Threads Profil Fotoğrafı Büyütme Nasıl Yapılır?

Threads, profil fotoğrafı büyütme işleminin uygulama üzerinden yapılabilmesine imkân tanımıyor ancak bunun için programsız bir yöntem mevcut. Bu rehberde sosyal medya hizmetindeki profil resimlerinin büyük hâlinin nasıl görüntüleneceğini açıkladık.

Çok kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlanan Threads isimli sosyal medya platformu profil resimleri küçük daire şeklinde yer alıyor. Eğer Threads profil resmi büyütme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Threads Profil Fotoğrafı Büyütme Adımları

Web tarayıcısını açın.

Kullanıcının profilini ziyaret edin.

Profildeki fotoğrafa mouse ile sağ tıklayın.

"Resmi yeni sekmede aç" seçeneğini seçin.

Profil fotoğrafının daha büyük hâli görüntülenecek.

Threads PP büyütme işlemi uygulama üzerinden yapılamadığı için birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Öncelikle web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açtıktan sonra kullanıcının profilini ziyaret edin.

Meta'nın yeni sosyal medya hizmetinde "Threads.net/@kullanıcı adı" adresiyle bir kullanıcının profilini görüntüleyebilirsiniz. Örneğin Tamindir'in profilini ziyaret etmek için web tarayıcısının URL kısmına "Threads.net/@Tamindir" yazmanız ve Enter tuşuna basmanız gerekiyor.

Söz konusu işlemi yaptığınızda web tarayıcısından kullanıcının profili açılacak. Ekranın üst kısmında konumlanan daire şeklindeki profil resminin üzerine sağ tıklayın. Bunu yaptığınızda çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasından "Resmi yeni sekmede aç" seçeneğini seçin.

"Resmi yeni sekmede aç" seçeneğine tıkladığınız takdirde yeni sekmede profil resminin daha büyük hâli açılacak.

Threads PP Nedir?

Threads PP ifadesindeki PP, profile photo kelimelerinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla bu ifade, Threads profil fotoğrafı anlamına gelir. Sosyal medya platformunda çok sayıda hesap bulunuyor ve her hesabın profil sayfası bulunuyor. Profil sayfasında biyografi, profil resmi ve gönderiler yer alıyor.

Bu rehberde Threads profil resmi büyütme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak Threads PP büyütme işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Meta tarafından sunulan popüler sosyal medya hizmeti Threads'te yer alan Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın. Takip etmek için Tamindir hesabını ziyaret etmeniz ve "Takip Et" butonuna basmanız yeterlidir. Profilde yer alan zil simgesine basarak bildirimleri de açabilirsiniz.