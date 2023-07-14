Threads Link (Bağlantı) Kopyalama Nasıl Yapılır?

Threads, bağlantı kopyalama işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Böylece sosyal medya kullanıcıları istediği gönderinin ve hesabın bağlantısını hızlıca kopyalayabiliyor. Peki, uygulamada söz konusu işlem için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde popüler sosyal medya hizmeti Threads'te gönderi ve hesap bağlantısının nasıl kopyalandığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak Threads link kopyalama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Threads Bağlantı Kopyalama Adımları

Threads'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Gönderiyi görüntüleyin.

Paylaş simgesine basın.

"Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin.

Threads'te video indirme işlemi için ilk olarak söz konusu gönderi bağlantısının kopyalanması gerekiyor. Bu nedenden dolayı uygulama üzerinden paylaşılan videoları indirmek isteyen pek çok kişi, bağlantının nasıl kopyalandığını merak ediyor.

Kopyalama işlemi için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda bağlantısını kopyalamak istediğiniz gönderiyi görüntüleyin. Gönderinin altında yorum yapma ve beğenme gibi çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bunlar arasından paylaş simgesine dokunun.

Paylaş simgesine bastığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde bağlantı kopyalanacaktır. Peki, Threads'te hesap linkini kopyalama nasıl yapılır?

Threads Hesap Linkini Kopyalama Adımları

Threads uygulamasına girin.

Kullanıcının profilini görüntüleyin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

"Bağlantıyı kopyala" seçeneğine dokunun.

Popüler sosyal medya uygulaması Threads'te bir hesabın bağlantısını kopyalayabilmeniz mümkün. Bu işlem için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan Threads uygulamasını açın.

Sosyal medya uygulamasını açtıktan sonra bağlantısını kopyalamak istediğiniz profili ziyaret edin. Ekranın alt kısmında konumlanan arama butonu üzerinden hesabı kolayca bulabilirsiniz. Profili görüntüledikten sonra sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basın.

Üç nokta simgesine bastığınız takdirde ekranda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda hesabın bağlantısı kopyalanacaktır.

Bu rehberde Meta tarafından sunulan popüler sosyal medya hizmetinde bağlantının nasıl kopyalandığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak Threads link kopyalama işlemini tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın. Profilde yer alan zil simgesine basarak bildirimleri de açabilirsiniz.