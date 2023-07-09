Threads Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Threads, dil değiştirme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlayarak sosyal medya kullanıcılarının uygulamayı istediği dilde kullanılabilmesine imkân tanıyor. Peki, Threads uygulamasının dili nasıl değiştirilir?

Bu rehberde metin tabanlı sosyal medya hizmetinin farklı bir dilde kullanılabilmesi için hangi adımların uygulanmasını açıkladık. Threads İngilizce oldu diyen sosyal medya kullanıcıları da rehberimizdeki adımları uygulayarak hizmetin arayüzünü Türkçe yapabilir.

Threads Dil Değiştirme Adımları

Threads uygulamasını açın.

Profil simgesine dokunun.

Sağ üst köşedeki yatay iki çizgi simgesine basın.

"Dil" kategorisine girin.

İstediğiniz dili seçin.

Threads, profil gizleme dahil olmak üzere pek çok işlemin yapılabilmesine imkân tanıyor. Uygulama üzerinden kolayca yapılabilen işlemler arasında dil değiştirme de bulunuyor. Hizmetin arayüzünü farklı bir dilde kullanmak için birkaç adımı sırasıyla uygulamanız gerekiyor.

Öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulaması Threads'i açın. Oturum açık değilse Instagram üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil simgesinin üzerine dokunarak profil sayfasını görüntüleyin.

Profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan yatay iki çizgi simgesine basın. Bunu yaptığınızda çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Dil" kategorisine girin. Listeden istediğiniz dili seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde uygulama arayüzünün dili değişecektir.

Threads'i Türkçe Yapma Adımları

Threads'i açın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Yatay iki çizgi simgesine dokunun.

"Dil" kategorisini açın.

Türkçe dilini seçin.

Threads'i Türkçe yapma işlemi için ilk olarak metin tabanlı sosyal medya uygulamasını açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Daha sonra profil sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Yatay iki çizgi simgesine basarak ayarlar sayfasını ziyaret edin.

Ayarlar sayfasında yer alan "Dil" kategorisini açın. Dillerin yer aldığı bir liste ile karşılaşacaksınız. Ekranın üst kısmında yer alan arama kutucuğuna Türkçe yazın ve arama sonuçlarından Türkçeyi seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde uygulamanın arayüzü Türkçe olacaktır.

Bu rehberde Threads uygulamasında dil nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın. Profilde yer alan zil simgesine basarak bildirimleri de açabilirsiniz.