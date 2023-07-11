Threads Video İndirme Nasıl Yapılır?

Çok kısa süre içerisinde oldukça popüler hâle gelen Threads, video indirme işleminin doğrudan yapılabilmesine imkân tanımıyor. Bu sebepten ötürü pek çok kişi, sosyal medya platformunda yer alan videoların nasıl indirileceğini merak ediyor.

Bu rehberde Meta'nın yeni sosyal medya uygulaması Threads üzerinden paylaşılan videoları indirebilmenizi sağlayan araçları sıraladık. Peki, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Threads'te video indir işlemi nasıl yapılır?

Threads Video İndirme Yöntemleri

ThreadsDownloader.io

ThreadsMate

Video Downloader For Threads

ThreadsDownloader.io

ThreadsDownloader.io, sosyal medya uygulaması Threads'te yayımlanan videoların çok kolay bir şekilde indirilmesine imkân tanıyan bir web sitesidir. Çevrim içi hizmet olduğundan dolayı indirme işlemi için bir web tarayıcısına ihtiyacınız vardır.

İlk olarak paylaşmak istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın. Telefonda bir videonun bağlantısını kopyalamak için ilk olarak gönderinin üzerine dokunun ve paylaşma simgesine basın. Bir sonraki adımda "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin.

Web sitesini ziyaret ettikten sonra sayfada yer alan kutucuğa bağlantıyı yapıştırın. "Submit" butonuna basın. Alt kısımda bulunan "Download" butonuna tıklayın. İndirmek istediğiniz video açılacak. Videonun sağ alt köşesindeki üç nokta simgesine basın ve "İndir" butonuna basın.

ThreadsMate

ThreadsMate, Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'te videoların pratik şekilde indirilmesini sağlayan çevrim içi hizmettir. İndirme işlemi için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Öncelikle indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın.

Web tarayıcısı üzerinden ThreadsMate sitesini ziyaret edin ve kutucuğa bağlantıyı yapıştırın. Kutucuktaki "Paste" butonuna tıkladığınız takdirde bağlantı otomatik olarak yapıştırılacaktır. Bir sonraki adımda "Download" butonuna tıklayın. Daha sonra indirme seçeneklerinden birini seçin.

Video Downloader For Threads

Threads uygulamasında yer alan videoları indirmenize imkân tanıyan Video Downloader For Threads isimli mobil uygulama bulunuyor. İndirme işlemi için iki farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntemde indirmek istediğiniz videoyu görüntüleyin ve paylaşma simgesine basın.

"Şununla paylaş" seçeneğine dokunun. Listeden Threadster'ı seçin. İkinci yöntemde videonun bağlantısını kopyalayın. Video Downloader For Threads isimli uygulamayı açın ve bağlantıyı yapıştırın. Bir sonraki adımda "Download" butonuna basın.

Bu yazıda Threads'te video indir işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan araçlardan birini kullanarak cihazınıza video indirebilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın. Profilde yer alan zil simgesine basarak bildirimleri de açabilirsiniz.