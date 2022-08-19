Windows için En İyi Konsol Emülatörleri

Konsol emülatörleri, Windows işletim sistemine sahip bilgisayar üzerinden konsol oyunlarını oynayabilmenize imkân tanır. Bu yazıda dünya genelinde çok popüler olan başarılı emülatörleri bir arada topladık. Hazırladığımız yazıya göz atarak bu emülatörlerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Eski oyunların tadı damağınızda kaldıysa ve evinizde bu oyunları oynayabileceğiniz bir konsol yoksa başvurabileceğiniz en başarılı çözüm yollarından biri konsol emülatörleridir. Bu emülatörler sayesinde bilgisayar üzerinden tüm oyun klasiklerini oynamanız mümkün.

80'li ve 90'lı yılların çocukluğunu yaşadıysanız veya video oyun tarihine merakınız varsa bu yazılımlar sayesinde imkansızlıkları aşıp tüm eski oyun kütüphanelerine ulaşabiliyorsunuz. Oyunların bir eğlence aracından çok bir kültür hazinesi olduğunu düşünüyorsanız oyun klasiklerin dünyasına ilk adımı atmış bulunuyorsunuz.

Emülatör indirmeye karar verdiyseniz baştan sizi bir konuda uyarmak istiyorum: Hiçbirinde kurulu oyun bulmanız mümkün olmayacaktır. Emülatörünüz için oyun arıyorsanız CoolROM ve EMUPARADISE gibi web hizmetleri size devasa bir oyun arşivi sunuyor. Nitekim, bu konu hakkında yasal bir uyarı da yapmamız gerkiyor.

Dijital olarak kopyasına sahip olma hakkınız olmayan bir oyun oynuyorsanız telif hakkı yasasına aykırı davranıyor olabilirsiniz. Bu nedenle izinsiz oyun indirme işlemi izinsiz gerçekleşiyorsa kullanım sırasında yaşayabileceğiniz hukuk problemleri mevcuttur.

En iyi Konsol Emülatörleri Listesi

PCSX2 (PlayStation 2)

ePSXe (PlayStation 1)

FCEUX (NES)

ZSNES (Super Nintendo)

Project64 (Nintendo 64)

Dolphin (GameCube / Wii)

PCSX2 (PlayStation 2)

Piyasaya sürüldüğü dönemde oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaşan PlayStation 2 bu zamana kadar yaklaşık olarak 150 milyon sattı. Çoğu oyuncunun gönlünde taht kuran PlayStation 2'de birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. PS2 oyunlarını Windows işletim sistemine sahip bilgisayarda oynamak istiyor olabilirsiniz.

En popüler emülatörlerden biri olan PCSX2 sayesinde bilgisayarınızda PS2 oyunlarını oynayabilirsiniz. Emülatörün kullanımı çok kolaydır. Bu sayede herhangi bir zorluk ile karşılaşmadan söz konusu yazılımı kullanabilirsiniz.

ePSXe (PlayStation 1)

ePSXe, ilk PlayStation konsolu için geliştirilen oyunları oynayabilmenize olanak tanıyan başarılı bir yazılımdır. Bu emülatör sayesinde PS1'e çıkan yapımları bilgisayarınız üzerinden çok kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyunlarda ister klavye ve mouse isterseniz kontrolcü kullanabilirsiniz.

FCEUX (NES)

Bir dönemin en çok satan konsollarından biri olan Nintendo Entertainment System (NES) için geliştirilen oyunları oynayabilmek isteyen kişiler için FCEUX isimli çok başarılı bir emülatör mevcut. Mario, Zelda ve Final Fantasy gibi klasik yapımları oynayarak nostalji yapabilirsiniz.

ZSNES (Super Nintendo)

Super Nintendo için geliştirilen video oyunlarını bilgisayar üzerinden oynayabilmenizi sağlayan bir emülatör de mevcut. Dünya çapında çok popüler bir yazılım olan ZSNES, söz konusu konsolun oyunlarını PC'de oynayabilmenize olanak tanır. Yazılımın kullanımı çok basittir.

Project64 (Nintendo 64)

Tarihin en iyi konsollarından bir tanesi olan Nintendo 64, özellikle The Lgend of Zelda ve Super Mario oyunları ile biliniyor. İnternetteki en popüler emülatörlerden bir tanesi olan Project64 sayesinde Nintendo 64 konsoluna çıkan yapımları PC üzerinden oynayabilmeniz mümkün.

Dolphin (GameCube / Wii)

Dolphin, uzun yıllar önce piyasaya sürülen iki farklı Nintendo konsolundaki yapımları çalıştırabilen bir diğer başarılı emülatördür. Bu konsollar GameCube ve Wii'dir. Bu konsollar için zamanında çok keyifli oyunlar geliştirilmişti. Bu oyunlar sayesinde bilgisayarda nostalji yaşayabilirsiniz.

Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı altı konsol emülatörünü sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayırca en iyi Android emülatörleri listesine göz atabilirsiniz.