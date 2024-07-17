The Platform 2 Filmi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Çok uzun bir süredir merak içerisinde beklenen The Platform 2 filmi konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan yapım neler sunacak?

Geçtiğimiz yıl yapılan duyuru ile beraber yeni The Platform filminin geleceği belli olmuştu. 11 Temmuz'da paylaşılan The Platform 2 fragmanı ise heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı. Bu rehberde korku, bilim kurgu ve gerilim türlerindeki filme dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

The Platform 2 Filmi Konusu

The Platform 2, özgürce yemek yemenin mümkün olduğu günleri mumla aratan bir ortamda geçiyor. Yanlış tabaktan yemenin cezasının ölüm olduğu binada insanlar acımasız beslenme sistemine karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gizemli bir kişi Platform'da kendi düzenini kurarken bu mücadeleye yeni biri daha dahil oluyor.

İnsanların huzur içinde yaşamasını sağlayan kuralların askıya alınıp yeni sınırların çizildiği Platform'da herkesin tek bir amacı var: Hayatını kurtarmak. Peki, bir insan hayatı söz konusu olduğunda neleri göz alabilir?

The Platform 2 Türkçe Alt Yazılı Fragman

The Platform 2 Filmi Oyuncuları

Natalia Tena

Hovik Keuchkerian

Óscar Jaenada

Milena Smit

Bastien Ughetto

Tadashi Ito

Yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın yaptığı filmin senaristliğini David Desola, Galder Gaztelu-Urrutia ve Egoitz Moreno üstlendi. The Platform 2 oyuncu kadrosu arasında Natalia Tena, Hovik Keuchkerian, Óscar Jaenada, Milena Smit ve daha birçok isim bulunuyor.

Hovik Keuchkerian daha önce 2017-2021 yılları arasında yayınlanan La Casa De Papel, 2020 yılında vizyona giren gerilim filmi Antidisturbios ve 2023 yılında izleyiciler ile buluşan Un Amor dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Milena Smit ise bu zamana kadar 2021 yılında vizyona giren Madres Paralelas (Paralel Anneler), 2023 yapımı Tin & Tina, 2022 yılında izleyiciler ile buluşan dram filmi Libélulas ve daha birçok yapımda yer aldı.

The Platform 2 Filmi Yayın Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix filmleri arasında yerini almaya hazırlanan The Platform 2 isimli yapım 4 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak.

The Platform 2 Nasıl İzlenir?

The Platform 2 filmi Netflix üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Dolayısıyla yeni filmi izleyebilmek için Netflix aboneliği gerekecek. Bu abonelik ile dijital yayın hizmetinin kütüphanesinde yer alan içerikleri izleyebilirsiniz.

Netflix'in yeni filmi The Platform 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önceki film gibi başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.