasında DNS önbelleğini temizlemek de yer alıyor. Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak Komut İstemini'ni açmanız ve ardından ipconfig/flushdns yazıp Enter tuşuna basmanız gerekiyor.

İşletim Sistemini Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Güncel olmayan işletim sistemi, bilgisayarda karşılaşılan bazı can sıkıcı sorunların kaynağı olabilir. Bu nedenle güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Windows + I kısayolunu kullanarak ayarları açın. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin ve ardından "Güncelleştirmeleri denetle" seçeneğini seçin.

Tencent Gaming Buddy'i Silip Yeniden Yükleyin

Görev çubuğundaki arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa Denetim Masası yazıp hizmeti açın.

"Program kaldır" bölümünü görüntüleyin.

Programı bulup üzerine sağ tıklayın.

"Kaldır" seçeneğini seçin.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa ve problem hâlâ devam ediyorsa söz konusu emülatör programını silip yeniden yükleyin. Yeniden yükleme işlemini yaptıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda Tencent Gaming Buddy açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden bilgisayar kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bazı konsol oyunlarını bilgisayar üzerinden oynayabilmenize imkân tanıyan hizmetlerin neler olduğunu merak ediyorsanız Windows için en iyi konsol emülatörleri listesine göz atabilirsiniz.