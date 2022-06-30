IMDb Puanı En Yüksek Netflix Filmleri - Güncel Liste 2022

1997 Yılından beri hayatımızda olan platform milyonlarca izleyiciyi kendisinde barındırıyor ve her geçen gün binlerce izleyiciyi daha kendine katıyor. Netflix bir taraftan en çok izlenen filmleri platformun içine katarken diğer yandan kendi yapımı olan dizi ve filmleride izleyicilere sunuyor. Sizler için IMDb puanı yüksek Netflix filmlerini bir araya derledik. Bunlar hangileri? Gelin birlikte bakalım.

IMDb Puanı En Yüksek Netflix Filmleri Neler?

Dünyanın en çok film, dizi ve belgesel izleme platformlarından olan Netflix kendi bünyesine artık oyunları kattığınıda yakın zamanda duyurmuştu. Peki bu platformun çektiği en iyi filmler hangileri? IMDb Puanı en yüksek Netflix filmlerini aşağıda sıralı bir şekilde bulabilirsiniz.

Roma

The Ballad of Buster Scruggs

Polar

Soluksuz

Okja

#Alive

Bird Box

The Ritual

Extraction

Red Notice

Roma

1970'li Yıllarda geçen film bir ailenin evinde bulunan temizlikçi kadın Cleo'nun hikayesini anlatmaktadır. İş için gitmesi gerektiğini söyleyen Antonio evden uzaklaşır bu sırada Cleo, evin hanımı Sofia'ya destek olması ve bir yandan da evin işleri ile ilgilenmesi gerekir. Evin hizmetçisi olan kadın, gönlünü Fermin isimli bir kadına kaptırır ve bu ilişkinin iyiye gitmemesine rağmen iki kadın siyasi kargaşanın olduğu ortamda birbirine sahip çıkmaktadır.

IMDb Puanı: 7.7

Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey

Tür: Dram

The Ballad of Buster Scruggs

Bir vahşi batı hikayesi olan filmde, altı farklı hikaye anlatılmaktadır. İlk hikayede bir kanunsuz para ödülü karşılığından aranmaktadır. Birçok maceranın bulunduğu filmde, soyguncu bir genç kovboydan tutun bir grup kelle avcısınına kadar derlenen hikayeler anlatılmaktadır.

IMDb Puanı: 7.3

Oyuncular: Tim Blake Nelson, Willie Watson, Clancy Brown

Tür: Dram, komedi, müzikal

Polar

Gizli bir örgütün ajanı olan Duncan, 50 yaşına kadar hayatta kalmayı başarabilirse emekli olmak ve 8 milyon dolar tazminat almak ile ödüllendirilir. 50 Yaşına ayak basarken son bir görevi istemeyerekte olsa kabul eder bu görev aslında onun 8 milyon dolarlık tazminatı almaması için verilmiştir. Örgütün lideri emekli olacak her üyeyi öldürterek parayı örgütün kasasına aktarmaktadır.

IMDb Puanı: 6.3

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick

Tür: Aksiyon, gerilim

Restless

Bir polisin işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışırken görgü tanığı olduğunun bilincindedir. Görgü tanığı polisi tehdit etmeye çalışınca ortam gerilecektir.Gerilim dolu anlar yaşatan film baş rolün annesinin ölümü ve cenazesi ile uğraşırken olaylar çok daha ciddileşiyor. Uzun soluklu bir metraj izleyicileri beklemektedir.

IMDb Puanı: 5.8

Oyuncular: Franck Gastambide, Simon Abkarian, Michaël Abiteboul

Tür: Aksiyon, Macera

Okja

Kore sinemasına merak duyuyorsanız bu film size göre diyebilirim. Güney Kore dağlarından büyüyen Mija, Okja isimli tatlı bir canavar ile dost olmuştur. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Mija'nın sevimli dostu Okja'ya zarar vermek isteyen insanlar peşine düşer. Üzerinde deneyler yapılmak istenen Okja yakalanır ve New York'a gönderilir. Sevimli dostunu kurtarmak için Mija çeşitli mücadelelere girer.

IMDb Puanı: 7.3

Oyuncular: Tilda Swinton, Paul Dano, Seo-hyun Ahn

Tür: Aksiyon, macera, drama

#Alive

Güney Kore filmleri arasında yerini alan diğer filmimiz: #Alive. Zombi filmleri arasında yer bulan film, başrolün bir gün arkadaşları tarafından aranması ve televizyonu açmasını istemesiyle başlamaktadır. İnsanların birbirlerini yemesi ve devletin kontrolü sağlayamadığı söylenmektedir. Başrol Joon-Woo ailesine ulaşmaya çalışır ve zombiler arasında hayatta kalmaya çalışır.

IMDb Puanı: 6.3

Oyuncular: Yoo Ah-in, Park Shin-hye

Tür: Aksiyon, drama, korku

Bird Box

Dünya nüfusunun büyük bir kısmının intiharına sebeb olan gizemli bir güç vardır. Bir kadının iki çocuğuyla birlikte hayatta kalabilmeyi ve iki günlük zorunlu bir yolculuğunu anlatmaktadır. Malorie, iki çocuğuyla birlikte hayatta kalabilmeyi başarmış ancak devam etmek için yolculuğa çıkması gerekir.

IMDb Puanı: 6.6

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich

Tür: Dram, korku ve bilimkurgu

The Ritual

Ormanda gezen dört arkadaşın her yaptığını takip eden kadim bir bela vardır. İskandinavya'nın balta girmemiş ormanlarında yürüyüşe çıkan arkadaş grubu, yakın bir arkadaşlarının ölümü üzerine bir araya gelmiştir. Senaristinin Joe Barton olduğu filmi David Bruckner yönetmektedir.

IMDb Puanı: 6.3

Oyuncular: Rafe Spall, Arsher Ali, Robert James-Collier

Tür: Korku, gizem ve gerilim

Extraction

Uyuşturucu, silah satıcıları ve kaçakcılarının bulunduğu bir dünyada Tyler, hintli bir çocuğun kaçırılıması üzerine çocuğun babası tarafından oğlunun kurtarılması için kiralanır. Sorunlu bir adam olan Tyler Rake çocuğu kurtarmak için her şeyi göze alır.

IMDb Puanı: 6.7

Oyuncular: Chris Hemsworth, Bryon Lerum, Ryder Lerum

Tür: Aksiyon ve gerilim

Red Notice

Kırmızı bir bülten Interpol tarafından yayınlanır, yayınlanan uyarı dünyanın en çok aranan insanlarını yakalamak üzeredir. FBI'ın en iyi uzmanlarından olan John Hartley dünyanın en çok aranan hırsızlarını bulmaya çalışır ve FBI'ın en iyi uzmanlarından biri ve iki suçlu bir araya gelince ortalık karışık bir hal alır.

IMDb Puanı: 6.3

Oyuncular: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot

Tür: Aksiyon, komedi ve gerilim

Bu içeriğimizde IMDb Puanı en yüksek Netflix filmlerini inceledik. Sizler bu listede hangi filmlerin yer almasını isterdiniz? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.